2026 CFL Canadian Draft Order
ROUND 1
|Pick No.
|Team
|Notes
|1
|Ottawa REDBLACKS
|2
|Toronto Argonauts
|3
|Edmonton Elks
|4
|Winnipeg Blue Bombers
|5
|Hamilton Tiger-Cats
|6
|Calgary Stampeders
|7
|BC Lions
|8
|Montreal Alouettes
|9
|Saskatchewan Roughriders
ROUND 2
|Pick No.
|Team
|Notes
|10
|Ottawa REDBLACKS
|11
|Toronto Argonauts
|12
|Edmonton Elks
|13
|Winnipeg Blue Bombers
|14
|Hamilton Tiger-Cats
|15
|BC Lions
|via Calgary (Adams Jr. – Nov 26)
|16
|Toronto Argonauts
|via BC (Allen/Varga – Jan 6)
|17
|Montreal Alouettes
|18
|Saskatchewan Roughriders
|19
|Edmonton Elks
|National Snaps Reward
|20
|Winnipeg Blue Bombers
|National Snaps Reward
ROUND 3
|Pick No.
|Team
|Notes
|21
|Edmonton Elks
|via Ottawa (Morgan – Dec 27)
|22
|Toronto Argonauts
|23
|Toronto Argonauts
|via Ottawa (Vilain – April 21) via Edmonton (Morgan – Dec 27)
|24
|Winnipeg Blue Bombers
|25
|Hamilton Tiger-Cats
|26
|Calgary Stampeders
|27
|Calgary Stampeders
|via BC (Adams Jr. – Nov 26)
|28
|Montreal Alouettes
|29
|Saskatchewan Roughriders
ROUND 4
|Pick No.
|Team
|Notes
|30
|Toronto Argonauts
|via Ottawa (Adeboboye – Jan 14)
|31
|Ottawa REDBLACKS
|via Toronto (Vilain – April 21)
|32
|Edmonton Elks
|33
|Winnipeg Blue Bombers
|34
|Hamilton Tiger-Cats
|35
|Edmonton Elks
|via Ottawa via Calgary (Mauldin – Sept 28/Morgan – Dec 27)
|36
|BC Lions
|37
|Montreal Alouettes
|38
|Saskatchewan Roughriders
ROUND 5
|Pick No.
|Team
|Notes
|39
|Ottawa REDBLACKS
|40
|Toronto Argonauts
|41
|Ottawa REDBLACKS
|via Edmonton (Morgan – Dec 27)
|42
|Winnipeg Blue Bombers
|43
|Hamilton Tiger-Cats
|44
|Calgary Stampeders
|45
|BC Lions
|46
|Montreal Alouettes
|47
|Saskatchewan Roughriders
ROUND 6
|Pick No.
|Team
|Notes
|48
|Ottawa REDBLACKS
|49
|Toronto Argonauts
|50
|Edmonton Elks
|51
|Winnipeg Blue Bombers
|52
|Hamilton Tiger-Cats
|53
|Calgary Stampeders
|54
|BC Lions
|55
|Montreal Alouettes
|56
|Saskatchewan Roughriders
ROUND 7
|Pick No.
|Team
|Notes
|57
|Toronto Argonauts
|via Ottawa (Milton – Aug 25)
|58
|Edmonton Elks
|via Toronto (Brown – Aug 5)
|59
|Edmonton Elks
|60
|Winnipeg Blue Bombers
|61
|Hamilton Tiger-Cats
|62
|Calgary Stampeders
|63
|BC Lions
|64
|Montreal Alouettes
|65
|Saskatchewan Roughriders
ROUND 8
|Pick No.
|Team
|Notes
|66
|Ottawa REDBLACKS
|67
|Toronto Argonauts
|68
|Toronto Argonauts
|via Edmonton (Brown – Aug 5)
|69
|Winnipeg Blue Bombers
|70
|Hamilton Tiger-Cats
|71
|Calgary Stampeders
|72
|BC Lions
|73
|Montreal Alouettes
|74
|Saskatchewan Roughriders