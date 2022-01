Official 2022 Free Agent Tracker

The CFL’s free agency period officially opens on February 8, 2022 at noon ET. The following players will become free agents should they not re-sign with their respective clubs.

The status column below indicates whether a player has re-signed with his team or is still bound for the open market.

MONTREAL ALOUETTES

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ABSHER, Dante A WR Glenville State College ALFORD, Mario A WR West Virginia ANTWI, Jeshrun* N RB Calgary BARON, Woody A DT Virginia Tech BLANC, Jean-Samuel* N DL Montreal CARTER, Ryan A DB Clemson CRANSTON, Ty* N DB Ottawa CUNNINGHAM, BJ A WR Michigan State EXUME, Kerfalla-Emmanuel* N DB Montreal FOUCAULT, David* N OL Montreal Released 12/20/21 Signed w/Elks 01/03/22 GAGNE, Alexandre* N LB Sherbrooke GIRARD, Mathieu* N OL Montreal GLASS, Tyqwan A DB Fresno State HARRIS, Trevor A QB Edinboro Released 12/20/21 HUNTER, Monshadrik A DB Arkansas State KOZACHUK, Paul* N LB Toronto LALAMA, DJ* N LB Manitoba LEVELS, Patrick A DB Baylor MENARD, David* N DL Montreal MOORE, Spencer* N FB McMaster SCHLEUGER, Chris A OL Alabama Birmingham TERMANSEN, Dominique* N DB UBC USHER, Nick A DL Texas El Paso WAKEFIELD, Michael A DL Florida International WASHINGTON, Tony A OL Abilene Christian WIENEKE, Jake A WR South Dakota State

OTTAWA REDBLACKS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS AWE, Micah A LB Texas Tech BEAULIEU, Jordan* N DB Western University BEHAR, Nathaniel* N WR Carleton BELTRE, Frank A DE Towson University BUSHELL-BEATTY, Juwann A OL Michigan Released 01/13/22 CATALINA, Tyler A OL Georgia CHAGNON, Frederic* N LB Montreal CHARLES, Stefan* N DL Regina COLEMAN, Davon A DL Arizona State COOMBS, Anthony* N RB Manitoba DAVIS, Dominique A QB East Carolina Released 01/13/22 ELLIS, Avery A DL Temple EVANS, Randall A DB Kansas State FLANDERS, Timothy A RB Sam Houston State FONTANA, Alex* N OL Kansas HARRIS, RJ A WR New Hampshire KANNEH, Abdul A DB New Mexico Highlands KORTE, Mark* N OL Alberta LATOUR, Maxime* N LS Sherbrooke LEWIS, Wesley* N WR Houston Baptist MACMILLAN, Nolan* N OL Iowa MCGLOSTER, Jamar A OL Syracuse MUHAMMAD, Brad A DB Florida International Released 01/13/22 MULUMBA-TSHIMANGA, Christophe* N LB Maine NICHOLS, Matt A QB Eastern Washington PETERMANN, Daniel* N WR McMaster PHILIPS, Ervin A WR Syracuse Released 01/13/22 PRUNEAU, Antoine* N DB Montreal RODGERS, Na’ty A OL Houston Released 01/13/22 SIMPSON, Cortrelle A WR Richmond STAFFORD, Kenny A WR Toledo Released 01/13/22 UNAMBA, Don A DB Southern Arkansas

TORONTO ARGONAUTS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS BEDE, Boris A K Laval BETHEL-THOMPSON, Mcleod A QB Sacramento State BLADEK, Dariusz* N OL Bethune-Cookman Extended 12/23/21 BOATENG, Matthew* N DB Fresno State BRESCACIN, Juwan* N WR Northern Illinois CHEVRIER, Alexandre* N LB Sherbrooke Extended 12/23/21 COLLINS JR., Ricky A WR Texas A&M Commerce DANIEL, Robertson A DB Brigham Young Extended 01/07/21 DANIELS, DaVaris A WR Notre Dame GLENN, Cameron A DB Wake Forest HUFF, Josh A WR Oregon JUDGE, Cameron* N LB UCLA KWEMO, Nelkas* N LB Queen’s LAVOIE, Patrick* N FB Laval LAW, Cordarro A DL Southern Mississippi MCCOIL SR., Dexter A LB Tulsa MUAMBA, Henoc* N LB St. Francis Xavier NEVIS, Drake A DL Louisiana State NOEL, Llevi* N WR Toronto RICHARDS, Shane* N OL Oklahoma State Extended 12/28/21 RICHARDS, Jeff A DB Emporia State SHORTILL, Nick* N LB McMaster SMITH, Robbie* N DL Wilfrid Laurier Extended 12/23/21 SPELLER, Cody* N OL McMaster THIBAULT, Adam* N DB Laval TUGGLE, Justin A DL Kansas State TURNER, Junior* N DL Bishop’s WHITE, John A RB Utah WOODS, Bear A LB Troy WOODSON, Robert* N DB Calgary

HAMILTON TIGER-CATS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ACKLIN, Jaelon A WR Western Illinois ADELEKE, Tunde* N DB Carleton BANKS, Brandon A WR Kansas State BENNETT, Jackson* N RB Ottawa BEVERETTE, Tyrice A LB Stony Brook BROOKS, Cariel A DB Adams State CIRACO, Darius* N OL Calgary DALY, Mike* N DB McMaster DAVIS, Ja’Gared A DL Southern Methodist DUNBAR, Steven A WR Houston EVANS, Ciante A DB Nebraska EVANS, Dane A QB Tulsa Extended 01/12/22 FREY, Chris A LB Michigan State GIBBON, Jesse* N OL Waterloo IRONS, Maleek* N RB Ohio KALINIC, Nikola* N TE York LAURENT, Ted* N DL Mississippi LAWRENCE, Simoni A LB Minnesota MASOLI, Jeremiah A QB Oregon MAULDIN, Lorenzo A DL Louisville NEWTON, Curtis* N LB Guelph OKAFOR, Kay* N OL St. Francis Xavier REVENBERG, Brandon* A OL Grand Valley State ROLLE, Jumal A DB Catawba SANTOS-KNOX, Jovan A LB Massachusetts THOMAS-ERLINGTON, Sean* N RB Montreal THOMAS, Jhaustin A DL Iowa State UNGERER, David* N WR Idaho VAN ZEYL, Chris* B OL McMaster Extended 01/14/22 WATFORD, David A QB Hampton WHITE, Papi A WR Ohio WHYTE, Gordon* N LB St. Francis Xavier WILLIAMS, Frankie A DB Purdue WYNN, Dylan A DL Oregon State

WINNIPEG BLUE BOMBERS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ADAMS, Darvin A WR Auburn ALEXANDER, Brandon A DB Central Florida ANTIGHA, Tobi A DL Presbyterian College AUGUSTINE, Johnny* N RB Guelph BAILEY, Rasheed A WR Delaware Valley BENSON, Mike* N LS Acadia BIGHILL, Adam A LB Central Washington BRIGGS, Jesse* N LB McGill BROWN, Kevin A LB Cincinnati BRYANT, Stanley A OL East Carolina CALDWELL, Joshua A RB Northwest Missouri State CASTILLO, Sergio A K West Texas A&M COLLAROS, Zach A QB Cincinnati COUTURE, Michael* N OL Simon Fraser DARBY, Alden A DB Arizona State DESJARLAIS, Drew* N OL Windsor DUCRE, Greg A DB Washington ELI, Tavita* N OL Hawaii GAUTHIER, Shayne* N LB Laval GRANT, Janarion A WR Rutgers GRAY, Geoff* N OL Manitoba GRIFFITHS, Connor* N DL UBC HALLETT, Nick* N DB Toronto Extended 01/3/22 HANSEN, Thiadric G LB Potsdam Royals HARDRICK, Jermarcus A OL Nebraska Extended 01/06/22 HARRIS, Andrew* N RB Nanaimo Raiders Jr. JEFFCOAT, Jackson A DL Texas Extended 01/07/22 JEFFERSON, Willie A DE Stephen F. Austin State Extended 01/07/22 JOHNSON, Josh A DB Purdue JONES, Mike A DB Temple KONGBO, Jonathan* N DE Tennessee Released 01/12/22 LAWLER, Kenny A WR California LEWIS, Malcolm A WR Miami MASTON, Mercy A DB Boise State MCDOUGLE, Dexter A DB Maryland MCGUIRE, Sean A QB Western Illinois MCKAY, Mekale A WR Cincinnati MILLER, Josh A DB Ball State MILLER, Mike* N FB Acadia Extended 01/13/22 MOE, Mason A LB UC Davis NEUFELD, Patrick* N OL Saskatchewan Extended 01/11/22 OLIVEIRA, Brady* N RB North Dakota RICHARDSON, Steven A DT Minnesota ROSE, Ezekiel A DT West Virginia ROSE, Winston A DB New Mexico State TAYLOR, Nicholas A DB Florida International THOMAS, Jake* N DL Acadia Extended 01/05/22 WOLITARSKY, Drew* A WR Minnesota

SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS AWACHIE, Albert* N FB Toronto Extended 01/07/22 BISHOP, Freddie III A DE Western Michigan BOUKA, Elie* N DB Calgary BOYKO, Brett* N OL UNLV CAMPBELL, Christian A DB Penn State COFIELD, Takoby A OL Duke DABIRE, Charbel* N DL Wagner College Extended 01/11/22 DEAN, Larry A LB Valdosta State DEARBORN, Jacob* N DB Carleton DUPUIS, Alexandre* N FB Montreal EDEM, Mike* N DB Calgary EVANS, Shaq A WR UCLA FERLAND, Logan* N OL Regina Thunder Jrs Extended 12/27/21 FRANCIS, Kevin* N DB North Carolina A&T GAINEY, Ed A DB Appalachian State HARKER, Isaac A QB Colorado School of Mines HARTY, Jake* N WR Calgary HENDY, AJ A DB Maryland HENRY, Makana* N DL Burlington Jrs. HERDMAN-REED, Jordan* N LB Simon Fraser HERDMAN-REED, Justin* N LB Simon Fraser HUS, Jorgen* N LS Regina Extended 12/22/21 JEFFERSON, Cameron A OL Arkansas JOHNSON, Evan* N OL Saskatchewan Extended 12/27/21 JOHNSON, Micah A DL Kentucky LACEY, Deon A LB West Alabama LAFRANCE, Kienan* N RB Manitoba Extended 12/22/21 LAUTHER, Brett* N K Saint Mary’s LENIUS, Brayden* N WR New Mexico Released 01/07/22 LEONARD, AC A DL Tennessee State Extended 01/10/22 LIPPETT, Tony A DB Michigan State MARSHALL, Nick A DB Auburn Extended 12/28/21 MCCRAY, LJ A DB Catawba MCINNIS, Justin* N WR Arkansas State MCROBERTS, Paul A WR Southeast Missouri State Extended 01/07/22 MOORE, Kyran A WR Austin Peay Extended 01/14/22 MORROW, Jamal A RB Washington State Extended 01/12/22 ONYEKA, Nakas* N LB Wilfrid Laurier ONYEKA, Godfrey* N DB Wilfrid Laurier PICTON, Mitchell* N WR Regina POWELL, William A RB Kansas State PURIFOY, Loucheiz A DB Florida REAVES, Jordan* N DL Brandon University ROBERTSON, Pete A LB Texas Tech RYAN, Jonathan* N P Regina ST. JOHN, Josiah* N OL Oklahoma TEITZ, Micah* N LB Calgary Extended 12/28/21 VAUGHN, Terran A OL Stephen F. Austin State Extended 01/11/22 WILLIAMS, D’haquille A WR Auburn WILLIAMS-LAMBERT, Jordan A WR Ball State

CALGARY STAMPEDERS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS AMBLES, Markeith A WR Houston AMOS, DaShaun A DB East Carolina BEGELTON, Reggie A WR Lamar Extended 01/06/22 CAREY, Ka’Deem A RB Arizona CRAWFORD, Aaron* N LS Saint Mary’s DESJARDINS, Vincent* N DL Laval DOZIER, Branden A DB UNC Charlotte GREENWOOD, Cory* N LB Concordia HUNCHAK, Colton* N WR York Extended 01/14/22 JORDEN, Kamar A WR Bowling Green State KASITATI, Nila A OL Oklahoma LANGLAIS, William* N RB Sherbrooke LAWRENCE, Justin* N OL Alberta LEMON, Shawn A DL Akron LEONARD, Richard A DB Florida International MAIER, Jake A QB California Davis Extended 12/31/21 MAYALA, Hergy* N WR Connecticut MCCARTY, Calvin* N FB Western Washington MCEWEN, Sean* N OL Calgary METCHIE, Royce* N DB Guelph MILANOVIC-LITRE, Ante* N RB Simon Fraser MOXEY, Jonathan A DB Boise State O’CONNOR, Michael* N QB UBC ORIMOLADE, Folarin A DL Dartmouth Extended 01/05/22 PAREDES, Rene* N K Concordia PFEFFER, Ronald* N K Wilfrid Laurier POWER, Charlie* N RB Saskatchewan ROSE, Mike A DL North Carolina State SANKEY, Darnell A LB Sacramento State SCEVIOUR, Ryan* N OL Calgary SINDANI, Richard* N WR Regina SOPIK, Fraser* N LB Western University STATZ, Nicholas* N DB Calgary THOMAS, Roc A RB Jacksonville State THURMAN, Jameer A LB Indiana State WALL, Jamar A DB Texas Tech WIGGAN, Derek* N DL Queen’s WILDS, Brandon A RB South Carolina WILLIAMS, Zack* N OL Manitoba WILLIAMS, Ucambre A OL South Alabama WILSON, Raheem A DB Southeastern Oklahoma State

EDMONTON ELKS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ANDERSON, Nathan* N DL Missouri BEDARD, Martin* N LS Connecticut Released 12/28/21 BETTS, Mathieu* N DL Laval BOATENG, Kwaku* N DL Wilfrid Laurier BROWN, Darrell A OL Louisiana Tech EDWARDS, Armanti A WR Appalachian State Released 12/28/21 ELLINGSON, Greg A WR Florida International HOOVER, Jordan* N DB Waterloo Extended 01/11/22 JONES, Mike* N WR Southern MONCRIEF, Derrick A LB Oklahoma State O’DONNELL, Matthew* N OL Queen’s PERKINS, David A DE Illinois State REMPEL, Chad* N LS Saskatchewan RENFROW, Justin A OL Miami ROGERS, SirVincent A OL Houston Released 12/28/21 ROSE, Jonathan A DB Nebraska Released 12/28/21 ROUYER, Maxime A LB McGill Extended 01/06/21 SIMMONS, Antonio A DE Georgia Tech SMALLS, Albert A DB Northern Illinois SMITH, Tevaun* N WR Iowa TUCK, James* N FB York Released 12/28/21 VANDERVOORT, Daniel* N WR McMaster Extended 29/12/21 WALKER, Derel A WR Texas A&M WASHINGTON, Trumaine A DB Louisville WHYTE, Sean* N K South Fraser Rams Jrs. WILDER, James A RB Florida State WILLIAMS, Terry RB Kutztown Released 12/28/21 WOODMAN, Josh* A DB Western University Extended 29/12/21

BC LIONS