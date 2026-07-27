CFL Injury Reports: Week 9
TORONTO — Week 9’s injury reports for all teams will be housed here and will be updated daily.
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BC LIONS AT WINNIPEG BLUE BOMBERS
Thursday, July 30 | 8:30 p.m. ET | Princess Auto Stadium
|BC LIONS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|MON
|TUES
|Game Status
|WINNIPEG BLUE BOMBERS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|MON
|TUES
|Game Status
MONTREAL ALOUETTES AT OTTAWA REDBLACKS
Friday, July 31 | 7:30 p.m. ET | TD Place
|MONTREAL ALOUETTES
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|WED
|Game Status
|OTTAWA REDBLACKS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|MON
|TUES
|WED
|Game Status
|King Ambers
|DB
|Ankle
|Full
|McLeod Bethel-Thompson
|QB
|Not Injury Related
|DNP
|Emeric Boutin
|FB
|Adductor
|Full
|Benjamin Dobson
|LB
|Knee
|DNP
|Brett Lauther
|K
|Quad
|DNP
|Nick Mardner
|WR
|Achilles
|Full
|Daniel Okpoko
|DL
|Foot
|Full
|Zack Pelehos
|OL
|Foot
|DNP
CALGARY STAMPEDERS AT HAMILTON TIGER-CATS
Saturday, August 1 | 3:00 p.m. ET | Hamilton Stadium
|CALGARY STAMPEDERS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|TUES
|WED
|THURS
|Game Status
|HAMILTON TIGER-CATS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|TUES
|WED
|THURS
|Game Status
SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS AT EDMONTON ELKS
Saturday, August 1 | 7:00 p.m. ET | Commonwealth Stadium
|SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|TUES
|WED
|THURS
|Game Status
|EDMONTON ELKS
|PRACTICE DAY
|Player name
|Position
|Injury
|TUES
|WED
|THURS
|Game Status