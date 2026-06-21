CFL Injury Reports: Week 4
TORONTO — Week 4’s injury reports for all teams will be housed here and will be updated daily.
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EDMONTON ELKS AT WINNIPEG BLUE BOMBERS
Thursday, June 25 | 8:30 p.m. ET | Princess Auto Stadium
|EDMONTON ELKS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|SUN
|MON
|TUES
|Game Status
The Edmonton Elks did not practice on Sunday, June 21, 2026
|WINNIPEG BLUE BOMBERS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|SAT
|SUN
|MON
|Game Status
|Tyler Elsbury
|OL
|NFR – Personal Matter
|DNP
|Full
|Micah Vanterpool
|OL
|Knee
|Full
|Full
|Micah Mazzccua
|OL
|NFR – Personal Matter
|DNP
|DNP
|Jaylen Smith
|LB
|Head
|Full
|Full
|Brody Clark
|LB
|Thigh
|DNP
|DNP
|Ontaria Wilson
|WR
|Knee
|Limited
|DNP
|Nic Demski
|WR
|Ankle
|Full
|DNP
TORONTO ARGONAUTS AT SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS
Friday, June 26 | 9:00 p.m. ET | Mosaic Stadium
|TORONTO ARGONAUTS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|MON
|TUES
|WED
|Game Status
|SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|MON
|TUES
|WED
|Game Status
CALGARY STAMPEDERS AT BC LIONS
Saturday, June 27 | 7:00 p.m. ET | Apple Bowl Stadium
|CALGARY STAMPEDERS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|TUES
|WED
|THURS
|Game Status
|BC LIONS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|TUES
|WED
|THURS
|Game Status
OTTAWA REDBLACKS AT MONTREAL ALOUETTES
Sunday, June 28 | 7:00 p.m. ET | Percival Molson Memorial Stadium
|OTTAWA REDBLACKS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|WED
|THURS
|FRI
|Game Status
|MONTREAL ALOUETTES
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|WED
|THURS
|FRI
|Game Status