Follow CFL

© 2026 CFL. All rights reserved.

Menu

2026 CFL Invitational Combine

Overall Results

Name#PosSchoolHtWtBench40Vertical (IN.)Broad3-ConeShuttle
AMISIAL-CHATELIER, Jeffrey12RBMcGill
BARBARAS, Ilan56LBMcGill
BARNETT, Scott18QBToronto
BENJAMIN, Jordon4RBKenyon College
BHULLAR, Sahil30OLTowson University
BLACKSON, Isiah43DBWaterloo
BLAKE, Jhavaun17RBGannon
BRIONES, Jason57LBPresbyterian College
BROWN, Tariq44DBOkanagan Sun
BUSSEY, Malcolm13RBSt. Francis Xavier
BUTLER, Ryan45DBSaint Mary's
CHIZDA, Jordan46DBCalgary
CHORNEY, Kyle47DBBishop's
CIRIELLO, Nicholas59LBGeneva College
CLOUTIER, Zachary38OLOttawa
COBB, Jack60LBGuelph
CONNORS, Josh61LBWilfrid Laurier
CORSCADDEN, John48DBQueen's
DAVIES, Brian22FB/TEAlberta
DESROSIERS, Thomas5WRSherbrooke
EDWARDS, Kallon49DBSaint Mary's
FRANZISI, Conner69DLWestern University
GIDARO, Nick27OLWaterloo
GINN, Colby1WRWindsor
GRAY, Gunnar19QBBuffalo
GREEN, Gianni50DBGuelph
HACHEY, Frederick6WRCarleton
HASHW, Omar39OLSaint Mary's
HASTINGS, Omari70DLWilfrid Laurier
HAZIME, Mahdi37OLNew Mexico Highlands
HENNING, Chase62LBUBC
HENRY, Mason51DBWaterloo
HOLDEN, Sebastian28OLToronto
HOUDE, Zachary7WRSt. Francis Xavier
IREP, Damien29OLConcordia
ISAAC, Jaxson26FB/TEArkansas Pine Bluff
JOHN, Ethan40DBWindsor
JONES, Chandler41DBLouisville
KEYES-WILSON, Robert71DLGuelph
KPEHE, Steven72DLQueen's
LA ROUE, Sam8WRWestern University
LAMOTHE, Jean-Sebastien42DBConcordia
LAVERS, Aaron68LBMcMaster
LE JOUR, De Shawn9WRManitoba
LIBERTA, Christopher54LSConcordia
LJUDEN, Matthew31OLAlberta
MACDONALD, Alex52DBBishop's
MACKIE-MCLEOD, Kaleb73DLManitoba
MASRI-FLISS, Alexendre32OLLaval
MCGILL, David74DLSt. Francis Xavier
MCKELLAR, Colin63LBRegina
MCMARTIN, Hamilton2WRTexas
MICHAUD, Cameron79DLBluefield State
MILLER, Tristan58DBWilfrid Laurier
MILLOY, Donavin89RBGuelph
MONTAS LEIPERT, Anthony75DLRegina
MUGANDA, Iraghi10WRMontreal
NWAOGU, Otito76DLSt. Francis Xavier
OLANIRAN, Victor33OLManitoba
OWEN, Gavin16WRUBC
PASHULA, Chris34OLCalgary
PEREIRA, Nicholas64LBManitoba
PERNIER, Billy Jonas53DBLaval
PIERINI, Sandro24FB/TEWestern University
QUAYSON, Tyriq11WRWindsor
REID, Everett0WRMcMaster
RUEST, Olivier65LBLaval
SCHELLENBERG, Orin55LSAlberta
SCHICK, Riley35OLRegina
SCHOBOURGH, Dillon66LBMorehead State
SCOTT, Quentin23RBWilfrid Laurier
SESTANOVIC, Anthony67LBMcMaster
SIBLEY, Matt3WRCalgary
SILVERSON, Liam25FB/TEQueen's
SPEIGHT, Ryan90FB/TEWilfrid Laurier
SPRINGER JR, Robert88DBWindsor
STEVENS, Johnathon78DLSaskatoon Hilltops
TA'AVILI, Thomas (G)36OLSt. Clair Saints
TALBOT, Liam14RBWindsor
TENNEY, Marcus77DLWilfrid Laurier
VITAL, Angel15RBLaval
VREEKEN, Alex20QBQueen's
YUSUFF, Daniel21WREdmonton Huskies Jrs.