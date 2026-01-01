On draft day: This page will update automatically every 30 seconds.

Round 1

Overall Team Player POS HT WT DOB
1
 OTT VACCARO, Giordano
Purdue
OL 6'2 306 2003-08-26
2
 TOR HENNING, Niklas
Queen's
OL 6'6 298 2003-05-12
3
 EDM DJABOME, Dariel
Rutgers
LB 6'2 235
4
 WPG GATKUOTH, Nuer
Wake Forest
DL 6'4 237 2002-05-03
5
 HAM Denis, Jonathan
Louisiana Tech
OL 6'2 313 2001-12-31
6
 CGY Rascoe, Eric
Angelo State
LB 6'1 210 2000-10-14
7
 BC DEMONTAGNAC, Nate
North Dakota
WR 6'2 186 2002-11-26
8
 MTL JONES, Rohan
Arkansas
TE 6'2 235
9
 SSK BELL, Malcolm
Michigan State
DB 6'2 190

Round 2

Overall Team Player POS HT WT DOB
10
 WPG Daniels, Dante
North Carolina State
TE 6'5 272
via OTT
11
 TOR SMITH, Isaiah
Guelph
RB 6 230 2003-08-06
12
 EDM SANGMUAH, Benjamin
UBC
DB 6'1 198 2003-05-30
13
 OTT BOUTIN, Emeric
Laval
FB 6'2 230 2002-07-26
via WPG
14
 HAM MEIGA, Malick
Coastal Carolina
WR 6'3 206 2001-03-25
15
 BC ELAD, Jett
Rutgers
DB 6'1 205 2001-04-25
via CGY
16
 TOR John, Ethan
Windsor
DB 5'9 189 2001-12-07
via BC
17
 MTL LOUIS, Shakespeare
Southeastern Louisiana
DB 5'10 196 2001-06-10
18
 SSK DJETE, Dylan
Alabama State
WR 5'10 185 2003-08-19
19
 EDM BAILEY, Wesley
Louisville
DL 6'5 250
National Snaps Reward
20
 WPG Cline, Kevin
Boston College
OL 6'7 320 2001-05-29
National Snaps Reward

Round 3

Overall Team Player POS HT WT DOB
21
 EDM KETTYLE, Carter
Alberta
WR 6 196 2004-04-25
via OTT
22
 TOR GAUTHIER, Louis-Philippe
Montreal
DB 6 202 2002-04-07
23
 TOR MCKENZIE, Darius
South Alabama
LB 6'1 224 2002-04-07
via OTT via EDM
24
 WPG BOULIANE, Charles-Elliot
Montreal
LB 5'11 229 2002-02-19
25
 HAM CROMWELL, Devynn
Michigan State
DB 6'1 200 2001-11-29
26
 CGY OJUTALAYO, Jesulayomi
Wilfrid Laurier
WR 6'2 217 2003-07-02
27
 CGY MAROIS, Tristan
Colorado
DL 6'5 249 2002-04-12
via BC
28
 MTL UDOH, Nathan
Manitoba
WR 6'1 215 2002-06-17
29
 SSK BELL, Darius
East Carolina
OL 6'3 300 2002-10-03

Round 4

Overall Team Player POS HT WT DOB
30
 TOR ULM, Nolan
Eastern Washington
WR 6'2 205 2002-01-17
via OTT
31
 OTT PARKS, Charlie
Saskatchewan
DL 6'4 232 2004-09-27
via TOR
32
 EDM WALSH, Spencer
Wilfrid Laurier
OL 6'3 290 2003-10-14
33
 WPG STUART, Ethan
McMaster
DB 6 223 2002-01-17
34
 HAM SZEMAN, Brayden
Calgary
OL 6'1 302 2002-09-03
35
 EDM PACE, Justin
Queen's
LB 6 218 2003-02-14
via OTT via CGY
36
 BC KEMENI, Pierre
Ohio
DB 6'1 214 2001-09-20
37
 MTL TALBOT, Liam
Windsor
RB 5'11 210 2003-09-14
38
 SSK ODEMWINGIE, Osasere
Calgary
LB 6 220 2004-10-18

Round 5

Overall Team Player POS HT WT DOB
39
 OTT DIOUF, Alassane
Montreal
OL 6'2 302 2001-12-31
40
 TOR VREUGDENHIL, Frank
McMaster
OL 6'3 321 2001-01-21
41
 OTT DOBSON, Benjamin
Calgary
LB 6 207 2003-10-16
via EDM
42
 WPG CLARK, Brody
York
LB 6 217 2001-09-11
43
 HAM GAGNE, Loik
Concordia
LB 5'11 215 2002-05-22
44
 CGY SIBLEY, Matt
Calgary
WR 5'10 189 2003-06-05
45
 BC CENACLE, Nick
Hawaii
WR 6'1 199 2001-09-13
46
 MTL DALEY, Harrison
Windsor
DB 6'3 218 2003-04-11
47
 SSK JANVIER, Jez
Southern Mississippi
OL 6'5 314 2001-07-06

Round 6

Overall Team Player POS HT WT DOB
48
 OTT KONGA, Rene
Louisville
DL 6'4 285
49
 TOR QUAYSON, Tyriq
Windsor
WR 6'1 197 2002-03-04
50
 EDM PASHULA, Chris
Calgary
OL 6'3 314 2003-08-22
51
 WPG BRITTON, Benjamin
Calgary
WR 6'3 205 2003-08-10
52
 HAM RONDEAU, Marc
Ottawa
LB 6 195 2001-10-06
53
 CGY SCHECHINGER, Mitchel
Guelph
OL 6'2 301 2003-08-08
54
 BC GRAHAM, Ethan
Regina
OL 6'5 316 2003-10-11
55
 MTL HORVAT, Michael
McMaster
P 5'9 187 2004-08-02
56
 SSK REESE IV, Albert
Mississippi State
OL 6'7 330 2002-08-13

Round 7

Overall Team Player POS HT WT DOB
57
 TOR WALKER, Nathan
York
K 6'2 190 2004-08-11
via OTT
58
 EDM LATENDRESSE REGIMBALD, Eloa
McGill
QB 6'3 213 2002-01-30
via TOR
59
 EDM LJUDEN, Matthew
Alberta
OL 5'11 304 2004-08-04
60
 WPG JACK, Joshua
Saint Mary's
WR 6 200 2000-12-20
61
 HAM NOTICE, Aamarii
Coastal Carolina
DL 6'3 286 2002-08-01
62
 CGY KPEHE, Steven
Queen's
DL 6'1 245 2002-08-01
63
 BC HENNING, Chase
UBC
LB 6 207 2002-09-10
64
 MTL MCGARRELL, Cyrus
Northern Illinois
DB 6'1 201 2002-10-08
65
 SSK MCBEAN, Shemar
UBC
WR 5'10 195 2001-12-01

Round 8

Overall Team Player POS HT WT DOB
66
 OTT CONNORS, Josh
Wilfrid Laurier
LB 5'11 218 2001-10-16
67
 TOR MOMBO, Weagbe
Windsor
RB 5'11 215 2004-12-21
68
 TOR PARSALIDIS, Sebastian
Wilfrid Laurier
FB 5'9 224 2003-06-09
via EDM
69
 WPG LIDSTER, Brady
Windsor
K 6 185 2004-12-15
70
 HAM Laing, Kyler
Mercyhurst College
DL 6'1 224 2001-04-06
71
 CGY WARRACK, Jack
Saskatchewan
OL 6'5 292 2004-02-25
72
 BC DIBULA, Ebenezer
Kennesaw State
DL 6'1 278 2002-01-16
73
 MTL HOUDE, Zachary
St. Francis Xavier
WR 6'1 205 2002-07-29
74
 SSK SPEIGHT, Ryan
Wilfrid Laurier
FB 6'2 227 2002-04-15