CFL Combine presented by Anytime Fitness

Name#PosSchoolHtWtBench40Vertical (IN.)Broad3-ConeShuttle
ASSELIN, Charles14RBOttawa
BASALYGA, Evan23FB/TEWaterloo
BELL, Darius97OLEast Carolina
BLACKWOOD, Devaughn5WRSt. Francis Xavier
BOULIANE, Charles-Elliot65LBMontreal
BOUTIN, Emeric24FB/TELaval
BRASHEAR, Jaxxon60LBOttawa
BURKE, Brody86DLCarleton
CARABATSAKIS, Nathan87DLRobert Morris University
CLARK, Brody66LBYork
CROMWELL, Devynn50DBMichigan State
CUMBERBATCH, Patrick46DBOttawa
DALEY, Harrison51DBWindsor
DEMONTAGNAC, Nate6WRNorth Dakota
DENIS, Jonathan98OLLouisiana Tech
DIBULA, Ebenezer88DLKennesaw State
DIOUF, Alassane32OLMontreal
DJETE, Dylan0WRAlabama State
DOBSON, Benjamin62LBCalgary
FERDINAND, Denny52DBOttawa
FRANGIONE, Natale92DLGeorgetown
GAGNÉ, Loik61LBConcordia
GAUTHIER, Louis-Philippe53DBMontreal
GRAHAM, Ethan33OLRegina
GREEN, Gianni49DBGuelph
HENNING, Niklas34OLQueen's
HOOPER, Carter95DLSouth Dakota
IBELO, Franklin89DLCalgary
JACK, Joshua7WRSaint Mary's
JANSSEN, Josh20QBOttawa
JANVIER, Jez35OLSouthern Mississippi
JOHN, Ethan47DBWindsor
KEMENI, Pierre59DBOhio
KETTYLE, Carter8WRAlberta
KINGDOM, Arthur (G)70LBPrague Lions (ELF)
KPEHE, Steven80DLQueen's
LAING, Kyler79DLMercyhurst
LARRY, Yunus67LBGuelph
LATENDRESSE REGIMBALD, Eloa21QBMcGill
LOUIS, Shakespeare54DBSoutheastern Louisiana
LOW, Jack (G)93DLFordham
MAROIS, Tristan78DLColorado
MCBEAN, Shemar1WRUBC
MCGARRELL, Cyrus55DBNorthern Illinois
MCKENZIE, Darius71LBSouth Alabama
MEIGA, Malick10WRCoastal Carolina
MILES JR, Barron9WRGrambling State
MOMBO, Weagbe15RBWindsor
MULIPOLA, Frank (G)94DLArkansas
NOTICE, Aamarii90DLCoastal Carolina
O'NEIL, Keegan36OLWestern University
OBOBI, Chinazo (G)45OLMunich Ravens (ELF)
ODEMWINGIE, Osasere63LBCalgary
OJUTALAYO, Jesulayomi2WRWilfrid Laurier
OLANIRAN, Victor39OLManitoba
ORAGUI, Chidera37OLSt. Francis Xavier
PACE, Justin68LBQueen's
PARKS, Charlie77DLSaskatchewan
PARSALIDIS, Sebastian25FB/TEWilfrid Laurier
PASHULA, Chris31OLCalgary
PENE, Wilfried (G)91DLVirginia Tech
QUAYSON, Tyriq12WRWindsor
RANCOURT, Jerome26FB/TEWestern University
RASCOE, Eric69LBAngelo State
RONDEAU, Marc64LBOttawa
SANGMUAH, Benjamin56DBUBC
SCHECHINGER, Mitchel43OLGuelph
SCHEFFER, Riley38OLUBC
SIBLEY, Matt3WRCalgary
SMITH, Isaiah16RBGuelph
SOMBACH, Carson57DBRegina
STUART, Carter44OLAlberta
STUART, Ethan58DBMcMaster
SZEMAN, Brayden40OLCalgary
TALBOT, Liam17RBWindsor
TOMLINSON, Trae48DBLouisiana
UDOH, Nathan11WRManitoba
VACCARO, Giordano99OLPurdue
VEILLEUX, Christian19QBGeorgia State
VREUGDENHIL, Frank42OLMcMaster
WALSH, Spencer96OLWilfrid Laurier
WARRACK, Jack41OLSaskatchewan