2026 Global Draft Tracker

ROUND 1

Pick No. Team Name Position School Country
1 Ottawa REDBLACKS Aidan Laros Punter Kentucky South Africa
2 Toronto Argonauts Jordan Spasojevic-Moko Offensive Lineman California Australia
3 Edmonton Elks Jesus Gomez Kicker Arizona State Mexico
4 Winnipeg Blue Bombers Edward Vesterinen Defensive Lineman West Virginia Finland
5 Hamilton Tiger-Cats Nick Haberer Punter Vanderbilt Australia
6 Calgary Stampeders Jude McAtamney Kicker Rutgers Ireland
7 BC Lions Brett Thorson Punter Georgia Australia
8 Montreal Alouettes Mark Petry Offensive Lineman Syracuse Germany
9 Saskatchewan Roughriders Mapalo Mwansa Linebacker Loughborough University England

ROUND 2

1 Ottawa REDBLACKS Paul Geelen Kicker Southern Illinois Netherlands
2 Toronto Argonauts Fa’alili Fa’amoe Offensive Lineman Wake Forest American Samoa
3 Edmonton Elks Jeffrey M’Ba Defensive Lineman SMU France
4 Winnipeg Blue Bombers Keegan Andrews Punter Massachusetts Australia
5 Hamilton Tiger-Cats Mitch McCarthy Punter Indiana Australia
6 Calgary Stampeders Jireh Ojata Defensive Lineman Purdue Nigeria
7 BC Lions Seydou Traore Tight End Mississippi State England
8 Montreal Alouettes Jack Burgess Punter Texas Tech Australia
9 Saskatchewan Roughriders Kansei Matsuzawa Kicker Hawaii Japan

 