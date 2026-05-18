News May 18, 2026

QB Tracker: Breaking down preseason playing time

TORONTO —  Get your starter some playing time early, or save him for your second and final game?

Do you maximize your young starter’s opportunities, or let him get his feet wet in the preseason, then save him for opening week and evaluate your backups?

Coaches across the CFL are facing those kinds of questions over the next couple of weeks, as teams make their way through their preseason games. Whatever their choices, CFL.ca has all of them logged here, updated after each preseason contest.

* Indicates National
# Indicates projected starter

CALGARY STAMPEDERS

QB Opponent Status COMP ATT YRDS TD INT
Vernon Adams Jr.# PS1 vs. SSK Q1 3 5 87 1 1
PS3 at EDM
Josh Love PS1 vs. SSK Q1, Q2 5 10 68 1 0
PS3 at EDM
Jacolby Criswell PS1 vs. SSK Q4 1 2 17 0 0
PS3 at EDM
Ben Wooldridge PS1 vs. SSK Q3 3 4 50 0 0
PS3 at EDM
Quincy Vaughn PS1 vs. SSK DNP
PS3 at EDM

BC LIONS

QB Opponent Status COMP ATT YRDS TD INT
Nathan Rourke#* PS2 vs. EDM
PS3 at WPG
Chase Brice PS2 vs. EDM
PS3 at WPG
Kaidon Salter PS2 vs. EDM
PS3 at WPG
Jarret Doege PS2 vs. EDM
PS3 at WPG

OTTAWA REDBLACKS

QB Opponent Status COMP ATT YRDS TD INT
Dru Brown# PS2 at MTL
PS3 vs. MTL
Jake Maier PS2 at MTL
PS3 vs. MTL
Max Duggan PS2 at MTL
PS3 vs. MTL

MONTREAL ALOUETTES

QB Opponent Status COMP ATT YRDS TD INT
Davis Alexander# PS2 vs. OTT
PS3 at OTT
Dustin Crum PS2 vs. OTT
PS3 at OTT
Anthony Brown Jr. PS2 vs. OTT
PS3 at OTT

 

SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS

QB Opponent Status COMP ATT YRDS TD INT
Trevor Harris# PS1 at CGY DNP
PS2 vs. WPG
Jack Coan PS1 at CGY Q1, Q2 9 15 98 0 1
PS2 vs. WPG
Tommy Stevens PS1 at CGY Q1, Q2, Q3, Q4 2 4 11 0 0
PS2 vs. WPG
Brayden Schager PS1 at CGY Q3, Q4 10 18 139 1 0
PS2 vs. WPG

WINNIPEG BLUE BOMBERS

QB Opponent Status COMP ATT YRDS TD INT
Zach Collaros# PS2 at SSK
PS3 vs. BC
Terry Wilson PS2 at SSK
PS3 vs. BC
Taylor Elgersma PS2 at SSK
PS3 vs. BC
Bryce Perkins
 PS2 at SSK
PS3 vs. BC
Payton Thorne PS2 at SSK
PS3 vs. BC

 

TORONTO ARGONAUTS

QB Opponent Status COMP ATT YRDS TD INT
Chad Kelly# PS2 at HAM
PS3 vs. HAM
Nick Arbuckle PS2 at HAM
PS3 vs. HAM
Anthony Guercio PS2 at HAM
PS3 vs. HAM
Tucker Horn
 PS2 at HAM
PS3 vs. HAM

 

HAMILTON TIGER-CATS

QB Opponent Status COMP ATT YRDS TD INT
Bo Levi Mitchell# PS2 vs. TOR
PS3 at TOR
Tre Ford PS2 vs. TOR
PS3 at TOR
Jake Dolegala PS2 vs. TOR
PS3 at TOR

 

EDMONTON ELKS

QB Opponent Status COMP ATT YRDS TD INT
Cody Fajardo# PS2 at BC
PS3 vs. CGY
Taylor Powell PS2 at BC
PS3 vs. CGY
Cole Snyder PS2 at BC
PS3 vs. CGY
Zach Zebrowski PS2 at BC
PS3 vs. CGY
Eloa Latendresse-Regimbald PS2 at BC
PS3 vs. CGY

 