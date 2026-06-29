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CFL Injury Reports: Week 5

TORONTO — Week 5’s injury reports for all teams will be housed here and will be updated daily.

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TORONTO ARGONAUTS AT CALGARY STAMPEDERS

Thursday, July 2 | 9:00 p.m. ET | McMahon Stadium

TORONTO ARGONAUTS PRACTICE DAY
Player name Position Injury Game Status

The Toronto Argonauts did not practice on Sunday, June 28, 2026.

CALGARY STAMPEDERS PRACTICE DAY
Player name Position Injury Game Status

The Calgary Stampeders did not practice on Sunday, June 28, 2026.

SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS AT OTTAWA REDBLACKS

Friday, July 3 | 7:30 p.m. ET | TD Place

SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS PRACTICE DAY
Player name Position Injury Game Status

 

OTTAWA REDBLACKS PRACTICE DAY
Player name Position Injury Game Status

 

EDMONTON ELKS AT BC LIONS

Saturday, July 4 | 7:00 p.m. ET | Apple Bowl Stadium

EDMONTON ELKS PRACTICE DAY
Player name Position Injury Game Status

 

BC LIONS PRACTICE DAY
Player name Position Injury Game Status

 

WINNIPEG BLUE BOMBERS AT HAMILTON TIGER-CATS

Sunday, July 5 | 7:00 p.m. ET | Hamilton Stadium

WINNIPEG BLUE BOMBERS PRACTICE DAY
Player name Position Injury Game Status

 

HAMILTON TIGER-CATS PRACTICE DAY
Player name Position Injury Game Status

 