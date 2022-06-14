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Injury Reports June 14, 2022

Ticats, Stamps Injury Reports: Don Jackson limited on Tuesday

Matt Smith/CFL.ca

HAMILTON — The Hamilton Tiger-Cats and Calgary Stampeders have filed their injury reports ahead of their game on Saturday night.

Hamilton Tiger-Cats running back Don Jackson (knee) was limited on Tuesday’s practice while quarterback Dane Evans (not injury related) did not participate. Linebackers Kameron Kelly (shoulder) and Jovan Santos-Knox (ribs) were also limited. Defensive lineman Dylan Wynn (calf) and defensive back Cariel Brooks (back) were among those who did not participate.

In Calgary, Stampeders quarterback Bo Levi Mitchell (foot) practiced fully on Tuesday while defensive back Jonathan Moxey (hamstring), punter Cody Grace (groin), running back Dedrick Mills (wrist), receiver Colton Hunchak (ribs) and fullback Tom Schnitzler (hamstring/hand) did not participate.

Hamilton Tiger-Cats Practice Day
Player Name Position Injury TUE WED THU Game Status
Cariel Brooks DB Back DNP
Alex Fontana OL Knee DNP
Don Jackson RB Knee Limited
Kameron Kelly LB Shoulder Limited
Jovan Santos-Knox LB Ribs Limited
Kyle Saxelid OL Ankle DNP
Dylan Wynn DL Calf DNP
Dane Evans QB Not Injury Related DNP

 

Calgary Stampeders Practice Day
Player Name Position Injury TUE WED THU Game Status
Elie Bouka DB Hamstring Limited
Cody Grace P RT Groin DNP
Colton Hunchak WR Ribs DNP
Tyson Middlemost WR Knee Full
Dedrick Mills RB Wrist DNP
Bo Levi Mitchell QB Foot Full
Jonathan Moxey DB Hamstring DNP
Jalen Philpot WR Hamstring Full
Charlie Power FB Achilles Full
Tom Schnitzler FB Hamstring / Hand DNP
Hugh Thornton OL Illness Full
Kobe Williams DB Hand DNP

 

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