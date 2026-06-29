CFL Injury Reports: Week 5
TORONTO — Week 5’s injury reports for all teams will be housed here and will be updated daily.
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TORONTO ARGONAUTS AT CALGARY STAMPEDERS
Thursday, July 2 | 9:00 p.m. ET | McMahon Stadium
|TORONTO ARGONAUTS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|Game Status
The Toronto Argonauts did not practice on Sunday, June 28, 2026.
|CALGARY STAMPEDERS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|Game Status
The Calgary Stampeders did not practice on Sunday, June 28, 2026.
SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS AT OTTAWA REDBLACKS
Friday, July 3 | 7:30 p.m. ET | TD Place
|SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|Game Status
|OTTAWA REDBLACKS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|Game Status
EDMONTON ELKS AT BC LIONS
Saturday, July 4 | 7:00 p.m. ET | Apple Bowl Stadium
|EDMONTON ELKS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|Game Status
|BC LIONS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|Game Status
WINNIPEG BLUE BOMBERS AT HAMILTON TIGER-CATS
Sunday, July 5 | 7:00 p.m. ET | Hamilton Stadium
|WINNIPEG BLUE BOMBERS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|Game Status
|HAMILTON TIGER-CATS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|Game Status