2026 CFL Invitational Combine
Overall Results
|Name
|#
|Pos
|School
|Ht
|Wt
|Bench
|40
|Vertical (IN.)
|Broad
|3-Cone
|Shuttle
|AMISIAL-CHATELIER, Jeffrey
|12
|RB
|McGill
|BARBARAS, Ilan
|56
|LB
|McGill
|BARNETT, Scott
|18
|QB
|Toronto
|BENJAMIN, Jordon
|4
|RB
|Kenyon College
|BHULLAR, Sahil
|30
|OL
|Towson University
|BLACKSON, Isiah
|43
|DB
|Waterloo
|BLAKE, Jhavaun
|17
|RB
|Gannon
|BRIONES, Jason
|57
|LB
|Presbyterian College
|BROWN, Tariq
|44
|DB
|Okanagan Sun
|BUSSEY, Malcolm
|13
|RB
|St. Francis Xavier
|BUTLER, Ryan
|45
|DB
|Saint Mary's
|CHIZDA, Jordan
|46
|DB
|Calgary
|CHORNEY, Kyle
|47
|DB
|Bishop's
|CIRIELLO, Nicholas
|59
|LB
|Geneva College
|CLOUTIER, Zachary
|38
|OL
|Ottawa
|COBB, Jack
|60
|LB
|Guelph
|CONNORS, Josh
|61
|LB
|Wilfrid Laurier
|CORSCADDEN, John
|48
|DB
|Queen's
|DAVIES, Brian
|22
|FB/TE
|Alberta
|DESROSIERS, Thomas
|5
|WR
|Sherbrooke
|EDWARDS, Kallon
|49
|DB
|Saint Mary's
|FRANZISI, Conner
|69
|DL
|Western University
|GIDARO, Nick
|27
|OL
|Waterloo
|GINN, Colby
|1
|WR
|Windsor
|GRAY, Gunnar
|19
|QB
|Buffalo
|GREEN, Gianni
|50
|DB
|Guelph
|HACHEY, Frederick
|6
|WR
|Carleton
|HASHW, Omar
|39
|OL
|Saint Mary's
|HASTINGS, Omari
|70
|DL
|Wilfrid Laurier
|HAZIME, Mahdi
|37
|OL
|New Mexico Highlands
|HENNING, Chase
|62
|LB
|UBC
|HENRY, Mason
|51
|DB
|Waterloo
|HOLDEN, Sebastian
|28
|OL
|Toronto
|HOUDE, Zachary
|7
|WR
|St. Francis Xavier
|IREP, Damien
|29
|OL
|Concordia
|ISAAC, Jaxson
|26
|FB/TE
|Arkansas Pine Bluff
|JOHN, Ethan
|40
|DB
|Windsor
|JONES, Chandler
|41
|DB
|Louisville
|KEYES-WILSON, Robert
|71
|DL
|Guelph
|KPEHE, Steven
|72
|DL
|Queen's
|LA ROUE, Sam
|8
|WR
|Western University
|LAMOTHE, Jean-Sebastien
|42
|DB
|Concordia
|LAVERS, Aaron
|68
|LB
|McMaster
|LE JOUR, De Shawn
|9
|WR
|Manitoba
|LIBERTA, Christopher
|54
|LS
|Concordia
|LJUDEN, Matthew
|31
|OL
|Alberta
|MACDONALD, Alex
|52
|DB
|Bishop's
|MACKIE-MCLEOD, Kaleb
|73
|DL
|Manitoba
|MASRI-FLISS, Alexendre
|32
|OL
|Laval
|MCGILL, David
|74
|DL
|St. Francis Xavier
|MCKELLAR, Colin
|63
|LB
|Regina
|MCMARTIN, Hamilton
|2
|WR
|Texas
|MICHAUD, Cameron
|79
|DL
|Bluefield State
|MILLER, Tristan
|58
|DB
|Wilfrid Laurier
|MILLOY, Donavin
|89
|RB
|Guelph
|MONTAS LEIPERT, Anthony
|75
|DL
|Regina
|MUGANDA, Iraghi
|10
|WR
|Montreal
|NWAOGU, Otito
|76
|DL
|St. Francis Xavier
|OLANIRAN, Victor
|33
|OL
|Manitoba
|OWEN, Gavin
|16
|WR
|UBC
|PASHULA, Chris
|34
|OL
|Calgary
|PEREIRA, Nicholas
|64
|LB
|Manitoba
|PERNIER, Billy Jonas
|53
|DB
|Laval
|PIERINI, Sandro
|24
|FB/TE
|Western University
|QUAYSON, Tyriq
|11
|WR
|Windsor
|REID, Everett
|0
|WR
|McMaster
|RUEST, Olivier
|65
|LB
|Laval
|SCHELLENBERG, Orin
|55
|LS
|Alberta
|SCHICK, Riley
|35
|OL
|Regina
|SCHOBOURGH, Dillon
|66
|LB
|Morehead State
|SCOTT, Quentin
|23
|RB
|Wilfrid Laurier
|SESTANOVIC, Anthony
|67
|LB
|McMaster
|SIBLEY, Matt
|3
|WR
|Calgary
|SILVERSON, Liam
|25
|FB/TE
|Queen's
|SPEIGHT, Ryan
|90
|FB/TE
|Wilfrid Laurier
|SPRINGER JR, Robert
|88
|DB
|Windsor
|STEVENS, Johnathon
|78
|DL
|Saskatoon Hilltops
|TA'AVILI, Thomas (G)
|36
|OL
|St. Clair Saints
|TALBOT, Liam
|14
|RB
|Windsor
|TENNEY, Marcus
|77
|DL
|Wilfrid Laurier
|VITAL, Angel
|15
|RB
|Laval
|VREEKEN, Alex
|20
|QB
|Queen's
|YUSUFF, Daniel
|21
|WR
|Edmonton Huskies Jrs.