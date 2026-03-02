2026 Global Draft Tracker

ROUND 1
|Pick No.
|Team
|Name
|Position
|School
|Country
|1
|Ottawa REDBLACKS
|Aidan Laros
|Punter
|Kentucky
|South Africa
|2
|Toronto Argonauts
|Jordan Spasojevic-Moko
|Offensive Lineman
|California
|Australia
|3
|Edmonton Elks
|Jesus Gomez
|Kicker
|Arizona State
|Mexico
|4
|Winnipeg Blue Bombers
|Edward Vesterinen
|Defensive Lineman
|West Virginia
|Finland
|5
|Hamilton Tiger-Cats
|Nick Haberer
|Punter
|Vanderbilt
|Australia
|6
|Calgary Stampeders
|Jude McAtamney
|Kicker
|Rutgers
|Ireland
|7
|BC Lions
|Brett Thorson
|Punter
|Georgia
|Australia
|8
|Montreal Alouettes
|Mark Petry
|Offensive Lineman
|Syracuse
|Germany
|9
|Saskatchewan Roughriders
|Mapalo Mwansa
|Linebacker
|Loughborough University
|England
ROUND 2
|Pick No.
|Team
|Name
|Position
|School
|Country
|1
|Ottawa REDBLACKS
|Paul Geelen
|Kicker
|Southern Illinois
|Netherlands
|2
|Toronto Argonauts
|Fa’alili Fa’amoe
|Offensive Lineman
|Wake Forest
|American Samoa
|3
|Edmonton Elks
|Jeffrey M’Ba
|Defensive Lineman
|SMU
|France
|4
|Winnipeg Blue Bombers
|Keegan Andrews
|Punter
|Massachusetts
|Australia
|5
|Hamilton Tiger-Cats
|Mitch McCarthy
|Punter
|Indiana
|Australia
|6
|Calgary Stampeders
|Jireh Ojata
|Defensive Lineman
|Purdue
|Nigeria
|7
|BC Lions
|Seydou Traore
|Tight End
|Mississippi State
|England
|8
|Montreal Alouettes
|Jack Burgess
|Punter
|Texas Tech
|Australia
|9
|Saskatchewan Roughriders
|Kansei Matsuzawa
|Kicker
|Hawaii
|Japan