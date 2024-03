All-Time CFL Combine Records

Bench Press

Rank Player Name School Year Reps 1 Michael Knill Wilfrid Laurier 2011 47 2 Byron Archambeault Montreal 2015 41 T3 Mike Montoya Laurier 2010 40 T3 Phillipe Gagnon Laval 2016 40 T5 Elie Ngoyi Bishop’s 2013 39 T5 Jean-Simon Roy Laval 2017 39 7 Michael Van Praet Western 2012 38 8 Linden Gaydosh Calgary 2013 36 9 Samuel Narkaj Concordia 2017 34 T10 David Menard Montreal 2014 33 T10 Ben Heenan Saskatchewan 2013 33 T10 Eddie Steele Manitoba 2010 33 T10 Joash Gesse Montreal 2010 33 T10 J.P. Bekasiak Toledo 2007 33 T15 Terry Hart St. Francis Xavier 2014 32 T15 Pierre Lavertu Calgary 2014 32 T15 Jonathan Harke Alberta 2019 32

40-Yard Dash

* Prior to 2011, the CFL published a player’s lowest hand held time. The CFL now records the player’s electronic time.

Rank Player Name School Year Time (seconds) 1 Steven Turner Bishop’s 2010 4.31* 2 Tevaughn Campbell Regina 2015 4.36 T3 Jamall Lee Bishop’s 2009 4.39* T3 Shaquille Johnson Western 2016 4.39

(TOR Regional) T5 Jean-Frederic Tremblay Laval 2004 4.41* T5 Shaquille Murray-Lawrence UNLV 2015 4.41 T7 Shamawd Chambers Wilfrid Laurier 2012 4.42 T7 Tyrell Ford Waterloo 2022 4.42 9 Kristopher Robertson Concordia 2013 4.423 T-10 Gabriel Appiah-Kubi York 2023 4.44 T-10 Taureen Allen Wilfrid Laurier 2010 4.44* 12 Adam Thibault Laval 2014 4.45 T13 Nick Poloniato Bishop’s 2010 4.46* T13 Etienne Boulay New Hampshire 2006 4.46* T13 Nathan Riva Western 2012 4.47 T13 Chris Osei-Kusi Queen’s 2019 4.47

Vertical Jump

Rank Player Name School Year Height (inches) 1 Jamall Lee Bishop’s 2009 44 2 Steven Turner Bishop’s 2010 43.5 T-3 Anthony Parker Calgary 2011 43 T-3 Kris Robertson Concordia 2013 43 5 Dylan Hollohan St. Francis Xavier 2012 42.5 T-6 Jacob Dearborn Carleton 2019 42 T-6 Samuel Giguere Sherbrooke 2008 42 T-8 Shane Herbert Wilfred Laurier 2011 41.5 T-8 Keenan Macdougall Saskatchewan 2012 41.5 T-8 Andrew Smith Manitoba 2014 41.5 (Eastern Regional) T-8 Riley Boersma Regina 2022 41.5 (Western Regional) T-8 Gavin Cobb Manitoba 2022 41.5 (Western Regional)

Shuttle

Rank Player Name School Year Time (seconds) 1 Dylan Hollohan St. Francis Xavier 2012 3.89 2 Alex Vitt Manitoba 2016 3.95 (Western Regional) 3 Michael Schmidt Calgary 2016 3.96 (Western Regional) T-4 Edem Nyamadi Concordia 2011 3.97 T-4 Simon Le Marquand Ottawa 2013 3.97 6 Jim Allin Queen’s 2009 3.98 T-7 Nicholas Termansen UBC 2016 4 (Western Regional) T-7 Kyle Kawamoto Okanagan (SFU) 2016 4 (Western Regional) T-7 Mitchell Barnett UBC 2016 4 (Western Regional) T-7 Maiko Zepeda Montreal 2016 4 (Eastern Regional)

Broad Jump

Rank Player Name School Year Distance (inches) 1 Shai Ross Manitoba 2019 11’5.50″ 2 Jacob Dearborn Carleton 2019 11’1.75″ 3 Jacob Dearborn Carleton 2019 11’1.13″ (Eastern Regional) 4 Shaq Johnson Western 2016 11’0.00″ (Ontario Regional) 5 Chris Ackie Wilfrid Laurier 2015 10’11.50″ 6 Jacob Taylor Alberta 2023 10’11” T-7 Shaq Johnson Western University 2016 10’10.25″ T-7 Lekan Idowu Windsor 2018 10’10.25″ (Ontario Regional) 9 Tevaughn Campbell Regina 2015 10’9.75″ 10 Andre Clarke York 2011 10’9.5″

3-Cone