2021 CFL REGIONAL COMBINE PRESENTED BY NEW ERA

Name Pos School Height Weight Bench (reps) 40 (sec) Broad 3-cone Shuttle Chavaughn Barrett OL York 6′ 2″ 328.8 22 5.60 7′ 11 7/8″ 8.33 4.96 Tyler Warren-Clucas OL Saint Mary’s DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Samuel Ducharme OL Bishop’s 6′ 5 3/8″ 299 21 5.80 8′ 2.5″ 8.30 5.10 Jesse Ens OL Regina DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Wyatt Edmonds OL McMaster 6′ 1.5″ 273.6 DNP 5.46 7′ 11 7/8″ 7.43 4.63 Matt Krzysztalowicz OL Nebraska-Kearney 6′ 7/8″ 307 13 INJ 8′ 4 7/8″ INJ INJ Mojtaba Mehry OL Toronto DNP 18 5.90 7′ 11 1/4″ 8.36 5.01 Alex Smith OL Acadia 6′ 2 3/8″ 278.4 19 5.30 9′ 1/8″ 7.66 4.60 William Spencer Swan OL Guelph 6′ 4 7/8″ 276.8 5 5.80 8′ 10 7/8″ 7.90 5.16 Nicolas Thibodeau OL Laval DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Isaac Evans DL Simon Fraser DNP DNP 19 5.00 9′ 1/2″ 7.06 4.33 Austin Fordham-Miller DL Western DNP 25 5.26 (UNV) 7.83 4.76 Samuel Maranda-Bizeau DL Laval DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Hayden Nellis DL Calgary 6′ 3 3/8″ 277 21 5.33 9 1″ (UNV) 7.56 4.56 Nicolas Thériault DL Western 6′ 5/8″ 239.4 21 4.467 DNP 7.46 4.60 Louis-Philippe Grégoire RB Bishop’s 5′ 10 3/8″ 218 25 4.90 9′ 3 3/8″ 7.23 4.46 Griffin Barrett LB Simon Fraser 5′ 10 3/8″ 217.6 DNP 4.93 9′ 2 3/4″ 7.10 4.36 Austin deLaroque LB Mayville State 5′ 10.5″ 215.8 11 5.10 8′ 6.5″ 7.60 4.63 Elliot Graham LB UBC 6′ 3 1/8″ 243.8 21 4.86 10′ 7/8″ 7.10 4.23 Cole Hepburn LB Carleton 6′ 3/4″ 214.3 13 4.90 9′ 5 3/8″ 7.00 4.33 Keagan Hughes LB Bishop’s 5′ 11 1/8″ 198 11 5.10 9′ 4 3/8″ 6.93 6.93 Isaiah Joseph LB UBC 6′ 3 3/4″ 245.6 11 4.93 8′ 10 7/8″ N/A 4.50 Louve Moussenguet LB Bishop’s 5′ 10 1/8″ 230 22 5.00 8′ 5 5/8″ DNP DNP Cody Peters LB Regina DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Jarek Richards LB Saint Mary’s 6′ 1/8″ 205.2 17 4.76 9′ 8 7/8″ 7.26 4.36 Andreas Dueck QB McMaster 6′ 2 1/4″ 202.6 8 5.00 9′ 9 1/8″ 6.73 4.36 Sam Girard QB Windsor 6′ 3 3/4″ 206 8 5.10 8′ 7″ 7.33 4.70 Abdraman Abdel-Rahim WR Guelph 6′ 3″ 172 2 4.80 DNP 7.06 4.23 Kavantye Bailey WR Wilfrid Laurier DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Alex Basilis WR Calgary DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Jonathan Breton-Robert WR Laval 5′ 11 182.5 15 4.63 9′ 3.5″ 6.60 4.20 Dallas Dixon WR Simon Fraser 6′ 3 1/8″ 185.3 9 4.90 9′ 2 7/8″ 6.73 4.33 Griffin Campbell WR Western 6′ 0″ 173.2 DNP 4.53 10′ 2 3/4″ 6.60 4.20 Kene Ezekeke WR UBC DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Matthew Gledhill WR Acadia 6′ 1.5″ 205.4 11 4.60 10′ 4.5″ 7.16 4.26 Callum Jasinski WR Bishops 6′ 1 3/8″ 198 N/A 4.70 9′ 5 1/8″ 7.36 4.70 Jayden Kelly WR Guelph 5′ 6 3/4″ 173 5 4.67 (UNV) UNV 6.80 4.20 Justin Nickson WR Western 5′ 10 3/4″ 181.2 DNP 4.83 9′ 4.5″ 7.00 4.33 Uunda Obo’o WR Sherbrooke DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Leslie Owusu WR Northern Iowa 6′ 1 5/8″ 195.5 10 DNP 9′ 10 3/4″ 7.16 4.53 Mathieu Robitaille WR Laval 6′ 1/8″ 187 17 4.96 9′ 4.5″ 6.93 4.26 Lliam Wishart WR UBC 6′ 2″ 260 5 5.00 9′ 6 1/8″ 7.33 4.26 Andrew Beatty DB Windsor 5′ 9 3/4″ 187 10 4.86 9′ 6″ 7.03 4.20 Nicholas Cartagenise DB Bishop’s 5′ 10 5/8″ 177 4 DNP 8′ 9 3/4″ 7.30 4.43 Zack Fitzgerald DB Laval 5′ 9″ 172 6 4.66 9′ 5″ 6.90 4.16 Justin Julien DB St. Mary’s 5′ 8″ 175 8 5.00 9′ 2.5″ N/A 4.20 Daniel McWhirter DB Carleton 6′ 1 3/8″ 187.4 DNP 4.56 10′ 1 1/8″ 4.16 6.867 (UNV) Matt Watson DB Mount Allison 5′ 11 1/4″ 196 15 4.66 9′ 5 5/8″ 4.20 6.96

Note:

DNP = Did not receive video

UNV = Unable to verify the result or self-reported result via the submitted video

INJ = Athlete did not complete due to reported injury