A team-by-team look at 2026 CFL Free Agency

Free Agency February 10, 2026

TORONTO — The CFL Free Agency period officially opened on Tuesday at 12:00 p.m. ET and teams went to work as they begin to build their rosters for the 2026 season.

With a handful of big names on the move this off-season already, let’s take a look at what each team has done to open the free agency window:

BC LIONS

Additions/Re-Signings:

Player Position Transaction Former Team
Maxime Rouyer LB Re-signed 02/10/26

Departures:

Player Position Transaction New Team
Jarell Broxton OL Signed 02/10/26 WPG
Ayden Eberhardt WR Signed 02/10/26 OTT

 

CALGARY STAMPEDERS

Additions/Re-Signings: 

Player Position Transaction Former Team
Dejon Brissett WR Signed 02/10/26 TOR
Devodric Bynum DB Signed 02/10/26 EDM

Departures: 

Player Position Transaction New Team

EDMONTON ELKS

Additions/Re-Signings: 

Player Position Transaction Former Team
Joe Robustelli WR Signed 02/10/26 SSK

Departures: 

Player Position Transaction New Team
Devodric Bynum DB Signed 02/10/26 CGY
Tyson Middlemost WR Signed 02/10/26 HAM
Jonathan Kongbo DL Signed 02/10/26 TOR

 

SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS

Additions/Re-Signings:

Player Position Transaction Former Team
James Vaughters DL Signed 02/10/26 WPG
Tyron Vrede LB Signed 02/10/26 OTT

 

Departures: 

Player Position Transaction New Team
Tommy Nield WR Signed 02/10/26 WPG
C.J. Reavis DB Signed 02/10/26 OTT
Mario Alford WR/RET Signed 02/10/26 HAM
Braydon Noll OL Signed 02/10/26 MTL
Habakkuk Baldonado DL Signed 02/10/26 OTT
Joe Robustelli WR Signed 02/10/26 EDM

 

WINNIPEG BLUE BOMBERS

Additions/Re-Signings: 

Player Position Transaction Former Team
Jarell Broxton OL Signed 02/10/26 BC
Jonathan Moxey DB Signed 02/10/26 HAM
Tommy Nield WR Signed 02/10/26 SSK
Jovan Santos-Knox LB Signed 02/10/26 OTT

Departures: 

Player Position Transaction New Team
Demerio Houston DB Signed 02/10/26 OTT
Eric Lofton OL Signed 02/10/26 HAM
Jerreth Sterns WR Signed 02/10/26 MTL
Keric Wheatfall WR Signed 02/10/26 HAM
James Vaughters DL Signed 02/10/26 SSK

 

HAMILTON TIGER-CATS

Additions/Re-Signings:

Player Position Transaction Former Team
Eric Lofton OL Signed 02/10/26 WPG
Kene Onyeka DL Signed 02/10/26 OTT
Mario Alford WR/RET Signed 02/10/26 SSK
Tyson Middlemost WR Signed 02/10/26 EDM
Keric Wheatfall WR Signed 02/10/26 WPG

Departures: 

Player Position Transaction New Team
Jonathan Moxey DB Signed 02/10/26 WPG
Brian Cole II LB Signed 02/10/26 OTT
DaShaun Amos DB Signed 02/10/26 TOR
Greg Bell RB Signed 02/10/26 OTT

 

MONTREAL ALOUETTES

Additions/Re-Signings: 

Player Position Transaction Former Team
Dustin Crum QB Signed 02/10/26 OTT
Braydon Noll OL Signed 02/10/26 SSK
Jerreth Sterns WR Signed 02/10/26 WPG

Departures: 

Player Position Transaction New Team
Dylan Wynn DL Signed 02/10/26 OTT
Scott Hutter DB Signed 02/10/26 OTT

 

OTTAWA REDBLACKS

Additions/Re-Signings: 

Player Position Transaction Former Team
Demerio Houston DB Signed 02/10/26 WPG
Brian Cole II LB Signed 02/10/26 HAM
C.J. Reavis DB Signed 02/10/26 SSK
Dylan Wynn DL Signed 02/10/26 MTL
Greg Bell RB Signed 02/10/26 HAM
Ayden Eberhardt WR Signed 02/10/26 BC
Habakkuk Baldonado DL Signed 02/10/26 SSK
Scott Hutter DB Signed 02/10/26 MTL

Departures:

Player Position Transaction New Team
Dustin Crum QB Signed 02/10/26 MTL
Kene Onyeka DL Signed 02/10/26 HAM
Jovan Santos-Knox LB Signed 02/10/26 WPG
Robert Priester DB Signed 02/10/26 TOR
Tyron Vrede LB Signed 02/10/26 SSK

 

TORONTO ARGONAUTS

Additions/Re-Signings:

Player Position Transaction Former Team
DaShaun Amos DB Signed 02/10/26 HAM
Jonathan Kongbo DL Signed 02/10/26 EDM
Robert Priester DB Signed 02/10/26 OTT

Departures: 

Player Position Transaction New Team
Dejon Brissett WR Signed 02/10/26 CGY

 