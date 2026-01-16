CFL Combine presented by Anytime Fitness
Overall Results
|Name
|#
|Pos
|School
|Ht
|Wt
|Bench
|40
|Vertical (IN.)
|Broad
|3-Cone
|Shuttle
|ASSELIN, Charles
|14
|RB
|Ottawa
|BASALYGA, Evan
|23
|FB/TE
|Waterloo
|BELL, Darius
|97
|OL
|East Carolina
|BLACKWOOD, Devaughn
|5
|WR
|St. Francis Xavier
|BOULIANE, Charles-Elliot
|65
|LB
|Montreal
|BOUTIN, Emeric
|24
|FB/TE
|Laval
|BRASHEAR, Jaxxon
|60
|LB
|Ottawa
|BURKE, Brody
|86
|DL
|Carleton
|CARABATSAKIS, Nathan
|87
|DL
|Robert Morris University
|CLARK, Brody
|66
|LB
|York
|CROMWELL, Devynn
|50
|DB
|Michigan State
|CUMBERBATCH, Patrick
|46
|DB
|Ottawa
|DALEY, Harrison
|51
|DB
|Windsor
|DEMONTAGNAC, Nate
|6
|WR
|North Dakota
|DENIS, Jonathan
|98
|OL
|Louisiana Tech
|DIBULA, Ebenezer
|88
|DL
|Kennesaw State
|DIOUF, Alassane
|32
|OL
|Montreal
|DJETE, Dylan
|0
|WR
|Alabama State
|DOBSON, Benjamin
|62
|LB
|Calgary
|FERDINAND, Denny
|52
|DB
|Ottawa
|FRANGIONE, Natale
|92
|DL
|Georgetown
|GAGNÉ, Loik
|61
|LB
|Concordia
|GAUTHIER, Louis-Philippe
|53
|DB
|Montreal
|GRAHAM, Ethan
|33
|OL
|Regina
|GREEN, Gianni
|49
|DB
|Guelph
|HENNING, Niklas
|34
|OL
|Queen's
|HOOPER, Carter
|95
|DL
|South Dakota
|IBELO, Franklin
|89
|DL
|Calgary
|JACK, Joshua
|7
|WR
|Saint Mary's
|JANSSEN, Josh
|20
|QB
|Ottawa
|JANVIER, Jez
|35
|OL
|Southern Mississippi
|JOHN, Ethan
|47
|DB
|Windsor
|KEMENI, Pierre
|59
|DB
|Ohio
|KETTYLE, Carter
|8
|WR
|Alberta
|KINGDOM, Arthur (G)
|70
|LB
|Prague Lions (ELF)
|KPEHE, Steven
|80
|DL
|Queen's
|LAING, Kyler
|79
|DL
|Mercyhurst
|LARRY, Yunus
|67
|LB
|Guelph
|LATENDRESSE REGIMBALD, Eloa
|21
|QB
|McGill
|LOUIS, Shakespeare
|54
|DB
|Southeastern Louisiana
|LOW, Jack (G)
|93
|DL
|Fordham
|MAROIS, Tristan
|78
|DL
|Colorado
|MCBEAN, Shemar
|1
|WR
|UBC
|MCGARRELL, Cyrus
|55
|DB
|Northern Illinois
|MCKENZIE, Darius
|71
|LB
|South Alabama
|MEIGA, Malick
|10
|WR
|Coastal Carolina
|MILES JR, Barron
|9
|WR
|Grambling State
|MOMBO, Weagbe
|15
|RB
|Windsor
|MULIPOLA, Frank (G)
|94
|DL
|Arkansas
|NOTICE, Aamarii
|90
|DL
|Coastal Carolina
|O'NEIL, Keegan
|36
|OL
|Western University
|OBOBI, Chinazo (G)
|45
|OL
|Munich Ravens (ELF)
|ODEMWINGIE, Osasere
|63
|LB
|Calgary
|OJUTALAYO, Jesulayomi
|2
|WR
|Wilfrid Laurier
|OLANIRAN, Victor
|39
|OL
|Manitoba
|ORAGUI, Chidera
|37
|OL
|St. Francis Xavier
|PACE, Justin
|68
|LB
|Queen's
|PARKS, Charlie
|77
|DL
|Saskatchewan
|PARSALIDIS, Sebastian
|25
|FB/TE
|Wilfrid Laurier
|PASHULA, Chris
|31
|OL
|Calgary
|PENE, Wilfried (G)
|91
|DL
|Virginia Tech
|QUAYSON, Tyriq
|12
|WR
|Windsor
|RANCOURT, Jerome
|26
|FB/TE
|Western University
|RASCOE, Eric
|69
|LB
|Angelo State
|RONDEAU, Marc
|64
|LB
|Ottawa
|SANGMUAH, Benjamin
|56
|DB
|UBC
|SCHECHINGER, Mitchel
|43
|OL
|Guelph
|SCHEFFER, Riley
|38
|OL
|UBC
|SIBLEY, Matt
|3
|WR
|Calgary
|SMITH, Isaiah
|16
|RB
|Guelph
|SOMBACH, Carson
|57
|DB
|Regina
|STUART, Carter
|44
|OL
|Alberta
|STUART, Ethan
|58
|DB
|McMaster
|SZEMAN, Brayden
|40
|OL
|Calgary
|TALBOT, Liam
|17
|RB
|Windsor
|TOMLINSON, Trae
|48
|DB
|Louisiana
|UDOH, Nathan
|11
|WR
|Manitoba
|VACCARO, Giordano
|99
|OL
|Purdue
|VEILLEUX, Christian
|19
|QB
|Georgia State
|VREUGDENHIL, Frank
|42
|OL
|McMaster
|WALSH, Spencer
|96
|OL
|Wilfrid Laurier
|WARRACK, Jack
|41
|OL
|Saskatchewan