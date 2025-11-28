Official 2026 Free Agent Tracker

The CFL’s Free Agency period opens on Feb. 10, 2026 at noon ET.
The Free Agency Communication Window, in which teams can openly speak with pending free agents or CFL Players’ Association-registered designates, is scheduled for February 1 at noon ET until February 8 at noon ET.
The following players will become free agents should they not sign extensions with their respective clubs.
The status column below indicates whether a player has signed a new deal with his team or is still bound for the open market. The lists below do not include retired nor suspended players.
MONTREAL ALOUETTES
|PLAYER
|A/N/G
|POSITION
|COLLEGE
|STATUS
|BETHEL-THOMPSON, McLeod
|A
|QB
|Sacramento State
|
|CIBASU, Régis
|N
|REC
|Montreal
|
|DEQUOY, Marc-Antoine
|N
|DB
|Montreal
|
|EVANS, Caleb
|A
|QB
|Louisiana At Monroe (NE)
|
|EVANS, Ciante
|A
|DB
|Nebraska
|
|GAGNÉ, Alexandre
|N
|LB
|Sherbrooke
|
|HOGAN-SAINDON, Cyrille
|N
|OL
|Laval
|
|HOLLINS, Alexander
|A
|REC
|Eastern Illinois
|
|HUTTER, Scott
|N
|DB
|Wilfrid Laurier
|
|LEMON, Shawn
|A
|DL
|Akron
|
|LESTAGE, Pier-Olivier
|N
|OL
|Montreal
|
|LETCHER Jr., James
|A
|REC
|Washburn
|
|MCGLOSTER, Jamar
|A
|OL
|Syracuse
|
|MURRAY, Najee
|A
|DB
|Kent State
|
|PATTERSON, Shea
|A
|QB
|Michigan
|
|PHILPOT, Tyson
|N
|REC
|Calgary
|
|RAMBO, Charleston
|A
|REC
|Miami
|
|RICE, Landon
|N
|OL
|Manitoba
|
|RICHARDS, Tyrell
|N
|LB
|Syracuse
|
|RUFFIN, Dionté
|A
|DB
|Western Kentucky
|
|SANKEY, Darnell
|A
|LB
|Sacramento State
|
|THOMAS ERLINGTON, Sean
|N
|RB
|Montreal
|
|WYNN, Dylan
|A
|DL
|Oregon State
|
OTTAWA REDBLACKS
|PLAYER
|A/N/G
|POSITION
|COLLEGE
|STATUS
|ADAMS, Tyrie
|A
|QB
|Western Carolina
|
|ADDISON, Bralon
|A
|REC
|Oregon
|
|ADEBOBOYE, Daniel
|N
|RB
|Bryant
|
|BLADEK, Dariusz
|N
|OL
|Bethune-Cookman
|
|BOYD, Dino
|A
|OL
|Cincinnati
|
|CORMIER, Lucas
|N
|DB
|Mount Allison
|
|CRUM, Dustin
|A
|QB
|Kent State
|
|DEDMON, DeVonte
|A
|REC
|William & Mary
|
|FRYE, Adrian
|A
|DB
|Texas Tech
|
|GRIFFIN, Frankie
|A
|LB
|Texas State (San Marcos)
|
|HAKUNAVANHU, Luther
|N
|REC
|York
|
|HARDY, Justin
|A
|REC
|East Carolina
|
|HENDERSON, Amari
|A
|DB
|Wake Forest
|
|HOWELL, Justin
|N
|DB
|Carleton
|
|JOHN, Aidan
|N
|DL
|Saint Mary’s
|
|JONES, Jonathan
|A
|LB
|Toledo
|
|KNEVEL, David
|N
|OL
|Nebraska
|
|LAMONT, Deandre
|A
|DB
|Illinois State
|
|LEONE, Richie
|A
|P
|Houston
|
|MARUO, Les
|G
|LB
|Texas at San Antonio
|
|ONYEKA, Kene
|N
|DL
|Carleton
|
|PETER, James
|N
|LB
|Ottawa
|
|PICKETT, Adarius
|A
|LB
|UCLA
|
|PRIESTER, Robert
|A
|LB
|Wyoming
|
|ROMICK, Nigel
|N
|DL
|Saint Mary’s
|
|RUBY, Jacob
|N
|OL
|Richmond
|
|SANTOS-KNOX, Jovan
|A
|LB
|Massachusetts
|
|SHILTZ, Matt
|A
|QB
|Butler
|
|STANBACK, William
|A
|RB
|Virginia Union
|
|STARCZALA, Eric
|N
|OL
|Guelph
|
|TA’ALA, Blessman
|G
|DL
|Hawaii
|
|TAYLOR, Davion
|A
|LB
|Colorado
|
|VREDE, Tyron
|G
|LB
|North Dakota
|
|WAKEFIELD, Michael
|A
|DL
|Florida International
|
|WILLIAMS, Bennett
|A
|DB
|Oregon
|
TORONTO ARGONAUTS
|PLAYER
|A/N/G
|POSITION
|COLLEGE
|STATUS
|BRISSETT, Dejon
|N
|REC
|Virginia
|
|CASSAR, Jack
|N
|LB
|Carleton
|
|COX, Bryan
|A
|DL
|Florida
|
|DANIELS, DaVaris
|A
|REC
|Notre Dame
|
|DARKANGELO, Isaac
|A
|LB
|Illinois
|
|DOZIER, Branden
|A
|DB
|UNC Charlotte
|
|FRANKLIN, Benjie
|A
|DB
|Tarleton State
|
|GARAND-GAUTHIER, Félix
|N
|RB
|Laval
|
|GEORGE Jr., Kenneth
|A
|DB
|Tennessee
|
|GIFFEN, Dylan
|N
|OL
|Western
|
|GRANT, Janarion
|A
|REC
|Rutgers
|
|GUILLEMETTE, Adam
|N
|LS
|Holy Cross
|
|HANSEN, Thiadric
|G
|DL
|Potsdam Royals (GFL)
|
|HARELIMANA, Brian
|N
|LB
|Montreal
|
|LANIER II, Anthony
|A
|DL
|Alabama A&M
|
|MCMANIS, Wynton
|A
|LB
|Memphis
|
|PELLEY, J-Min
|N
|DL
|Calgary Colts (CJFL)
|
|RICHARDS, Shane
|N
|OL
|Oklahoma State
|
|SCEVIOUR, Ryan
|N
|OL
|Calgary
|
|UNGERER III, David
|N
|REC
|Idaho
|
HAMILTON TIGER-CATS
|PLAYER
|A/N/G
|POSITION
|COLLEGE
|STATUS
|AMOS, DaShaun
|A
|DB
|East Carolina
|
|BAGAYOGO, Siriman
|N
|DB
|Guelph
|
|BARROW, Quinton
|N
|OL
|Grand Valley State
|
|BELL, Greg
|A
|RB
|San Diego State
|
|BORDNER, Brendan
|A
|OL
|Florida Atlantic
|
|BRIDGES, Shemar
|A
|REC
|Fort Valley State
|
|BRUGGELING, Keaton
|N
|REC
|Carleton
|
|BURKE Jr., Patrick
|N
|DB
|Wilfrid Laurier
|
|COLE II, Brian
|A
|LB
|Mississippi State
|
|DOLEGALA, Jake
|A
|QB
|Central Connecticut State
|
|FROST, Harrison
|A
|QB
|West Georgia
|
|HOWSARE, Julian
|A
|DL
|Clarion
|
|HOYTE, Trevor
|N
|LB
|Carleton
|
|KATSANTONIS, Stavros
|N
|DB
|UBC
|
|MITCHELL, Bo Levi
|A
|QB
|Eastern Washington
|
|MOXEY, Jonathan
|A
|DB
|Boise State
|
|MURRAY, Jordan
|A
|OL
|North Texas
|
|O’LEARY-ORANGE, Brendan
|N
|REC
|Nevada
|
|PETERS, Jamal
|A
|DB
|Mississippi State
|
|POWELL, Taylor
|A
|QB
|Eastern Michigan
|
|REVENBERG, Brandon
|N
|OL
|Grand Valley State
|
|SZOTT, Jakub
|N
|OL
|McMaster
|
|TALBERT, Destin
|A
|DB
|North Dakota State
|
|WHITE, Tim
|A
|REC
|Arizona State
|
|WOODEN, Isaiah
|A
|REC
|Southern Utah
|
|WOODMANSEY, Coulter
|N
|OL
|Guelph
|
|WOODS III, Lawrence
|A
|DB
|Truman State
|
WINNIPEG BLUE BOMBERS
|PLAYER
|A/N/G
|POSITION
|COLLEGE
|STATUS
|BONDS, Terrell
|A
|DB
|Tennessee State
|
|BRYANT, Stanley
|A
|OL
|East Carolina
|
|CADWALLADER, Tanner
|N
|LB
|Wilfrid Laurier
|
|CASE, Kody
|A
|REC
|Illinois
|
|CASTILLO, Sergio
|A
|K
|West Texas A&M
|
|COBB, Gavin
|N
|REC
|Manitoba
|
|DEMSKI, Nic
|N
|REC
|Manitoba
|
|ELI, Asotui
|N
|OL
|Hawaii
|
|GAUTHIER, Shayne
|N
|LB
|Laval
|
|GRIFFIN II, Michael
|A
|DB
|South Dakota State
|
|HALLETT, Nick
|N
|DB
|Toronto
|
|HOLM, Evan
|A
|DB
|North Dakota
|
|HOUSTON, Demerio
|A
|DB
|Southern
|
|JEFFERSON, Willie
|A
|DL
|Stephen F. Austin State
|
|KOLANKOWSKI, Chris
|N
|OL
|York
|
|KRAMDI, Redha
|N
|LB
|Montreal
|
|LAWSON, Cameron
|N
|DL
|Queen’s
|
|LAWSON, Dexter
|A
|DL
|Appalachian State
|
|LOFTON, Eric
|A
|OL
|Temple
|
|MAKONZO, Enock
|N
|LB
|Coastal Carolina
|
|MITCHELL, Dillon
|A
|REC
|Oregon
|
|NEUFELD, Patrick
|N
|OL
|Saskatchewan
|
|NICHOLS, Deatrick
|A
|DB
|South Florida
|
|OLIVEIRA, Brady
|N
|RB
|North Dakota
|
|PARKER, Jamal
|A
|DB
|Kent State
|
|SCHMEKEL, Tanner
|N
|DL
|Regina
|
|SCHOEN, Dalton
|A
|REC
|Kansas State
|
|SHEAHAN, Jamieson
|G
|P
|California
|
|STERNS, Jerreth
|A
|REC
|Western Kentucky
|
|STREVELER, Chris
|A
|QB
|South Dakota
|
|THOMAS, Jake
|N
|DL
|Acadia
|
|VAUGHTERS, James
|A
|DL
|Stanford
|
|WHEATFALL, Keric
|A
|REC
|Fresno State
|
|WILSON, Kyrie
|A
|LB
|Fresno State
|
|WOODS, Jamal
|A
|DL
|Illinois
|
SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS
|PLAYER
|A/N/G
|POSITION
|COLLEGE
|STATUS
|ALFORD, Mario
|A
|REC
|West Virginia
|
|ALLEN, A.J.
|N
|LB
|Guelph
|
|AVERY, C.J.
|A
|LB
|Louisville
|
|AWACHIE, Albert
|N
|RB
|Toronto
|
|BALDONADO, Habakkuk
|G
|DL
|Pittsburgh
|
|BANE Jr., Shawn
|A
|REC
|Northwest Missouri State
|
|BERTRAND-HUDON, Thomas
|N
|RB
|Delaware State
|
|BRAMMER, Jacob
|A
|OL
|Vanderbilt
|
|CAMPBELL, Tevaughn
|N
|DB
|Regina
|
|CAREY, Ka’Deem
|A
|RB
|Arizona
|
|CARNEY, Malik
|A
|DL
|North Carolina
|
|COAN, Jack
|A
|QB
|Notre Dame
|
|DABIRE, Charbel
|N
|DL
|Wagner College
|
|DALKE, Jayden
|N
|DB
|Alberta
|
|EMILUS, Samuel
|N
|REC
|Louisiana Tech
|
|EXUMÉ, Kerfalla-Emmanuel
|N
|DB
|Montreal
|
|FIELDS, DaMarcus
|A
|DB
|Texas Tech
|
|FORD, Jaxon
|N
|DB
|Regina
|
|GAGNON, Philippe
|N
|OL
|Laval
|
|HARDRICK, Jermarcus
|N
|OL
|Nebraska
|
|HARRIS, Trevor
|A
|QB
|Edinboro
|
|HUS, Jorgen
|N
|LS
|Regina
|
|JOHNSON, KeeSean
|A
|REC
|Fresno State
|
|JOHNSON, Micah
|A
|DL
|Kentucky
|
|KORTE-MOORE, Lake
|N
|DL
|UBC
|
|LOKOMBO, Nelson
|N
|DB
|Saskatchewan
|
|MAIER, Jake
|A
|QB
|California Davis
|
|MARION, Benoît
|N
|DL
|Montreal
|
|MCEWEN, Sean
|N
|OL
|Calgary
|
|MEYERS, Dohnte
|A
|REC
|Delta State
|
|MILLER Jr., Aubrey
|A
|LB
|Jackson State
|
|NIELD, Tommy
|N
|REC
|McMaster
|
|NOLL, Braydon
|N
|OL
|Wilfrid Laurier
|
|OUELLETTE, A.J.
|A
|RB
|Ohio
|
|PICTON, Mitchell
|N
|REC
|Regina
|
|RAY, Shane
|A
|DL
|Missouri
|
|REAVIS, C.J.
|A
|DB
|Marshall
|
|ROBUSTELLI, Joe
|A
|REC
|Tusculum College
|
|ROSE, Mike
|A
|DL
|North Carolina State
|
|SANDERS, Caleb
|A
|DL
|South Dakota State
|
|SCHAFFER-BAKER, Kian
|N
|REC
|Guelph
|
|STEVENS, Tommy
|A
|QB
|Mississippi State
|
|TATE, Trevon
|A
|OL
|Memphis
|
|ZERR, Noah
|N
|OL
|Saskatchewan
|
CALGARY STAMPEDERS
|PLAYER
|A/N/G
|POSITION
|COLLEGE
|STATUS
|BARNES, Clark
|N
|REC
|Guelph
|
|BELL, Bryce
|N
|OL
|Wilfrid Laurier
|
|BIGHILL, Adam
|A
|LB
|Central Washington
|
|BONNER, Logan
|A
|QB
|Utah State
|
|BROOKS, Erik
|A
|REC
|Fresno State
|
|COKER, Joshua
|A
|OL
|Rhodes College
|
|DEVINE-SCOTT, Bailey
|G
|DB
|Western New England
|
|HENRY, Malik
|A
|REC
|West Georgia
|
|HERDMAN-REED, Justin
|N
|LB
|Simon Fraser
|
|HICKS, Clarence
|A
|DL
|Texas at San Antonio
|
|HUTCHINGS, Jaylon
|A
|DL
|Texas Tech
|
|JACK-KURDYLA, Tomas
|N
|OL
|Buffalo
|
|JOHNSON Jr., Gary
|A
|LB
|Texas
|
|JONES, Tevin
|A
|REC
|Memphis
|
|JOSEPH, Daniel
|N
|DL
|North Carolina State
|
|LANGLAIS, William
|N
|RB
|Sherbrooke
|
|LEE, Marquel
|A
|LB
|Wake Forest
|
|MAULDIN IV, Lorenzo
|A
|DL
|Louisville
|
|MILLS, Dedrick
|A
|RB
|Nebraska
|
|MONCRIEF, Derrick
|A
|DB
|Oklahoma State
|
|ONYEKA, Godfrey
|N
|DB
|Wilfrid Laurier
|
|RHYMES, Dominique
|A
|REC
|Murray State
|
|RICHARDSON, Tyler
|A
|DB
|Tiffin
|
|ROBERTS, Jacob
|A
|LB
|Wake Forest
|
|SAXELID, Kyle
|N
|OL
|UNLV
|
|TEITZ, Micah
|N
|LB
|Calgary
|
|WILEY, Charles
|A
|DL
|Texas-San Antonio
|
|WILSON, Kyle
|A
|LB
|Arkansas State
|
EDMONTON ELKS
|PLAYER
|A/N/G
|POSITION
|COLLEGE
|STATUS
|BARLOW, Brandon
|A
|DL
|Boston College
|
|BEMIY, Francis
|N
|DL
|Southern Utah
|
|BRODRIQUE, Michael
|N
|LB
|Montreal
|
|BYNUM, Devodric
|A
|DB
|Alabama Birmingham
|
|CERESNA, Jake
|A
|DL
|Cortland State
|
|DUNBAR Jr., Steven
|A
|REC
|Houston
|
|FAJARDO, Cody
|A
|QB
|Nevada
|
|GITTENS Jr., Kurleigh
|N
|REC
|Wilfrid Laurier
|
|GRACE, Cody
|G
|P
|Arkansas State
|
|GREEN, Tanner
|N
|RB
|Concordia
|
|KONGBO, Jonathan
|N
|DL
|Tennessee
|
|MACKELLAR, Gregor
|N
|OL
|St. Francis Xavier
|
|MIDDLEMOST, Tyson
|N
|REC
|McMaster
|
|PLAMONDON, Jacob
|N
|FB
|Calgary
|
|SCHAKEL, Josiah
|N
|LB
|Alberta
|
|SMITH, Arkell
|A
|REC
|Central Missouri
|
|TAYLOR, Noah
|A
|DL
|North Carolina
|
|WILLIAMS, Kobe
|A
|DB
|Arizona State
|
BC LIONS
|PLAYER
|A/N/G
|POSITION
|COLLEGE
|STATUS
|ALLEN, Dejon
|A
|OL
|Hawaii
|
|AUCLAIR, Adam
|N
|LB
|Laval
|
|BRICE, Chase
|A
|QB
|Appalachian State
|
|BROXTON, Jarell
|A
|OL
|Baylor
|
|BUTLER, James
|A
|RB
|Iowa
|
|CHERRY, Nathan
|N
|DL
|Saskatchewan
|
|EBERHARDT, Ayden
|A
|REC
|Wyoming
|
|EDWARDS-COOPER, Jalon
|A
|DB
|Texas A&M Commerce
|
|FOUCAULT, David
|N
|OL
|Montreal
|
|GUZYLAK-MESSAM, Isaiah
|N
|LB
|Wilfrid Laurier
|
|HAGERTY, Joshua
|N
|DB
|Saskatchewan
|
|HATCHER Sr., Keon
|A
|REC
|Arkansas
|
|HLADIK, Ben
|N
|LB
|UBC
|
|KONAR, Adam
|N
|LB
|Calgary
|
|LEE, T.J.
|N
|DB
|Eastern Washington
|
|MASOLI, Jeremiah
|A
|QB
|Oregon
|
|NELSON, Kyle
|N
|LS
|New Mexico State
|
|PEIRSON, Andrew
|N
|OL
|Gannon
|
|PETERS, Garry
|A
|DB
|Clemson
|
|PICKETT, Riley
|N
|DL
|Saskatchewan
|
|ROUYER, Maxime
|G
|LB
|McGill
|
|SCHLEUGER, Chris
|A
|OL
|Alabama Birmingham
|
|TAVAI, Jonah
|A
|DL
|San Diego State
|
|TEUHEMA, Sione
|A
|DL
|Southeastern
|
|WHYTE, Sean
|N
|K
|South Fraser Rams Jrs. (CJFL)
|
|WOODS, Josh
|A
|LB
|UCLA
|