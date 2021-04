2021 CFL COMBINE PRESENTED BY NEW ERA

Name Pos School Height Weight Bench (reps) 40 (sec) Broad 3-cone Shuttle Logan Bandy OL Calgary 6′ 4.5″ 294.5 18 5.33 8′ 6.5″ 7.7 4.76 Bryce Bell OL Wilfrid Laurier 6′ 3 5/8″ 295 16 5.56 8′ 9.5″ 8.06 4.7 Connor Berglof OL Saskatchewan 6’3 1/8″ 305.6 21 DNP DNP DNP DNP Kyle Borsa RB Regina 5′ 11.5″ 193.3 22 4.46 10′ 2 1/8″ 4.0 Carter Comeau OL Calgary 6′ 6 3/8″ 364 32 5.63 8′ (UNV) 8.10 4.96 Matthew Derks OL Delaware State 6′ 3 7/8″ 323.7 13 5.5 7′ 1 1/8″ 8.33 4.96 Peter Kourtis OL Saint Mary’s 6′ 4 1/8″ 305.7 21 5.6 (UNV) 7′ 6″ (UNV) 7.83 (UNV) 4.76 (UNV) Pier-Olivier Lestage OL Montréal Peter Nicastro OL Calgary 6′ 1 3/4″ 306 24 5.4 8′ 4.5″ (UNV) 7.13 4.56 Tyler Packer OL Calgary 6′ 6.5″ 302.5 27 5.6 8′ 5″ (UNV) 7.66 4.6 Shaiheem Charles-Brown DL Carleton INJ INJ 16 INJ INJ INJ INJ Alain Cimankinda DL Carleton DNP DNP 23 4.93 9′ 3.5″ 7.36 4.43 Alfred Green DL Wilfrid Laurier 6′ 2.5″ 241.7 15 5.06 7.5 4.56 Cole Nelson DL Alberta 6′ 5 7/8″ 311.8 25 4.96 9′ 5/8″ 7.6 4.76 Félix Garand-Gauthier FB Laval 6′ 1.5″ 221.5 17 5.06 9′ 2 7/8″ 6.9 4.33 Michael Ritchott RB Manitoba DNP DNP 14 4.73 9′ 3 1/8″ 7.06 4.06 Nick Cross LB UBC 5′ 11″ 203 DNP DNP DNP DNP DNP Kean Harelimana LB Laval 6’1 3/4″ 217.5 10 5.0 9′ 2 7/8″ 7.1 4.33 Ben Hladik LB UBC 6′ 4″ (UNV) 239 (UNV) 29 4.66 10′ 7″ 6.66 4.167 Trevor Hoyte LB Carleton 6′ 2 1/8″ 218.8 15 4.83 10′ .5″ 7.1 4.33 Robbie Lowes LB Regina 6′ 5/8″ 231.9 20 DNP DNP DNP DNP Ethan Makonzo LB Montréal 6′ 7/8″ 210.4 15 4.76 9′ 7 1/8″ 6.93 4.33 Myles Manolo LB Western 6′ 2 1/8″ 228 16 4.9 (UNV) 8′ 11.5″ 7.33 4.5 Grant McDonald LB Calgary 6′ 3 5/8″ 231.8 17 4.56 9′ 3 3/8″ 7.56 4.46 Charlie Moore LB Calgary 6′ 2 1/8″ 225 11 4.83 9′ 7 5/8″ (UNV) 7.13 4.33 David Côté K/P Laval 6′ 4″ 223 9 4.76 10′ 2 1/8″ 6.53 4.0 Keegan Markgraf LS Utah 6′ 3″ 228.8 11 5.4 8′ 1 7/8″ 7.8 4.83 Will Corby WR Toronto 6′ 4″ 198 1 4.6 9′ 3 1/4″ 7.1 4.3 Luther Hakunavanhu WR York 6′ 3 7/8″ 207.4 7 4.63 10′ 2 1/8″ 7.23 4.4 Glodin Mulali WR Acadia 5′ 11.5″ 189 8 4.6 10′ 1 7/8″ 4.03 Tommy Nield WR McMaster 6′ 3.5″ 204.8 4.76 10′ 2 7/8″ 6.7 4.13 Dylan St. Pierre WR Ottawa 6′ 1 7/8″ 220.2 20 4.86 10′ 1 3/8″ 7.23 4.2 Joshua Hagerty DB Saskatchewan 6′ 3.5″ 193.6 8 4.76 9′ 9 7/8″ 7.03 4.23 Redha Kramdi DB Montréal 5′ 11 1/8″ 198.1 18 4.7 10′ 1/8″ 6.76 4.3 Nelson Lokombo DB Saskatchewan 5′ 10 3/4″ 184.3 10 4.66 9′ 11 3/4″ 6.76 4.03 Arjay Shelley DB Manitoba 6′ 4 5/8″ 195 11 4.76 10′ 8 1/8″ 7.26 4.3 Shae Weekes DB Bemidji State 5′ 10.5″ 189.2 7 4.83 10′ 6 1/4″ 7.03 4.23

Note:

DNP = Did not receive video

UNV = Unable to verify the result or self-reported result via the submitted video

INJ = Athlete did not complete due to reported injury