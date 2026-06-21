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CFL Injury Reports: Week 4

TORONTO — Week 4’s injury reports for all teams will be housed here and will be updated daily.

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EDMONTON ELKS AT WINNIPEG BLUE BOMBERS

Thursday, June 25 | 8:30 p.m. ET | Princess Auto Stadium

EDMONTON ELKS PRACTICE DAY
Player name Position Injury SUN MON TUES Game Status

The Edmonton Elks did not practice on Sunday, June 21, 2026

WINNIPEG BLUE BOMBERS PRACTICE DAY
Player name Position Injury SAT SUN MON Game Status
Tyler Elsbury OL NFR – Personal Matter DNP Full
Micah Vanterpool OL Knee Full Full
Micah Mazzccua OL NFR – Personal Matter DNP DNP
Jaylen Smith LB Head Full Full
Brody Clark LB Thigh DNP DNP
Ontaria Wilson WR Knee Limited DNP
Nic Demski WR Ankle Full DNP

TORONTO ARGONAUTS AT SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS

Friday, June 26 | 9:00 p.m. ET | Mosaic Stadium

TORONTO ARGONAUTS PRACTICE DAY
Player name Position Injury MON TUES WED Game Status

 

SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS PRACTICE DAY
Player name Position Injury MON TUES WED Game Status

CALGARY STAMPEDERS AT BC LIONS

Saturday, June 27 | 7:00 p.m. ET | Apple Bowl Stadium

CALGARY STAMPEDERS PRACTICE DAY
Player name Position Injury TUES WED THURS Game Status

 

BC LIONS PRACTICE DAY
Player name Position Injury TUES WED THURS Game Status

OTTAWA REDBLACKS AT MONTREAL ALOUETTES

Sunday, June 28 | 7:00 p.m. ET | Percival Molson Memorial Stadium

OTTAWA REDBLACKS PRACTICE DAY
Player name Position Injury WED THURS FRI Game Status

 

MONTREAL ALOUETTES PRACTICE DAY
Player name Position Injury WED THURS FRI Game Status

 