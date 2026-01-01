Round 1
|Overall
|Team
|Player
|POS
|HT
|WT
|DOB
|
1
|OTT
|
VACCARO, Giordano
Purdue
|OL
|6'2
|306
|2003-08-26
|
2
|TOR
|
HENNING, Niklas
Queen's
|OL
|6'6
|298
|2003-05-12
|
3
|EDM
|
DJABOME, Dariel
Rutgers
|LB
|6'2
|235
|
4
|WPG
|
GATKUOTH, Nuer
Wake Forest
|DL
|6'4
|237
|2002-05-03
|
5
|HAM
|
Denis, Jonathan
Louisiana Tech
|OL
|6'2
|313
|2001-12-31
|
6
|CGY
|
Rascoe, Eric
Angelo State
|LB
|6'1
|210
|2000-10-14
|
7
|BC
|
DEMONTAGNAC, Nate
North Dakota
|WR
|6'2
|186
|2002-11-26
|
8
|MTL
|
JONES, Rohan
Arkansas
|TE
|6'2
|235
|
9
|SSK
|
BELL, Malcolm
Michigan State
|DB
|6'2
|190
Round 2
|Overall
|Team
|Player
|POS
|HT
|WT
|DOB
|
10
|WPG
|
Daniels, Dante
North Carolina State
|TE
|6'5
|272
|
via OTT
|
11
|TOR
|
SMITH, Isaiah
Guelph
|RB
|6
|230
|2003-08-06
|
12
|EDM
|
SANGMUAH, Benjamin
UBC
|DB
|6'1
|198
|2003-05-30
|
13
|OTT
|
BOUTIN, Emeric
Laval
|FB
|6'2
|230
|2002-07-26
|
via WPG
|
14
|HAM
|
MEIGA, Malick
Coastal Carolina
|WR
|6'3
|206
|2001-03-25
|
15
|BC
|
ELAD, Jett
Rutgers
|DB
|6'1
|205
|2001-04-25
|
via CGY
|
16
|TOR
|
John, Ethan
Windsor
|DB
|5'9
|189
|2001-12-07
|
via BC
|
17
|MTL
|
LOUIS, Shakespeare
Southeastern Louisiana
|DB
|5'10
|196
|2001-06-10
|
18
|SSK
|
DJETE, Dylan
Alabama State
|WR
|5'10
|185
|2003-08-19
|
19
|EDM
|
BAILEY, Wesley
Louisville
|DL
|6'5
|250
|
National Snaps Reward
|
20
|WPG
|
Cline, Kevin
Boston College
|OL
|6'7
|320
|2001-05-29
|
National Snaps Reward
Round 3
|Overall
|Team
|Player
|POS
|HT
|WT
|DOB
|
21
|EDM
|
KETTYLE, Carter
Alberta
|WR
|6
|196
|2004-04-25
|
via OTT
|
22
|TOR
|
GAUTHIER, Louis-Philippe
Montreal
|DB
|6
|202
|2002-04-07
|
23
|TOR
|
MCKENZIE, Darius
South Alabama
|LB
|6'1
|224
|2002-04-07
|
via OTT via EDM
|
24
|WPG
|
BOULIANE, Charles-Elliot
Montreal
|LB
|5'11
|229
|2002-02-19
|
25
|HAM
|
CROMWELL, Devynn
Michigan State
|DB
|6'1
|200
|2001-11-29
|
26
|CGY
|
OJUTALAYO, Jesulayomi
Wilfrid Laurier
|WR
|6'2
|217
|2003-07-02
|
27
|CGY
|
MAROIS, Tristan
Colorado
|DL
|6'5
|249
|2002-04-12
|
via BC
|
28
|MTL
|
UDOH, Nathan
Manitoba
|WR
|6'1
|215
|2002-06-17
|
29
|SSK
|
BELL, Darius
East Carolina
|OL
|6'3
|300
|2002-10-03
Round 4
|Overall
|Team
|Player
|POS
|HT
|WT
|DOB
|
30
|TOR
|
ULM, Nolan
Eastern Washington
|WR
|6'2
|205
|2002-01-17
|
via OTT
|
31
|OTT
|
PARKS, Charlie
Saskatchewan
|DL
|6'4
|232
|2004-09-27
|
via TOR
|
32
|EDM
|
WALSH, Spencer
Wilfrid Laurier
|OL
|6'3
|290
|2003-10-14
|
33
|WPG
|
STUART, Ethan
McMaster
|DB
|6
|223
|2002-01-17
|
34
|HAM
|
SZEMAN, Brayden
Calgary
|OL
|6'1
|302
|2002-09-03
|
35
|EDM
|
PACE, Justin
Queen's
|LB
|6
|218
|2003-02-14
|
via OTT via CGY
|
36
|BC
|
KEMENI, Pierre
Ohio
|DB
|6'1
|214
|2001-09-20
|
37
|MTL
|
TALBOT, Liam
Windsor
|RB
|5'11
|210
|2003-09-14
|
38
|SSK
|
ODEMWINGIE, Osasere
Calgary
|LB
|6
|220
|2004-10-18
Round 5
|Overall
|Team
|Player
|POS
|HT
|WT
|DOB
|
39
|OTT
|
DIOUF, Alassane
Montreal
|OL
|6'2
|302
|2001-12-31
|
40
|TOR
|
VREUGDENHIL, Frank
McMaster
|OL
|6'3
|321
|2001-01-21
|
41
|OTT
|
DOBSON, Benjamin
Calgary
|LB
|6
|207
|2003-10-16
|
via EDM
|
42
|WPG
|
CLARK, Brody
York
|LB
|6
|217
|2001-09-11
|
43
|HAM
|
GAGNE, Loik
Concordia
|LB
|5'11
|215
|2002-05-22
|
44
|CGY
|
SIBLEY, Matt
Calgary
|WR
|5'10
|189
|2003-06-05
|
45
|BC
|
CENACLE, Nick
Hawaii
|WR
|6'1
|199
|2001-09-13
|
46
|MTL
|
DALEY, Harrison
Windsor
|DB
|6'3
|218
|2003-04-11
|
47
|SSK
|
JANVIER, Jez
Southern Mississippi
|OL
|6'5
|314
|2001-07-06
Round 6
|Overall
|Team
|Player
|POS
|HT
|WT
|DOB
|
48
|OTT
|
KONGA, Rene
Louisville
|DL
|6'4
|285
|
49
|TOR
|
QUAYSON, Tyriq
Windsor
|WR
|6'1
|197
|2002-03-04
|
50
|EDM
|
PASHULA, Chris
Calgary
|OL
|6'3
|314
|2003-08-22
|
51
|WPG
|
BRITTON, Benjamin
Calgary
|WR
|6'3
|205
|2003-08-10
|
52
|HAM
|
RONDEAU, Marc
Ottawa
|LB
|6
|195
|2001-10-06
|
53
|CGY
|
SCHECHINGER, Mitchel
Guelph
|OL
|6'2
|301
|2003-08-08
|
54
|BC
|
GRAHAM, Ethan
Regina
|OL
|6'5
|316
|2003-10-11
|
55
|MTL
|
HORVAT, Michael
McMaster
|P
|5'9
|187
|2004-08-02
|
56
|SSK
|
REESE IV, Albert
Mississippi State
|OL
|6'7
|330
|2002-08-13
Round 7
|Overall
|Team
|Player
|POS
|HT
|WT
|DOB
|
57
|TOR
|
WALKER, Nathan
York
|K
|6'2
|190
|2004-08-11
|
via OTT
|
58
|EDM
|
LATENDRESSE REGIMBALD, Eloa
McGill
|QB
|6'3
|213
|2002-01-30
|
via TOR
|
59
|EDM
|
LJUDEN, Matthew
Alberta
|OL
|5'11
|304
|2004-08-04
|
60
|WPG
|
JACK, Joshua
Saint Mary's
|WR
|6
|200
|2000-12-20
|
61
|HAM
|
NOTICE, Aamarii
Coastal Carolina
|DL
|6'3
|286
|2002-08-01
|
62
|CGY
|
KPEHE, Steven
Queen's
|DL
|6'1
|245
|2002-08-01
|
63
|BC
|
HENNING, Chase
UBC
|LB
|6
|207
|2002-09-10
|
64
|MTL
|
MCGARRELL, Cyrus
Northern Illinois
|DB
|6'1
|201
|2002-10-08
|
65
|SSK
|
MCBEAN, Shemar
UBC
|WR
|5'10
|195
|2001-12-01
Round 8
|Overall
|Team
|Player
|POS
|HT
|WT
|DOB
|
66
|OTT
|
CONNORS, Josh
Wilfrid Laurier
|LB
|5'11
|218
|2001-10-16
|
67
|TOR
|
MOMBO, Weagbe
Windsor
|RB
|5'11
|215
|2004-12-21
|
68
|TOR
|
PARSALIDIS, Sebastian
Wilfrid Laurier
|FB
|5'9
|224
|2003-06-09
|
via EDM
|
69
|WPG
|
LIDSTER, Brady
Windsor
|K
|6
|185
|2004-12-15
|
70
|HAM
|
Laing, Kyler
Mercyhurst College
|DL
|6'1
|224
|2001-04-06
|
71
|CGY
|
WARRACK, Jack
Saskatchewan
|OL
|6'5
|292
|2004-02-25
|
72
|BC
|
DIBULA, Ebenezer
Kennesaw State
|DL
|6'1
|278
|2002-01-16
|
73
|MTL
|
HOUDE, Zachary
St. Francis Xavier
|WR
|6'1
|205
|2002-07-29
|
74
|SSK
|
SPEIGHT, Ryan
Wilfrid Laurier
|FB
|6'2
|227
|2002-04-15