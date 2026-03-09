2026 CFL Canadian Draft Order

ROUND 1

Pick No. Team Notes
1 Ottawa REDBLACKS
2 Toronto Argonauts
3 Edmonton Elks
4 Winnipeg Blue Bombers
5 Hamilton Tiger-Cats
6 Calgary Stampeders
7 BC Lions
8 Montreal Alouettes
9 Saskatchewan Roughriders

ROUND 2

Pick No. Team Notes
10 Ottawa REDBLACKS
11 Toronto Argonauts
12 Edmonton Elks
13 Winnipeg Blue Bombers
14 Hamilton Tiger-Cats
15 BC Lions via Calgary (Adams Jr. – Nov 26)
16 Toronto Argonauts via BC (Allen/Varga – Jan 6)
17 Montreal Alouettes
18 Saskatchewan Roughriders
19 Edmonton Elks National Snaps Reward
20 Winnipeg Blue Bombers National Snaps Reward

ROUND 3

Pick No. Team Notes
21 Edmonton Elks via Ottawa (Morgan – Dec 27)
22 Toronto Argonauts
23 Toronto Argonauts via Ottawa (Vilain – April 21) via Edmonton (Morgan – Dec 27)
24 Winnipeg Blue Bombers
25 Hamilton Tiger-Cats
26 Calgary Stampeders
27 Calgary Stampeders via BC (Adams Jr. – Nov 26)
28 Montreal Alouettes
29 Saskatchewan Roughriders

ROUND 4

Pick No. Team Notes
30 Toronto Argonauts via Ottawa (Adeboboye – Jan 14)
31 Ottawa REDBLACKS via Toronto (Vilain – April 21)
32 Edmonton Elks
33 Winnipeg Blue Bombers
34 Hamilton Tiger-Cats
35 Edmonton Elks via Ottawa via Calgary (Mauldin – Sept 28/Morgan – Dec 27)
36 BC Lions
37 Montreal Alouettes
38 Saskatchewan Roughriders

ROUND 5

Pick No. Team Notes
39 Ottawa REDBLACKS
40 Toronto Argonauts
41 Ottawa REDBLACKS via Edmonton (Morgan – Dec 27)
42 Winnipeg Blue Bombers
43 Hamilton Tiger-Cats
44 Calgary Stampeders
45 BC Lions
46 Montreal Alouettes
47 Saskatchewan Roughriders

ROUND 6

Pick No. Team Notes
48 Ottawa REDBLACKS
49 Toronto Argonauts
50 Edmonton Elks
51 Winnipeg Blue Bombers
52 Hamilton Tiger-Cats
53 Calgary Stampeders
54 BC Lions
55 Montreal Alouettes
56 Saskatchewan Roughriders

ROUND 7

Pick No. Team Notes
57 Toronto Argonauts via Ottawa (Milton – Aug 25)
58 Edmonton Elks via Toronto (Brown – Aug 5)
59 Edmonton Elks
60 Winnipeg Blue Bombers
61 Hamilton Tiger-Cats
62 Calgary Stampeders
63 BC Lions
64 Montreal Alouettes
65 Saskatchewan Roughriders

ROUND 8

Pick No. Team Notes
66 Ottawa REDBLACKS
67 Toronto Argonauts
68 Toronto Argonauts via Edmonton (Brown – Aug 5)
69 Winnipeg Blue Bombers
70 Hamilton Tiger-Cats
71 Calgary Stampeders
72 BC Lions
73 Montreal Alouettes
74 Saskatchewan Roughriders

 