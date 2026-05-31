Cutdown Tracker: CFL teams make their final round of cuts

TORONTO — CFL.ca is tracking every team’s roster moves as clubs are required to reduce their numbers throughout training camp.

In this round of roster cuts, teams will reduce their rosters ahead of the 2026 regular season. Each team’s list will be posted when they are officially announced.

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On Sunday, May 10, training camps fully opened across the league. Preseason action wrapped up on Friday, May 29.

The 2026 CFL season kicks off on June 4 as the Hamilton Tiger-Cats host the Montreal Alouettes at 7:30 p.m. ET from Hamilton Stadium.

*Denotes American

**Denotes Global

TORONTO ARGONAUTS

Released: Linebacker Aaron Casey*, defensive back Akili Arnold*, receiver Andre Miller*, quarterback Anthony Guercio*, offensive lineman Anthony Vandal, long snapper Christopher Liberta*, offensive lineman Cole DeMagistris*, receiver Dimitri Stanley*, defensive back Ed Woods*, offensive lineman Frank Vreugdenhil, defensive lineman Greg Reaves*, linebacker Jalen Rayam, offensive lineman John Bosse, linebacker Jordan Pollard*, running back Jyran Mitchell*, offensive lineman Marcus Harper II*, receiver Marcus Rogers*, kicker Nathan Walker, running back Peyton Logan, offensive lineman Phillip Wilder*, defensive lineman Quincy Robinson*, receiver Quincy Skinner Jr.*, receiver SeVonne Rhea*, receiver Tyriq Quayson, defensive back Tyshon Blackburn, offensive lineman Victor Olaniran, defensive back Vincent Gray*

SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS

Released: Running back Mario Anderson Jr.*, defensive lineman Sundiata Anderson*, defensive lineman Chico Bennett Jr.*, offensive lineman Spencer Brown*, defensive back James Burgess Jr.*, receiver Javian Hester*, long snapper Reed Hughes*, receiver Abdul Janneh Jr.*, linebacker Vi Jones*, kicker Jonathan Kim*, offensive lineman Connor Klassen, receiver Siaosi Mariner*, receiver Shemar McBean, punter Jesse Mirco**, defensive back Benny Sapp III*, defensive back Trae Tomlinson, defensive lineman Davin Vann*, defensive back Steven Weston Jr.*, receiver Juwann Winfree*

Added to practice roster: Running back Quali Conley*, linebacker David Gbenda*, defensive lineman Liam Hoskins, defensive back Juju Hughes*, offensive lineman Jez Janvier, receiver Johnny Johnson III*, defensive back Seyi Oladipo Jr.*, defensive lineman Jaylen Pate*, offensive lineman Thomas Perry*, receiver Mathew Sexton*, linebacker Tyron Vrede**, receiver Daniel Wiebe, offensive lineman Jaison Williams*

Added to retired list (returning to university): Linebacker Osasere Odemwinge, defensive back Carson Sombach

Added to one-game injured list: Defensive lineman Benoit Marion

Added to six-game injured list: Offensive lineman Darius Bell, receiver Dylan Djete

BC LIONS

Released: Defensive lineman Mayan Ahanotu*, defensive back Essang Bassey*, defensive back Tyler Coyle*, wide receiver Jaelon Darden*, defensive lineman Ebenezer Dibula, quarterback Jarret Doege*, wide receiver Michael Fitzgerald*, offensive lineman Ethan Graham, wide receiver Jermaine Jackson*, defensive back Lorando Johnson*, linebacker Jeremy Lewis*, wide receiver Hergy Mayala, defensive back Morice Norris*, offensive lineman Christian Olmstead*, defensive lineman AJ Pena*, wide receiver Kaedin Robinson*, defensive back Dionte Ruffin*

Added to practice roster: Running back Emani Bailey*, offensive lineman Alex Berwick, wide receiver Silas Bolden*, defensive lineman T.J. Burke*, linebacker Ralen Goforth*, defensive lineman David Gusta*, linebacker Chase Henning, linebacker Dawson Pierre, defensive lineman Colby Taylor*, defensive back Stantley Thomas-Oliver*, offensive lineman Tyran Hunt*, wide receiver Jaden Williams*

OTTAWA REDBLACKS

Released: Receiver Jordan Bly*, receiver Carl Chester*, linebacker KJ Cloyd*, defensive back Patrick Cumberbatch, receiver Kajiya Hollawayne*, receiver Christan Horn*, long snapper Benjamin Huot, offensive lineman DJ Jones*, linebacker Taniela Latu*, linebacker Quentin Moten*, offensive lineman Jamal Mull*, defensive lineman Ramon Puryear*, running back Jacquez Stuart*, defensive back Ro Torrence*, defensive lineman Tyce Westland*, defensive lineman Dylan Wynn*

Added to practice roster: Offensive lineman Zach Barlev*, defensive back Marcus Barnes*, defensive lineman Dennis Briggs Jr.*, punter James Burnip**, defensive back Eric Cumberbatch*, linebacker Benjamin Dobson, offensive lineman Alassane Diouf, defensive lineman Jessie Evans*, kicker/punter Paul Geelen**, receiver Ethan Jordan*, defensive back Shadwel Nkuba II*, defensive lineman Jelani Stafford*, receiver Rory Starkey*

WINNIPEG BLUE BOMBERS

Released: Offensive lineman Iwinosa Uwubanmwen*, defensive lineman Antoineo Harris*, offensive lineman Kendall Randolph*, offensive lineman Sebastian Pares*, offensive lineman Bucky Williams*, defensive lineman Jonah Pace*, running back Stevie Rocker*, defensive lineman Carter Hooper*, receiver TJ Davis*, receiver Jihad Marks*, receiver Jamoi Mayes*, defensive back Deandre Lamont*, defensive back Bryan Addison*, defensive back Warren Burrell*, receiver Joshua Jack, receiver Thomas Desrosiers, receiver Kolby Hurford, linebacker Micah Cretsinger*, linebacker Ja’Kobe Clinton*, kicker Brady Lidster, punter Keegan Andrews**, receiver Jackson Tachinski, receiver Jayden Harrison*, defensive lineman Arnold Young*, defensive tackle Kaleb Mackie-McLeod*

Added to practice roster: Receiver Christian Fredricksen*, defensive lineman Collin Kornelson, running back Matthew Peterson, offensive lineman Hunter Poncius*, defensive lineman David Reese*, defensive lineman Michael Fletcher*, receiver Dorian Singer*, receiver Kenneth Womack*, defensive back Ridge Texada*, offensive lineman Micah Mazzccua*, linebacker Charles-Elliot Bouliane, receiver WR Daniel Oladejo

CALGARY STAMPEDERS

Released: Defensive back Kam Alexander*, offensive lineman Deondre Buford*, defensive back Corey Coley Jr.*, quarterback Jacolby Criswell*, receiver Rylan Davison*, offensive lineman Cameron Dye*, kicker Dawson Hodge, receiver Kaylon Horton*, defensive lineman Steven Kpehe, offensive lineman Martes Lewis*, defensive lineman Brandon Maina*, defensive lineman Khairi Manns*, offensive lineman Chris Murray*, defensive lineman Devonte O’Malley*, defensive back Jordan Polk*, defensive lineman Norell Pollard*, linebacker Tyreem Powell*, linebacker Olivier Ruest, running back Terion Stewart*, receiver Nunu Whatley*, receiver Dante Wright*

Added to practice roster: Defensive back Zy Alexander*, offensive lineman Bakyne Coly*, receiver Jeremiah Hunter*, defensive back Ike Larsen*, kicker Jude McAtamney**, running back Deonta McMahon*, receiver Jesulayomi Ojutalayo, receiver Rashod Owens*, defensive back Dolani Robinson, receiver Matt Sibley, offensive lineman Matthew Stokman, quarterback Ben Wooldridge*

Added to retired list (returning to university): Offensive lineman Mitchel Schechinger, offensive lineman Jack Warrack

HAMILTON TIGER-CATS

Released: Defensive back Kaleb Ford-Dement*, receiver Xavier Malone*, defensive back Zyon Gilbert*, defensive back Cameron Stone*, offensive lineman Temi Ajirotutu*, defensive back Stephen Douglas*, offensive lineman Julian Pearl*, defensive back Jordan Kwiatkowski*, receiver JerJuan Newton*, running back Avery Morrow*, defensive lineman Caiden Woullard*, defensive back Cameron Bergeron*, receiver Moochie Dixon*, receiver Blayne Taylor*, running back Trent Battle*, receiver Kyrese Rowan*, offensive lineman Eric Lofton*, linebacker Marc Rondeau, defensive lineman Kene Onyeka, defensive lineman Ty Anderson, defensive lineman Kyler Laing, offensive lineman Riley Schick, kicker Zachary Copeland

Added to practice roster: Defensive back Zamari Walton*, running back Nahree Biggins*, receiver Jaelen Gill*, defensive lineman De’Jon Benton*, defensive lineman Brian Ugwu*, linebacker Craig Young*, defensive back Ronan Horrall, offensive lineman Brayden Szeman, defensive lineman Aamarii Notice, defensive back Jake Nitychoruk, offensive lineman Jakub Szott, punter Nick Haberer**, tight end Jevoni Robinson**

MONTREAL ALOUETTES

Released: Quarterback James Morgan*, defensive back Cyrus McGarrell, quarterback Arnaud Desjardins, defensive back Thakarius Keyes*, defensive back Cale Sanders Jr.*, defensive back Faion Hicks*, linebacker Desmond Igbinosun*, linebacker Trey Jones III*, long snapper Lucus Spencer, offensive lineman Jakai Moore*, defensive lineman Damonte Smith*, offensive lineman R.J. Perry*, offensive lineman Brandon Sneh*, receiver Deemer Blankumsee*, receiver Tsion Nunnelly*, receiver Terique Owens*, receiver Dalton Stroman*, defensive lineman Malick Sylla*, defensive lineman Bryce Ganious*

Added to practice roster: defensive back Don Callis*, defensive back Shakespeare Louis, receiver Austin Watkins*, running back Shomari Lawrence*, defensive back Gemon Green*, linebacker Donovan Manuel*, defensive lineman Kylan Guidry*, offensive lineman Mark Petry**, offensive lineman Reuben Fatheree II*, receiver Zakhari Franklin*, running back Liam Talbot, linebacker Riley MacLeod, defensive lineman David Perales*

Added to retired list: Punter Michael Horvat, defensive back Harrison Daley, receiver Nathan Udoh,

EDMONTON ELKS

Released: Running back Rushawn Baker*, defensive back Travion Blaylock*, linebacker Jaxxon Brashear, defensive back JaVaughn Byrd*, offensive lineman Erick Cade*, wide receiver Jalon Calhoun*, offensive lineman Mark Evans II*, wide receiver Julian Hicks*, wide receiver Kisean Johnson*, defensive back Ian Kennelly*, linebacker Yunus Larry, offensive lineman Matthew Ljuden, wide receiver Justin McGriff*, offensive lineman Jaxon Morkin, linebacker Jadon Pearson*, offensive lineman Domenico Piazza, defensive lineman BJ Thompson*, wide receiver Binjimen Victor*, defensive back Jaylin Williams*, quarterback Zach Zebrowski*

Added to practice roster: Defensive lineman Francis Bemiy, offensive lineman Cameron Carter*, kicker Jesus Gomez**, fullback Bradley Hladik, wide receiver OJ Hiliare*, defensive lineman Richard Jibunor**, defensive back Jaaron Joseph*, defensive lineman Gavin Meyer*, offensive lineman Chris Pashula, running back ShunDerrick Powell*, defensive back Terez Reid*, defensive back Ladarius Tennison*

Added to retired list: Wide receiver Eloa Latendresse-Regimbald, linebacker Olivier Muembi