A team-by-team look at 2026 CFL Free Agency

Follow CFL
© 2026 CFL. All rights reserved.
TORONTO — The CFL Free Agency period officially opened on Tuesday at 12:00 p.m. ET and teams went to work as they begin to build their rosters for the 2026 season.
With a handful of big names on the move this off-season already, let’s take a look at what each team has done to open the free agency window:
2026 CFL FREE AGENCY
|BC | Calgary | Edmonton | Saskatchewan | Winnipeg | Hamilton | Montreal | Ottawa | Toronto
Additions/Re-Signings:
|Player
|Position
|Transaction
|Former Team
|Maxime Rouyer
|LB
|Re-signed 02/10/26
|–
Departures:
|Player
|Position
|Transaction
|New Team
|Jarell Broxton
|OL
|Signed 02/10/26
|WPG
|Ayden Eberhardt
|WR
|Signed 02/10/26
|OTT
Additions/Re-Signings:
|Player
|Position
|Transaction
|Former Team
|Dejon Brissett
|WR
|Signed 02/10/26
|TOR
|Devodric Bynum
|DB
|Signed 02/10/26
|EDM
Departures:
|Player
|Position
|Transaction
|New Team
Additions/Re-Signings:
|Player
|Position
|Transaction
|Former Team
|Joe Robustelli
|WR
|Signed 02/10/26
|SSK
Departures:
|Player
|Position
|Transaction
|New Team
|Devodric Bynum
|DB
|Signed 02/10/26
|CGY
|Tyson Middlemost
|WR
|Signed 02/10/26
|HAM
|Jonathan Kongbo
|DL
|Signed 02/10/26
|TOR
Additions/Re-Signings:
|Player
|Position
|Transaction
|Former Team
|James Vaughters
|DL
|Signed 02/10/26
|WPG
|Tyron Vrede
|LB
|Signed 02/10/26
|OTT
Departures:
|Player
|Position
|Transaction
|New Team
|Tommy Nield
|WR
|Signed 02/10/26
|WPG
|C.J. Reavis
|DB
|Signed 02/10/26
|OTT
|Mario Alford
|WR/RET
|Signed 02/10/26
|HAM
|Braydon Noll
|OL
|Signed 02/10/26
|MTL
|Habakkuk Baldonado
|DL
|Signed 02/10/26
|OTT
|Joe Robustelli
|WR
|Signed 02/10/26
|EDM
Additions/Re-Signings:
|Player
|Position
|Transaction
|Former Team
|Jarell Broxton
|OL
|Signed 02/10/26
|BC
|Jonathan Moxey
|DB
|Signed 02/10/26
|HAM
|Tommy Nield
|WR
|Signed 02/10/26
|SSK
|Jovan Santos-Knox
|LB
|Signed 02/10/26
|OTT
Departures:
|Player
|Position
|Transaction
|New Team
|Demerio Houston
|DB
|Signed 02/10/26
|OTT
|Eric Lofton
|OL
|Signed 02/10/26
|HAM
|Jerreth Sterns
|WR
|Signed 02/10/26
|MTL
|Keric Wheatfall
|WR
|Signed 02/10/26
|HAM
|James Vaughters
|DL
|Signed 02/10/26
|SSK
Additions/Re-Signings:
|Player
|Position
|Transaction
|Former Team
|Eric Lofton
|OL
|Signed 02/10/26
|WPG
|Kene Onyeka
|DL
|Signed 02/10/26
|OTT
|Mario Alford
|WR/RET
|Signed 02/10/26
|SSK
|Tyson Middlemost
|WR
|Signed 02/10/26
|EDM
|Keric Wheatfall
|WR
|Signed 02/10/26
|WPG
Departures:
|Player
|Position
|Transaction
|New Team
|Jonathan Moxey
|DB
|Signed 02/10/26
|WPG
|Brian Cole II
|LB
|Signed 02/10/26
|OTT
|DaShaun Amos
|DB
|Signed 02/10/26
|TOR
|Greg Bell
|RB
|Signed 02/10/26
|OTT
Additions/Re-Signings:
|Player
|Position
|Transaction
|Former Team
|Dustin Crum
|QB
|Signed 02/10/26
|OTT
|Braydon Noll
|OL
|Signed 02/10/26
|SSK
|Jerreth Sterns
|WR
|Signed 02/10/26
|WPG
Departures:
|Player
|Position
|Transaction
|New Team
|Dylan Wynn
|DL
|Signed 02/10/26
|OTT
|Scott Hutter
|DB
|Signed 02/10/26
|OTT
Additions/Re-Signings:
|Player
|Position
|Transaction
|Former Team
|Demerio Houston
|DB
|Signed 02/10/26
|WPG
|Brian Cole II
|LB
|Signed 02/10/26
|HAM
|C.J. Reavis
|DB
|Signed 02/10/26
|SSK
|Dylan Wynn
|DL
|Signed 02/10/26
|MTL
|Greg Bell
|RB
|Signed 02/10/26
|HAM
|Ayden Eberhardt
|WR
|Signed 02/10/26
|BC
|Habakkuk Baldonado
|DL
|Signed 02/10/26
|SSK
|Scott Hutter
|DB
|Signed 02/10/26
|MTL
Departures:
|Player
|Position
|Transaction
|New Team
|Dustin Crum
|QB
|Signed 02/10/26
|MTL
|Kene Onyeka
|DL
|Signed 02/10/26
|HAM
|Jovan Santos-Knox
|LB
|Signed 02/10/26
|WPG
|Robert Priester
|DB
|Signed 02/10/26
|TOR
|Tyron Vrede
|LB
|Signed 02/10/26
|SSK
Additions/Re-Signings:
|Player
|Position
|Transaction
|Former Team
|DaShaun Amos
|DB
|Signed 02/10/26
|HAM
|Jonathan Kongbo
|DL
|Signed 02/10/26
|EDM
|Robert Priester
|DB
|Signed 02/10/26
|OTT
Departures:
|Player
|Position
|Transaction
|New Team
|Dejon Brissett
|WR
|Signed 02/10/26
|CGY