Official 2025 Free Agent Tracker

The CFL’s Free Agency period opens on Feb. 11, 2025 at noon ET.

The following players will become free agents should they not sign extensions with their respective clubs.

The status column below indicates whether a player has signed a new deal with his team or is still bound for the open market. The lists below do not include retired nor suspended players.

MONTREAL ALOUETTES

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS BEHAR Nathaniel N WR Carleton CHAGNON Frederic N LB Montreal CIBASU Regis N WR Montreal COTE David N K Laval DAVIS Dominique A QB East Carolina ELLIS Avery A DL Temple ENTO Kabion A DB Colorado EVANS Caleb A QB Louisiana At Monroe (NE) FLETCHER Walter A RB Ball State GAGNE Alexandre N LB Sherbrooke GAGNON Philippe N OL Laval GOWANLOCK Brock N DL Manitoba JULIEN-GRANT Kaion N WR St. Francis Xavier LETCHER JR James A WR Washburn University LINDLEY Zach N DB Western University LYON Nafees A DB UNC Charlotte MATTE Kristian N OL Concordia MURRAY Najee A DB Kent State STUBBLEFIELD Reggie A DB Kansas State SUTTON Wesley A DB Northern Arizona THOMAS ERLINGTON Sean N RB Montreal WHITE JR. Reggie A WR Monmouth WIGGAN Derek N DL Queen’s WYNN Dylan A DL Oregon State ZEMA Joseph G P Incarnate Word

OTTAWA REDBLACKS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ACKLIN Jaelon A WR Western Illinois ADDAE Alonzo N DB West Virginia ADDISON Bralon A WR Oregon BLADEK Dariusz N OL Bethune-Cookman BOYD Dino A OL Cincinnati BRUGGELING Keaton N WR Carleton CARTER Bryce A DL James Madison CRANSTON Ty N DB Ottawa CRUM Dustin A QB Kent State DEDMON Devonte A WR William & Mary DUBOIS Marco N WR Laval HARDY Justin A WR East Carolina HOGAN-SAINDON Cyrille N OL Laval HOWELL Justin N DB Carleton JOHNSON Nykeim A WR Kent State JOHNSON JR Gary A LB Texas LAMONT Deandre A DB Illinois State LEONE Richie A K Houston MASOLI Jeremiah A QB Oregon MAULDIN IV Lorenzo A DL Louisville MCGHEE Alijah A DB Minnesota State Mankato MORROW Jamal A RB Washington State ONYEKA Kene N DL Carleton OSUJI Uzoma A OL Boise State PELEHOS Zack N OL Ottawa PICKETT Adarius A LB UCLA ROMICK Nigel N DL Saint Mary’s RUBY Jacob N OL Richmond SANTOS-KNOX Jovan A LB Massachusetts STEWART Silas A LB Incarnate Word VREDE Tyron G LB North Dakota WAKEFIELD Michael A DL Florida International WEBB Damon A DB Ohio State

TORONTO ARGONAUTS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ADELEKE Tunde N DB Carleton AMOS DaShaun A DB East Carolina ARBUCKLE Nick A QB Georgia State BARON Woody A DL Virginia Tech BRINKMAN Jared A DL Northern Iowa CAGE Isiah A OL Wisconsin Eau Claire CALVER Brandon N RB Wilfrid Laurier CAREY Ka’Deem A RB Arizona CERESNA Jake A DL Cortland State COXIE Damonte A WR Memphis DUKES Cameron A QB Lindsey Wilson EXUME Kerfalla-Emmanuel N DB Montreal GRANT Janarion A WR Rutgers HAGGERTY John G P Western Kentucky HARRY Jamie N DB Ottawa MACKELLAR Gregor N OL St. Francis Xavier MCFADDEN Tarvarus A DB Florida State MCMANIS Wynton A LB Memphis METCHIE Royce N DB Guelph PRIESTER Robert A LB Wyoming RICE Landon N OL Manitoba SCOTT Bryan A QB Occidental College SMITH Robbie N DL Wilfrid Laurier SOPIK Fraser N LB Western University

HAMILTON TIGER-CATS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS BEARD David N OL Alberta BUTLER James A RB Iowa DUNBAR JR Steven A WR Houston FIGUEROA Joel A OL Miami HOYTE Trevor N LB Carleton JOHNSON Evan N OL Saskatchewan LEONARD, Richard A DB Florida International MAKONZO, Enock N LB Coastal Carolina MENARD, David N DL Montreal MILANOVIC-LITRE, Ante N RB Simon Fraser MOXEY, Jonathan A DB Boise State O’LEARY-ORANGE, Brendan N WR Nevada SMITH, Kiondré N WR Guelph SUNDERLAND, Will A DB Troy TERNOWSKI, Tyler N WR Waterloo TUCK, James N RB York USHER, Nick A DL Texas El Paso

WINNIPEG BLUE BOMBERS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ALEXANDER Brandon A DB Central Florida AUGUSTINE Johnny N RB Guelph BENSON Mike N LS Acadia BIGHILL Adam A LB Central Washington BRYANT Stanley A OL East Carolina COLE II Brian A LB Mississippi State DOBSON Liam N OL Maine FELTMATE Bailey N LB Acadia FORD Tyrell N DB Waterloo FOX Miles A DL Wake Forest GARBUTT TyJuan A DL Virginia Tech GAUTHIER Shayne N LB Laval HABA Celestin A DL Texas A&M Commerce HALLETT Noah N DB McMaster HOLM Evan A DB North Dakota JEFFERSON Willie A DL Stephen F. Austin State JONES Tony A LB Texas Tech LAWLER Kenny A WR California LOFTON Eric A OL Temple NEUFELD Patrick N OL Saskatchewan PARKER Jamal A DB Kent State SCHOEN Dalton A WR Kansas State STREVELER Chris A QB South Dakota TAYLOR Nicholas A DB Florida International THOMAS Jake N DL Acadia WHITEHEAD Lucky A WR Florida Atlantic WILSON Kyrie A LB Fresno State

SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ALBRIGHT Christian A DL Ball State ALFORD Mario A WR West Virginia ALLEN A.J. N LB Guelph AUCLAIR Adam N LB Laval BLAKE Philip N OL Baylor BROWN Miles A DL Wofford College CARNEY Malik A DL North Carolina COX Bryan A DL Florida DABIRE Charbel N DL Wagner College DALKE Jayden N DB Alberta GODBER Peter N OL Rice HARRIS Trevor A QB Edinboro HENDERSON Amari A DB Wake Forest HERDMAN-REED Jordan N LB Simon Fraser HERDMAN-REED Justin N LB Simon Fraser HICKSON Frankie A RB Liberty HUNCHAK Colton N WR York JOHNSON Micah A DL Kentucky LANIER II Anthony A DL Alabama A&M LOKOMBO Nelson N DB Saskatchewan MARION Benoit N DL Montreal ONYEKA Godfrey N DB Wilfrid Laurier ONYEKA Kosi N DB Guelph PATTERSON Shea A QB Michigan PICTON Mitchell N WR Regina SAYLES Marcus A DB West Georgia SCEVIOUR Ryan N OL Calgary STERNS Jerreth A WR Western Kentucky TATE Trevon A OL Memphis THURMAN Jameer A LB Indiana State WILLIAMS Deontai A DB Nebraska ZERR Noah N OL Saskatchewan

CALGARY STAMPEDERSs

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS AWE Micah A LB Texas Tech BONNER Logan A QB Utah State CRAWFORD Aaron N LS Saint Mary’s DEMERY D’Antne A OL Florida International DOZIER Branden A DB UNC Charlotte GRACE Cody G P Arkansas State GRAHAM Elliot N DL UBC HOWSARE Julian A DL Clarion JOHN Rysen N WR Simon Fraser KONAR Adam N LB Calgary LANGLAIS William N RB Sherbrooke LOGAN Peyton A RB Tennessee Martin MAIER Jake A QB California Davis MCEWEN Sean N OL Calgary MICHEL Marken A WR Massachusetts MIDDLEMOST Tyson N WR McMaster MILLS Dedrick A RB Nebraska ODOMS-DUKES Tre A WR South Florida PAREDES Rene N K Concordia PHILPOT Jalen N WR Calgary ROBERSON Tre A DB Illinois State SAXELID Kyle N OL UNLV SHILTZ Matt A QB Butler STATZ Nick N DB Calgary STEVENS Tommy A QB Mississippi State TEITZ Micah N LB Calgary THOMPSON Malcolm N DB Wilfrid Laurier WILLIAMS Darius A LB Colorado State – Pueblo WILLIAMS Kobe A DB Arizona State WILLIAMS Zack N OL Manitoba

EDMONTON ELKS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ACHEAMPONG Samuel N DL Wilfrid Laurier BETHEL-THOMPSON McLeod A QB Sacramento State BRATTON Darius A DB Virginia CHRISTMAS Demarcus A DL Florida State COBB Gavin N WR Manitoba DOMINIQUE Jeremie N DB Charleston FORBES-MOMBLEAU Vincent N WR Laval FORD Tre N QB Waterloo FOUCAULT David N OL Montreal GRAY Tony A OL Jackson State HAGERTY Joshua N DB Saskatchewan HUTTER Scott N DB Wilfrid Laurier IVEY Martez A OL Florida JONES Tevin A WR Memphis LEAKE Javon A RB Maryland LEONARD A.C. A DL Tennessee State LEWIS Eugene A WR Oklahoma MARUO Les G LB Texas at San Antonio MAYALA Hergy N WR Connecticut MCKNIGHT Romeo A DL UNC Charlotte MONCRIEF Derrick A LB Oklahoma State MOORE Kyran A WR Austin Peay MORGAN Nyles A LB Notre Dame OAKMAN Shawn A DL Baylor PLAMONDON Jacob N DL Calgary PRUKOP Dakota A QB Oregon PURIFOY Loucheiz A DB Florida RICHARDS Shane N OL Oklahoma State STEWARD Hunter N OL Liberty SZOTT Jakub N OL McMaster

BC LIONS