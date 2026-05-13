Cutdown Tracker: CFL teams make second round of cuts

TORONTO — CFL.ca is tracking every team’s roster moves as clubs are required to reduce their numbers throughout training camp.
In this second round of roster cuts, teams will reduce their rosters to 75 players, excluding non-counters. They have until 11:59 p.m. local on Tuesday, May 12 to make their cuts. Each team’s list will be posted when they are officially announced.
On Sunday, May 10, training camps fully opened across the league. Preseason action gets underway on Monday, May 18, when the Saskatchewan Roughriders visit the Calgary Stampeders at 3:00 p.m. ET.
The 2026 CFL season kicks off on June 4 as the Hamilton Tiger-Cats host the Montreal Alouettes at 7:30 p.m. ET from Hamilton Stadium.
*Denotes American
**Denotes Global
Released: Receiver Dorian Anderson*, running back Spencer Brown*, quarterback Jarret Doege*, offensive lineman Josh Donovan*, defensive lineman Thiadric Hansen**, linebacker Jordan Herdman-Reed, receiver Michael Monios, linebacker Trey Rucker*, receiver Ezechiel Tiede, defensive lineman Amin Vanover*
Released: Offensive lineman Dayton Black, offensive lineman Yoesph Carter*, defensive lineman Thor Griffith*, running back Darrell Henderson Jr.*, kicker Michael Hughes*, wide receiver Ali Jennings III*, linebacker Demouy Kennedy*, defensive back Nafees Lyon*, quarterback Jordan McCloud*, wide receiver Juwann Winfree*, defensive lineman Sylvain Yondjouen**
Released: Defensive back Adonis Alexander*, defensive back Jhamell Blenman*, wide receiver Marquez Callaway*, running back Tony Jones Jr.*, defensive back Duron Lowe*, defensive lineman Buddha Peletti*, defensive back Joshua Pickett*, linebacker Dawson Pierre, quarterback Thomas Rittenhouse*, wide receiver Anthony Sambucci*, defensive back Alex Teubner*, offensive lineman Logan Zshcernitz*
Released: Defensive lineman Bryce Cage*, quarterback Zach Calzada*, defensive back Russell Dandy*, receiver John Dunmore*, linebacker Jayden Griffiths, defensive lineman Yoann Miangué**, defensive back Chris Mills*, receiver Daniel Jackson*, linebacker KK Reno*, defensive lineman Tre’Vonn Rybka*, defensive back Kobe Savage*
Released: Defensive back Michael Dixon*, defensive back Jordan Taylor*, defensive back Alijah McGhee*, defensive lineman Eric Black*, linebacker Aaron Smith*, receiver Jahmal Banks*, offensive lineman Joe More*, offensive lineman Tariq Stewart*
CALGARY STAMPEDERS
Released: Defensive back Millard Bradford*, offensive lineman Rodeem Brown, defensive back Corey Coley Jr.*, receiver Shaq Davis*, defensive lineman Savio Frazier*, receiver Jordan Kerley*, linebacker Kaylyn St-Cyr, defensive lineman B.J. Thompson*, defensive back Josh Proctor*, defensive lineman Max von Muehldorfer
Released: Receiver Kelly Akharaiyi*, linebacker Jayden McDonald*, defensive lineman Dawson Scott*, defensive lineman Maalik Hall*, defensive lineman Kail Dava, offensive lineman Quinn Carroll*, defensive back Gabe Jeudy-Lally*, defensive back Josiah Scott*, receiver Keaton Bruggeling, punter Fraser Masin**
Added to retired list: defensive back Mack Bannatyne
Released: Receiver Demeer Blankumsee*, defensive back Kahzir Brown*, receiver Isaac Gaillardetz, tight end Landen King*, receiver Jacoby Matthews*, defensive lineman Wesley Neal Jr.*, offensive lineman Cannon Panfiloff*, quarterback E.J. Perry*, running back Jeffery Pittman*, defensive back Terrence Spence*, quarterback Dresser Winn*
Signed: Receiver Javon Gipson*
Added to suspended list: Receiver Zachary Houde, linebacker Harrison Daley
Released: Defensive back Jerrell Cummings, running back Antario Brown*, offensive lineman Jason Laliberte Jr.*, wide receiver Ketron Jackson Jr.*, wide receiver Kolby Hurford, wide receiver Jackson Tachinski, wide receiver Ayir Asante*, wide receiver J.J. Jones*