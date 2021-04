2021 CFL GLOBAL COMBINE PRESENTED BY NEW ERA

Name Pos Country School Bench (reps) 40 (sec) Broad 3-cone Shuttle Sven Breidenbach OL Germany Cologne Crocodiles 24 5.37 8’9″ 7.80 4.87 Keanu Ebanks OL Great Britain Hildesheim Invaders 24 5.40 8’9″ 7.97 4.97 Chris Ferguson OL Bahamas Cincinnati UNV UNV 8’3″ UNV UNV Leonardo Stelio Galindo Merino OL Mexico Toluca Osos 25 5.16 7’10.5″ 8.13 4.90 Andrea Grillo OL Italy Lazio Ducks 30 5.37 7’10 1/8″ 8.12 5.06 Josué Antonio López Burgos OL Mexico Monterrey Fundidores 25 5.54 7’8.5″ 7.97 4.76 Tomoya Machino OL Japan Kyoto University 31 5.50 8’11” 7.67 4.63 Aleksandar Milanovic OL Austria Vienna Vikings 16 5.57 7’5 1/8″ 8.40 5.27 Steve Nielsen OL Denmark Eastern Michigan 26 5.43 8’3 1/4″ 7.73 4.67 Misiona Aiolupotea-Pei DL New Zealand Washington State 14 5.00 8’5 5/8″ 8:03 5.00 Lorenzo Dalle Piagge DL Italy Milan Seamen 21 4.77 9’5 3/8″ 7.20 4.33 Tibo Debaillie DL Belgium Towson 31 5.07 9’5 3/4″ 7.27 4.63 Malcolm Engstrom DL Sweden Stockholm Mean Machines 11 4.97 9’1 7/8″ 7.17 4.47 Niklas Gustav DL Germany Morningside 14 4.93 9’7″ 7.10 4.33 Leo Krafft DL Norway Eidsvoll 1814s 20 5.17 8’11.5″ 7.83 4.77 Boqiao Li DL China University of Charleston DNP 4.97 10’1″ 7.70 4.53 Joel Maddock DL Australia Central Connecticut State 12 5.33 7’8 1/8″ 7.80 4.90 Hermes Mireles Vilchis DL Mexico Querétaro Pioneros 29 4.78 9’5″ 7.70 4.50 Chris Mulumba DL Finland Colorado 26 5.23 8’5 1/4″ 7.73 4.83 José Humberto Paniagua Inostrosa DL Mexico Toluca Osos 8 4.98 8’0 7/8″ 8.17 4.83 Cesar Brayan Pérez Duran DL Mexico Mexico City Condors 16 4.92 8’11 1/8″ 7.82 4.74 Naoyuki Saikawa DL Japan Fujitsu Frontiers 17 5.24 8’8″ 7.66 4.63 Ryota Takaya DL Japan Fujitsu Frontiers 24 4.73 9’4 5/8″ 7.13 4.27 Jason Aguemon RB France La Courneuve Flash 21 4.70 UNV 7.17 4.67 Kevin Brian Correa Viazcán RB Mexico Monterrey Fundidores 15 4.78 9’2 1/4″ 7.40 4.44 Emilio Fernández Chávez RB Mexico Mexico City Condors 13 4.87 8’6 3/4″ 7.72 4.59 Atsumi Kobayashi RB Japan Nojima Sagamihara-Rise 25 4.80 9’5″ 7.33 4.32 Michel Konate RB Denmark Copenhague Towers UNV UNV UNV UNV UNV Nico Leonard RB South Africa 27 4.59 10’2″ INJ INJ Glen Mbeleg-Toonga RB Great Britain Dresden Monarchs 16 4.77 9’11 3/4″ 7.07 4.17 Justin Rodney RB Germany Frankfort Universe 23 4.37 9’11 3/8″ 6.80 4.00 Samuel Shannon RB Germany Schwabisch Hall Unicorns DNP 4.63 9’6 7/8″ 7.63 4.53 Diego Alfonso Castillo Saucedo LB Mexico Saltillo Dinos 23 4.86 9’6 3/4″ 7.47 4.34 Andrés Edmundo Espinosa Gutiérrez LB Mexico Naucalpan Raptors 22 4.74 9’2″ 7.67 4.44 Filippo Fort LB Italy Florence Guelfi 24 4.98 9’1 3/8″ 6.96 4.18 Ryan Gomes LB Brasil Galo 16 4.83 9’0″ 6.93 4.17 David Izinyon LB Great Britain Rostock Griffins 30 4.83 10’3 1/4″ 7.30 4.40 Marius Kensy LB Germany Cologne Crocodiles 22 4.97 9’9″ 7.43 4.43 Kadel King LB Great Britain St. Francis Xavier DNP DNP DNP DNP DNP Niklas Liesen LB Germany Cologne Crocodiles DNP 4.90 8’9″ 7.50 4.77 Adrián Alejandro Martínez Armendáriz LB Mexico Saltillo Dinos 16 5.29 8’11.5″ 7.63 4.69 Les Maruo LB Japan Texas-San Antonio 28 4.77 9’7 3/4″ 7.07 4.17 Luis Polastri Neto LB Brasil Timbo Rex 29 4.80 9’1 7/8″ 7.30 4.33 Diego Torres Moreno LB Mexico Mexico Mayas 15 5.05 9’5 7/8″ 7.72 4.56 Tyron Vrede LB Netherlands North Dakota 20 4.77 9’7″ 7.03 4.33 Akio Yamagishi LB Japan Fujitsu Frontiers 21 4.87 9’5 1/8″ 7.07 4.37 Alejandro Esquer Martínez QB Mexico Saltillo Dinos 8 4.71 9’3″ 7.29 4.27 Maximiliano Lara González QB Mexico Toluca Osos 8 4.75 8’8 1/4″ 7.26 4.42 Arturo Galván Orduña K/P Mexico Mexico City Mayas 11 4.83 8’10” 7.79 4.56 Ryan Meskell K Australia Hawaii DNP DNP DNP DNP DNP Ryan Rimmler K Germany Ball State DNP DNP DNP DNP DNP Toshiki Sato K Japan IBM Big Blue DNP DNP DNP DNP DNP Jonas Schenderlein K/P Germany Concordia-Saint Paul 1 4.97 9’2 1/8″ 8.00 4.70 Takeru Yamasaki K Japan Elecom Kobe Finies DNP 4.90 9’5 1/8″ 7.57 4.63 Tyson Dyer P Australia New Mexico DNP DNP DNP DNP DNP Jake Ford P Australia Ouachita Baptist 16 DNP DNP DNP DNP Cody Grace P Australia Arkansas State DNP DNP DNP DNP DNP Sam Irwin-Hill P Australia Arkansas DNP DNP DNP DNP DNP Joel Whitford P Australia Washington DNP DNP DNP DNP DNP Joseph Zema P Australia Incarnate Word DNP DNP DNP DNP DNP Joseph Omar GPE Acosta Mendoza WR Mexico Querétaro Pioneros 3 4.99 9’1 3/8″ 7.31 4.57 Tsubasa Brennan WR Japan Waseda University 7 4.93 9’3.5″ 6.93 4.33 José Antonio Bustillo Amieva WR Mexico Mexico City Mayas 7 4.85 8’1 3/4″ 7.32 4.38 Rafael Adrián Gó mez Galván WR Mexico Mexico City Condors 12 4.97 8’6 7/8″ 7.45 4.39 Kevin Kaya WR France Montréal Muneyuki Kinoshita WR Japan Panasonic Impulses 21 4.71 9’11” 7.17 4.09 Timothy Knuettel WR Germany Potsdam Royals 14 4.63 10′ 1/4″ 6.97 4.40 Micky Kyei WR Finland Braunschweig NY Lions 21 4.77 9’5″ 7.17 4.30 Jean-Claude Madin Cerezo WR Spain Hambourg Huskies DNP DNP DNP DNP DNP Anthony Mahoungou WR France Purdue DNP DNP DNP DNP DNP Riki Matsui WR Japan Fujitsu Frontiers 10 4.88 10’5″ 6.96 4.23 Yoshihito Omi WR Japan IBM Big Blue 10 4.70 9’6 1/8″ 6.67 4.23 Klaus Pais WR Brasil Challengers FA 14 4.57 9’8 1/4″ 7.07 4.37 Antoni Podgorski WR Poland Warsaw Mets 10 4.73 9’8 7/8″ 7.40 4.47 Sebastien Sagne WR Finland Frankfurt Universe 7 4.53 10’5 3/8″ 6.80 4.20 Rustum Todd WR Australia University of New South Wales 10 4.60 9’9 5/8″ 6.93 4.33 Carl Achy DB France Laval DNP 4.73 8’10” 7.13 4.17 Diego Rogelio Avendaño Corpus DB Mexico Monterrey Fundidores 10 4.84 9’6 1/8″ 7.17 4.22 Tony Mensah Anderson DB France Grand View 16 4.80 8’9 1/8″ 7.23 4.30 Jerónimo Fernando Arzate Hobart DB Mexico Mexico City Mexicas 12 4.93 9’4 1/8″ 7.25 4.56 Bryan Billy DB France La Rochelle Narvals 15 5.13 8’6″ 7.43 4.60 Christian Cajiga Figueroa DB Mexico Querétaro Pioneros 14 4.88 8’1 1/8″ 7.46 4.46 Roedion Henrique DB Netherlands New Mexico State DNP 4.87 10’2 7/8″ 6.73 4.33 William James DB Sweden Arlanda Jets 16 4.73 9’6″ 6.60 4.23 Cosme Adiel Lozano Hernández DB Mexico Monterrey Fundidores 11 4.82 9’6 1/8″ 6.90 4.29 Nicholas Peterson DB Sweden Stockholm Mean Machines 7 4.80 9’8.5″ 6.83 4.57 Oleksandr Posunko DB Ukraine Rostock Griffins 20 4.80 9’4.5″ 7.17 4.40 Gerardo Ramirez Rodriguez DB Mexico Mexico City Mexicas 15 5.08 9’8″ 7.40 4.43 Osvaldo Zumalacarregui Taboada DB Mexico Mexico City Mayas 14 4.77 9’4 1/4″ 7.44 4.61

*Note: Each Combine participant has also submitted his specific positional drills to the Clubs as part of this assessment.

DNP: Did not submit video

INJ: Did not complete tests due to injury

UNV: Cannot get a reliable reading to verify results