CFL Combine March 10, 2026

University of Ottawa, University of Calgary top all schools at 2026 CFL Combine

University of Ottawa Athletics

TORONTO — The CFL Combine presented by Anytime Fitness Canada draws talented prospects from around the world to showcase their skills in front of CFL scouts, general managers, and coaches.

It’s an opportunity to add to the work they have put in on the field during their college or overseas careers to make a case as to why they should be selected in the 2026 CFL Draft or 2026 Global Draft.

There are dozens of schools (and a professional league) that will be represented at the CFL Combine later this month in Edmonton, led by the University of Ottawa (six) and the University of Calgary (six).

Eight players from last Friday’s Invitational Combine earned their ticket to the CFL Combine and have been included in the list below.

Here’s a breakdown of how many players are represented from every school or league:

School/League Participants
Ottawa (6) Charles Asselin, Jaxxon Brashear, Patrick Cumberbatch, Denny Ferdinand, Josh Janssen, Marc Rondeau
Calgary (6) Benjamin Dobson, Franklin Ibelo, Osasere Odemwingie, Brayden Szeman, Matt Sibley, Chris Pashula
Windsor (5) Harrison Daley, Weagbe Mombo, Tyriq Quayson, Liam Talbot, Ethan John
Guelph (4) Yunus Larry, Mitchel Schechinger, Isaiah Smith, Gianni Green
Wilfrid Laurier (3) Jesulayomi Ojutalayo, Sebastian Parsalidis, Spencer Walsh
UBC (3) Shemar McBean, Benjamin Sangmuah, Riley Scheffer
Montreal (3) Charles-Elliot Bouliane, Alassane Diouf, Louis-Philippe Gauthier
Queen’s (3) Niklas Henning, Justin Pace, Steven Kpehe
Alberta (2) Carter Stuart, Carter Kettyle
Coastal Carolina (2) Malick Meiga, Aamarii Notice
McMaster (2) Ethan Stuart, Frank Vreugdenhil
Manitoba (2) Nathan Udoh, Victor Olaniran
Regina (2) Ethan Graham, Carson Sombach
Saskatchewan (2) Charlie Parks, Jack Warrack
St. Francis Xavier (2) Devaughn Blackwood, Chidera Oragui
Western University (2) Keegan O’Neil, Jerome Rancourt
Alabama State (1) Dylan Djete
Angelo State (1) Eric Rascoe
Arkansas (1) Frank Mulipola*
Carleton (1) Brody Burke
Colorado (1) Tristan Marois
Concordia (1) Loik Gagne
East Carolina (1) Darius Bell
Fordham (1) Jack Low*
Georgetown (1) Natale Frangione
Georgia State (1) Christian Veilleux
Grambling State (1) Barron Miles Jr.
Kennesaw State (1) Ebenezer Dibula
Laval (1) Emeric Boutin
Louisiana (1) Trae Tomlinson
Louisiana Tech (1) Jonathan Denis
McGill (1) Eloa Latendresse Regimbald
Mercyhurst (1) Kyler Laing
Michigan State (1) Devynn Cromwell
Munich Ravens (ELF) (1) Chinazo Obobi*
Northern Illinois (1) Cyrus McGarrell
North Dakota (1) Nate Demontagnac
Ohio (1) Pierre Kemeni
Prague Lions (ELF) (1) Arthur Kingdom*
Purdue (1) Giordano Vaccaro
Robert Morris University (1) Nathan Carabatsakis
Saint Mary’s (1) Joshua Jack
South Alabama (1) Darius McKenzie
South Dakota (1) Carter Hooper
Southeastern Louisiana (1) Shakespeare Louis
Southern Mississippi (1) Jez Janvier
Virginia Tech (1) Wilfried Pene*
Waterloo (1) Evan Basalyga
York (1) Brody Clark

*Denotes Global prospect