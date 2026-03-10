University of Ottawa, University of Calgary top all schools at 2026 CFL Combine

TORONTO — The CFL Combine presented by Anytime Fitness Canada draws talented prospects from around the world to showcase their skills in front of CFL scouts, general managers, and coaches.

It’s an opportunity to add to the work they have put in on the field during their college or overseas careers to make a case as to why they should be selected in the 2026 CFL Draft or 2026 Global Draft.

There are dozens of schools (and a professional league) that will be represented at the CFL Combine later this month in Edmonton, led by the University of Ottawa (six) and the University of Calgary (six).

Eight players from last Friday’s Invitational Combine earned their ticket to the CFL Combine and have been included in the list below.

Here’s a breakdown of how many players are represented from every school or league:

CFL COMBINE PRESENTED BY ANYTIME FITNESS

School/League Participants Ottawa (6) Charles Asselin, Jaxxon Brashear, Patrick Cumberbatch, Denny Ferdinand, Josh Janssen, Marc Rondeau Calgary (6) Benjamin Dobson, Franklin Ibelo, Osasere Odemwingie, Brayden Szeman, Matt Sibley, Chris Pashula Windsor (5) Harrison Daley, Weagbe Mombo, Tyriq Quayson, Liam Talbot, Ethan John Guelph (4) Yunus Larry, Mitchel Schechinger, Isaiah Smith, Gianni Green Wilfrid Laurier (3) Jesulayomi Ojutalayo, Sebastian Parsalidis, Spencer Walsh UBC (3) Shemar McBean, Benjamin Sangmuah, Riley Scheffer Montreal (3) Charles-Elliot Bouliane, Alassane Diouf, Louis-Philippe Gauthier Queen’s (3) Niklas Henning, Justin Pace, Steven Kpehe Alberta (2) Carter Stuart, Carter Kettyle Coastal Carolina (2) Malick Meiga, Aamarii Notice McMaster (2) Ethan Stuart, Frank Vreugdenhil Manitoba (2) Nathan Udoh, Victor Olaniran Regina (2) Ethan Graham, Carson Sombach Saskatchewan (2) Charlie Parks, Jack Warrack St. Francis Xavier (2) Devaughn Blackwood, Chidera Oragui Western University (2) Keegan O’Neil, Jerome Rancourt Alabama State (1) Dylan Djete Angelo State (1) Eric Rascoe Arkansas (1) Frank Mulipola* Carleton (1) Brody Burke Colorado (1) Tristan Marois Concordia (1) Loik Gagne East Carolina (1) Darius Bell Fordham (1) Jack Low* Georgetown (1) Natale Frangione Georgia State (1) Christian Veilleux Grambling State (1) Barron Miles Jr. Kennesaw State (1) Ebenezer Dibula Laval (1) Emeric Boutin Louisiana (1) Trae Tomlinson Louisiana Tech (1) Jonathan Denis McGill (1) Eloa Latendresse Regimbald Mercyhurst (1) Kyler Laing Michigan State (1) Devynn Cromwell Munich Ravens (ELF) (1) Chinazo Obobi* Northern Illinois (1) Cyrus McGarrell North Dakota (1) Nate Demontagnac Ohio (1) Pierre Kemeni Prague Lions (ELF) (1) Arthur Kingdom* Purdue (1) Giordano Vaccaro Robert Morris University (1) Nathan Carabatsakis Saint Mary’s (1) Joshua Jack South Alabama (1) Darius McKenzie South Dakota (1) Carter Hooper Southeastern Louisiana (1) Shakespeare Louis Southern Mississippi (1) Jez Janvier Virginia Tech (1) Wilfried Pene* Waterloo (1) Evan Basalyga York (1) Brody Clark