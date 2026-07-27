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CFL Injury Reports: Week 9

TORONTO — Week 9’s injury reports for all teams will be housed here and will be updated daily.

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BC LIONS AT WINNIPEG BLUE BOMBERS

Thursday, July 30 | 8:30 p.m. ET | Princess Auto Stadium

BC LIONS PRACTICE DAY
Player name Position Injury MON TUES Game Status

 

WINNIPEG BLUE BOMBERS PRACTICE DAY
Player name Position Injury MON TUES Game Status

MONTREAL ALOUETTES AT OTTAWA REDBLACKS

Friday, July 31 | 7:30 p.m. ET | TD Place

MONTREAL ALOUETTES PRACTICE DAY
Player name Position Injury WED Game Status

 

OTTAWA REDBLACKS PRACTICE DAY
Player name Position Injury MON TUES WED Game Status
King Ambers DB Ankle Full
McLeod Bethel-Thompson QB Not Injury Related DNP
Emeric Boutin FB Adductor Full
Benjamin Dobson LB Knee DNP
Brett Lauther K Quad DNP
Nick Mardner WR Achilles Full
Daniel Okpoko DL Foot Full
Zack Pelehos OL Foot DNP

CALGARY STAMPEDERS AT HAMILTON TIGER-CATS

Saturday, August 1 | 3:00 p.m. ET | Hamilton Stadium

CALGARY STAMPEDERS PRACTICE DAY
Player name Position Injury TUES WED THURS Game Status

 

HAMILTON TIGER-CATS PRACTICE DAY
Player name Position Injury TUES WED THURS Game Status

SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS AT EDMONTON ELKS

Saturday, August 1 | 7:00 p.m. ET | Commonwealth Stadium

SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS PRACTICE DAY
Player name Position Injury TUES WED THURS Game Status

 

EDMONTON ELKS PRACTICE DAY
Player name Position Injury TUES WED THURS Game Status

 