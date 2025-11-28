Follow CFL

Official 2026 Free Agent Tracker

The CFL’s Free Agency period opens on Feb. 10, 2026 at noon ET.

The Free Agency Communication Window, in which teams can openly speak with pending free agents or CFL Players’ Association-registered designates, is scheduled for February 1 at noon ET until February 8 at noon ET.

The following players will become free agents should they not sign extensions with their respective clubs.

The status column below indicates whether a player has signed a new deal with his team or is still bound for the open market. The lists below do not include retired nor suspended players.

BC | CALGARY | EDMONTON | SASKATCHEWAN | WINNIPEG | HAMILTON | TORONTO | OTTAWA | MONTRÉAL 

MONTREAL ALOUETTES

PLAYER A/N/G POSITION COLLEGE STATUS
BETHEL-THOMPSON, McLeod A QB Sacramento State
CIBASU, Régis N REC Montreal
DEQUOY, Marc-Antoine N DB Montreal
EVANS, Caleb A QB Louisiana At Monroe (NE)
EVANS, Ciante A DB Nebraska
GAGNÉ, Alexandre N LB Sherbrooke
HOGAN-SAINDON, Cyrille N OL Laval
HOLLINS, Alexander A REC Eastern Illinois
HUTTER, Scott N DB Wilfrid Laurier
LEMON, Shawn A DL Akron
LESTAGE, Pier-Olivier N OL Montreal
LETCHER Jr., James A REC Washburn
MCGLOSTER, Jamar A OL Syracuse
MURRAY, Najee A DB Kent State
PATTERSON, Shea A QB Michigan
PHILPOT, Tyson N REC Calgary
RAMBO, Charleston A REC Miami
RICE, Landon N OL Manitoba
RICHARDS, Tyrell N LB Syracuse
RUFFIN, Dionté A DB Western Kentucky
SANKEY, Darnell A LB Sacramento State
THOMAS ERLINGTON, Sean N RB Montreal
WYNN, Dylan A DL Oregon State

OTTAWA REDBLACKS

PLAYER A/N/G POSITION COLLEGE STATUS
ADAMS, Tyrie A QB Western Carolina
ADDISON, Bralon A REC Oregon
ADEBOBOYE, Daniel N RB Bryant
BLADEK, Dariusz N OL Bethune-Cookman
BOYD, Dino A OL Cincinnati
CORMIER, Lucas N DB Mount Allison
CRUM, Dustin A QB Kent State
DEDMON, DeVonte A REC William & Mary
FRYE, Adrian A DB Texas Tech
GRIFFIN, Frankie A LB Texas State (San Marcos)
HAKUNAVANHU, Luther N REC York
HARDY, Justin A REC East Carolina
HENDERSON, Amari A DB Wake Forest
HOWELL, Justin N DB Carleton
JOHN, Aidan N DL Saint Mary’s
JONES, Jonathan A LB Toledo
KNEVEL, David N OL Nebraska
LAMONT, Deandre A DB Illinois State
LEONE, Richie A P Houston
MARUO, Les G LB Texas at San Antonio
ONYEKA, Kene N DL Carleton
PETER, James N LB Ottawa
PICKETT, Adarius A LB UCLA
PRIESTER, Robert A LB Wyoming
ROMICK, Nigel N DL Saint Mary’s
RUBY, Jacob N OL Richmond
SANTOS-KNOX, Jovan A LB Massachusetts
SHILTZ, Matt A QB Butler
STANBACK, William A RB Virginia Union
STARCZALA, Eric N OL Guelph
TA’ALA, Blessman G DL Hawaii
TAYLOR, Davion A LB Colorado
VREDE, Tyron G LB North Dakota
WAKEFIELD, Michael A DL Florida International
WILLIAMS, Bennett A DB Oregon

TORONTO ARGONAUTS

PLAYER A/N/G POSITION COLLEGE STATUS
BRISSETT, Dejon N REC Virginia
CASSAR, Jack N LB Carleton
COX, Bryan A DL Florida
DANIELS, DaVaris A REC Notre Dame
DARKANGELO, Isaac A LB Illinois
DOZIER, Branden A DB UNC Charlotte
FRANKLIN, Benjie A DB Tarleton State
GARAND-GAUTHIER, Félix N RB Laval
GEORGE Jr., Kenneth A DB Tennessee
GIFFEN, Dylan N OL Western
GRANT, Janarion A REC Rutgers
GUILLEMETTE, Adam N LS Holy Cross
HANSEN, Thiadric G DL Potsdam Royals (GFL)
HARELIMANA, Brian N LB Montreal
LANIER II, Anthony A DL Alabama A&M
MCMANIS, Wynton A LB Memphis
PELLEY, J-Min N DL Calgary Colts (CJFL)
RICHARDS, Shane N OL Oklahoma State
SCEVIOUR, Ryan N OL Calgary
UNGERER III, David N REC Idaho

HAMILTON TIGER-CATS

PLAYER A/N/G POSITION COLLEGE STATUS
AMOS, DaShaun A DB East Carolina
BAGAYOGO, Siriman N DB Guelph
BARROW, Quinton N OL Grand Valley State
BELL, Greg A RB San Diego State
BORDNER, Brendan A OL Florida Atlantic
BRIDGES, Shemar A REC Fort Valley State
BRUGGELING, Keaton N REC Carleton
BURKE Jr., Patrick N DB Wilfrid Laurier
COLE II, Brian A LB Mississippi State
DOLEGALA, Jake A QB Central Connecticut State
FROST, Harrison A QB West Georgia
HOWSARE, Julian A DL Clarion
HOYTE, Trevor N LB Carleton
KATSANTONIS, Stavros N DB UBC
MITCHELL, Bo Levi A QB Eastern Washington
MOXEY, Jonathan A DB Boise State
MURRAY, Jordan A OL North Texas
O’LEARY-ORANGE, Brendan N REC Nevada
PETERS, Jamal A DB Mississippi State
POWELL, Taylor A QB Eastern Michigan
REVENBERG, Brandon N OL Grand Valley State
SZOTT, Jakub N OL McMaster
TALBERT, Destin A DB North Dakota State
WHITE, Tim A REC Arizona State
WOODEN, Isaiah A REC Southern Utah
WOODMANSEY, Coulter N OL Guelph
WOODS III, Lawrence A DB Truman State

WINNIPEG BLUE BOMBERS

PLAYER A/N/G POSITION COLLEGE STATUS
BONDS, Terrell A DB Tennessee State
BRYANT, Stanley A OL East Carolina
CADWALLADER, Tanner N LB Wilfrid Laurier
CASE, Kody A REC Illinois
CASTILLO, Sergio A K West Texas A&M
COBB, Gavin N REC Manitoba
DEMSKI, Nic N REC Manitoba
ELI, Asotui N OL Hawaii
GAUTHIER, Shayne N LB Laval
GRIFFIN II, Michael A DB South Dakota State
HALLETT, Nick N DB Toronto
HOLM, Evan A DB North Dakota
HOUSTON, Demerio A DB Southern
JEFFERSON, Willie A DL Stephen F. Austin State
KOLANKOWSKI, Chris N OL York
KRAMDI, Redha N LB Montreal
LAWSON, Cameron N DL Queen’s
LAWSON, Dexter A DL Appalachian State
LOFTON, Eric A OL Temple
MAKONZO, Enock N LB Coastal Carolina
MITCHELL, Dillon A REC Oregon
NEUFELD, Patrick N OL Saskatchewan
NICHOLS, Deatrick A DB South Florida
OLIVEIRA, Brady N RB North Dakota
PARKER, Jamal A DB Kent State
SCHMEKEL, Tanner N DL Regina
SCHOEN, Dalton A REC Kansas State
SHEAHAN, Jamieson G P California
STERNS, Jerreth A REC Western Kentucky
STREVELER, Chris A QB South Dakota
THOMAS, Jake N DL Acadia
VAUGHTERS, James A DL Stanford
WHEATFALL, Keric A REC Fresno State
WILSON, Kyrie A LB Fresno State
WOODS, Jamal A DL Illinois

SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS

PLAYER A/N/G POSITION COLLEGE STATUS
ALFORD, Mario A REC West Virginia
ALLEN, A.J. N LB Guelph
AVERY, C.J. A LB Louisville
AWACHIE, Albert N RB Toronto
BALDONADO, Habakkuk G DL Pittsburgh
BANE Jr., Shawn A REC Northwest Missouri State
BERTRAND-HUDON, Thomas N RB Delaware State
BRAMMER, Jacob A OL Vanderbilt
CAMPBELL, Tevaughn N DB Regina
CAREY, Ka’Deem A RB Arizona
CARNEY, Malik A DL North Carolina
COAN, Jack A QB Notre Dame
DABIRE, Charbel N DL Wagner College
DALKE, Jayden N DB Alberta
EMILUS, Samuel N REC Louisiana Tech
EXUMÉ, Kerfalla-Emmanuel N DB Montreal
FIELDS, DaMarcus A DB Texas Tech
FORD, Jaxon N DB Regina
GAGNON, Philippe N OL Laval
HARDRICK, Jermarcus N OL Nebraska
HARRIS, Trevor A QB Edinboro
HUS, Jorgen N LS Regina
JOHNSON, KeeSean A REC Fresno State
JOHNSON, Micah A DL Kentucky
KORTE-MOORE, Lake N DL UBC
LOKOMBO, Nelson N DB Saskatchewan
MAIER, Jake A QB California Davis
MARION, Benoît N DL Montreal
MCEWEN, Sean N OL Calgary
MEYERS, Dohnte A REC Delta State
MILLER Jr., Aubrey A LB Jackson State
NIELD, Tommy N REC McMaster
NOLL, Braydon N OL Wilfrid Laurier
OUELLETTE, A.J. A RB Ohio
PICTON, Mitchell N REC Regina
RAY, Shane A DL Missouri
REAVIS, C.J. A DB Marshall
ROBUSTELLI, Joe A REC Tusculum College
ROSE, Mike A DL North Carolina State
SANDERS, Caleb A DL South Dakota State
SCHAFFER-BAKER, Kian N REC Guelph
STEVENS, Tommy A QB Mississippi State
TATE, Trevon A OL Memphis
ZERR, Noah N OL Saskatchewan

CALGARY STAMPEDERS

PLAYER A/N/G POSITION COLLEGE STATUS
BARNES, Clark N REC Guelph
BELL, Bryce N OL Wilfrid Laurier
BIGHILL, Adam A LB Central Washington
BONNER, Logan A QB Utah State
BROOKS, Erik A REC Fresno State
COKER, Joshua A OL Rhodes College
DEVINE-SCOTT, Bailey G DB Western New England
HENRY, Malik A REC West Georgia
HERDMAN-REED, Justin N LB Simon Fraser
HICKS, Clarence A DL Texas at San Antonio
HUTCHINGS, Jaylon A DL Texas Tech
JACK-KURDYLA, Tomas N OL Buffalo
JOHNSON Jr., Gary A LB Texas
JONES, Tevin A REC Memphis
JOSEPH, Daniel N DL North Carolina State
LANGLAIS, William N RB Sherbrooke
LEE, Marquel A LB Wake Forest
MAULDIN IV, Lorenzo A DL Louisville
MILLS, Dedrick A RB Nebraska
MONCRIEF, Derrick A DB Oklahoma State
ONYEKA, Godfrey N DB Wilfrid Laurier
RHYMES, Dominique A REC Murray State
RICHARDSON, Tyler A DB Tiffin
ROBERTS, Jacob A LB Wake Forest
SAXELID, Kyle N OL UNLV
TEITZ, Micah N LB Calgary
WILEY, Charles A DL Texas-San Antonio
WILSON, Kyle A LB Arkansas State

EDMONTON ELKS

PLAYER A/N/G POSITION COLLEGE STATUS
BARLOW, Brandon A DL Boston College
BEMIY, Francis N DL Southern Utah
BRODRIQUE, Michael N LB Montreal
BYNUM, Devodric A DB Alabama Birmingham
CERESNA, Jake A DL Cortland State
DUNBAR Jr., Steven A REC Houston
FAJARDO, Cody A QB Nevada
GITTENS Jr., Kurleigh N REC Wilfrid Laurier
GRACE, Cody G P Arkansas State
GREEN, Tanner N RB Concordia
KONGBO, Jonathan N DL Tennessee
MACKELLAR, Gregor N OL St. Francis Xavier
MIDDLEMOST, Tyson N REC McMaster
PLAMONDON, Jacob N FB Calgary
SCHAKEL, Josiah N LB Alberta
SMITH, Arkell A REC Central Missouri
TAYLOR, Noah A DL North Carolina
WILLIAMS, Kobe A DB Arizona State

BC LIONS

PLAYER A/N/G POSITION COLLEGE STATUS
ALLEN, Dejon A OL Hawaii
AUCLAIR, Adam N LB Laval
BRICE, Chase A QB Appalachian State
BROXTON, Jarell A OL Baylor
BUTLER, James A RB Iowa
CHERRY, Nathan N DL Saskatchewan
EBERHARDT, Ayden A REC Wyoming
EDWARDS-COOPER, Jalon A DB Texas A&M Commerce
FOUCAULT, David N OL Montreal
GUZYLAK-MESSAM, Isaiah N LB Wilfrid Laurier
HAGERTY, Joshua N DB Saskatchewan
HATCHER Sr., Keon A REC Arkansas
HLADIK, Ben N LB UBC
KONAR, Adam N LB Calgary
LEE, T.J. N DB Eastern Washington
MASOLI, Jeremiah A QB Oregon
NELSON, Kyle N LS New Mexico State
PEIRSON, Andrew N OL Gannon
PETERS, Garry A DB Clemson
PICKETT, Riley N DL Saskatchewan
ROUYER, Maxime G LB McGill
SCHLEUGER, Chris A OL Alabama Birmingham
TAVAI, Jonah A DL San Diego State
TEUHEMA, Sione A DL Southeastern
WHYTE, Sean N K South Fraser Rams Jrs. (CJFL)
WOODS, Josh A LB UCLA

 