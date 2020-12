Official 2021 Free Agent Tracker

The 2021 CFL free agency period officially opens at 12:00 p.m. ET on Tuesday, February 9, 2021. Below lists the active players who will become CFL free agents should they not re-sign with their current respective team. The status column indicates whether a player has re-signed with his team or is still bound for the open market.

On Sunday, January 31, 2021, the official Free Agency communication window opens where teams can begin negotiating with players under contract with other teams. To learn more about this window as it enters its second year, click here.

Note: The list does not include players who were free agents or released by their clubs before the end of the regular season as the list is exclusively for pending free agents.

MONTREAL ALOUETTES

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ABSHER, Dante A WR Glenville State College ALFORD, Mario A WR West Virginia BANNER, Bo N DL Central Washington BARON, Woody A DT Virginia Tech BENSON, Mike N LS Acadia BLANC, Jean-Samuel N DL Montreal BOWMAN, John A DL Wingate University BRAY, Quan A WR Auburn CARTER, Ryan A DB Clemson CARTER, Malcolm N WR Carleton CRANSTON , Ty N DB Ottawa CUNNINGHAM, BJ A WR Michigan State EVANS, Ciante A DB Nebraska FAUBERT-LUSSIER , Felix N WR Laval FLOYD, Tevin A LB The Citadel FOGG, Kevin A DB Liberty GAGNON, Philippe N OL Laval GLASS, Tyquwan A DB Fresno State HAWKINS, Donald A OL Texas HUNTER, Monshadrik A DB Arkansas State JOHNSTONE, Tyler N OL Oregon JONES, Jarnor A DB Iowa State JULIEN-GRANT, Kaion N WR St. Francis Xavier LALAMA , DJ N LB Manitoba LEWIS, Eugene A WR Oklahoma LOFFLER, Taylor N DB UBC LUKE , Junior N DL Montreal MENARD, David N DL Montreal MOISAN , Etienne N WR Laval MUAMBA, Henoc N LB St. Francis Xavier MURRAY-LAWRENCE , Shaquille N RB UNLV NORMAND , Christophe N FB Laval POULIN, Jean-Gabriel N LB Western University REID, Greg A DB Florida State RICE, Landon N OL Manitoba ROJAS KUHLMANN, Diego G OL ITESM Toluca ROLLAND-JONES, Ja’Von A DL Arkansas State ROOSEVELT, Naaman A WR Buffalo RUTHERFORD, Trey N OL Connecticut SCHLEUGER, Chris A OL Alabama Birmingham SHILTZ, Matt A QB Butler SIMMONS, Antonio A DE Georgia Tech SUTTON, Tyrell A RB Northwestern TERMANSEN, Dominique N DB UBC TRACY, Adrian A DL William & Mary WASHINGTON, Tony A OL Abilene Christian WIENEKE, Jake A WR South Dakota State WILDER, James A RB Florida State

OTTAWA REDBLACKS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ARAUJO-LOPES, Rafael A WR Pittsburgh BALTIMORE, Sherrod A DB Maine BROWN, Kevin A LB Cincinnati COOMBS, Anthony N RB Manitoba COTE, Mickael N LB Concordia CROCKETT, John A RB North Dakota State DANDRIDGE, Brandin A DB Missouri Western State DAVIS, Dominique A QB East Carolina DUBOIS, Marco N WR Laval ELLIS, Avery A DL Temple EVANS, Randall A DB Kansas State FARRIS, DeAndre A DB Western Kentucky FERNANDEZ, Jerod A LB North Carolina State FLANDERS, Timothy A RB Sam Houston State GOSSELIN, Anthony N FB Sherbrooke HAMLIN, Nathaniel N DB Carleton HARRIS, RJ A WR New Hampshire HAYES, De’Chavon A DB Arizona State HOWELL, Justin N DB Carleton JACKSON, Darius A DL Jackson State JENKINS, Shaneil A DL Shepherd College JOHNSON, Evan N OL Saskatchewan JOHNSON, Kaleb A OL Rutgers Retired KANNEH, Abdul A DB New Mexico Highlands KLASSEN, Michael N DL Calgary Retired KORTE, Mark N OL Alberta LATTANZIO , Ettore N DL Ottawa LAUZON-SEGUIN, Jason N OL Laval LEWIS , Wesley N WR Houston Baptist MALTOS , Jose G K Nueva Leon MASON, Danny A DE Texas A&M Commerce MAXWELL, Dagogo N DB UBC MULUMBA-TSHIMANGA, Christop N LB Maine NORMAN, Dwayne A LB Duke ONYEKA , Kene N DL Carleton PICKETT, Andrew N OL Guelph RODGERS, Na’ty A OL Houston SALMON, Shaheed A LB Samford TINDAL, Corey A DB Marshall UNAMBA, Don A DB Southern Arkansas VILLALOBOS, Guillermo G WR ITESM Toluca WAKEFIELD, Michael A DL Florida International WARD , Lewis N K Ottawa WILLIAMS, Avery A LB Temple WILLIAMS, Malcolm N WR Langley Rams Jr.

TORONTO ARGONAUTS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ACKIE, Chris N DB Wilfrid Laurier ADJEI, Natey N WR Buffalo BAZZIE, Alex A DL Marshall BEDE, Boris A K Laval BLADEK , Dariusz N OL Bethune-Cookman BOATENG , Matthew N DB Fresno State BRESCACIN, Juwan N WR Northern Illinois CAGE, Isiah A OL Wisconsin Eau Claire CIBASU , Regis N WR Montreal COLQUHOUN, Arjen N DB Michigan State DARBY, Alden A DB Arizona State GILCHRIST, Kennan A LB Appalachian State KOZACHUK, Paul N LB Toronto KWEMO, Nelkas N LB Queen’s LOKOMBO, Bo N LB Oregon NEVIS, Drake A DT LSU NOEL, Llevi N WR Toronto O’CONNOR , Michael N QB UBC RADFORD, Denzel N DB Calgary RICHARDS, Randy A OL Missouri State ROH, Craig A DE Michigan WOODSON, Robert N DB Calgary

HAMILTON TIGER-CATS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ACKLIN, Jaelon A WR Western Illinois BANKS, Brandon A WR Kansas State BENNETT , Jackson N RB Ottawa BEVERETTE, Tyrice A LB Stony Brook BROOKS, Cariel A DB Adams State CIRACO, Darius N OL Calgary CRAWFORD, Aaron N LS Saint Mary’s DALY, Michael N DB McMaster DEAN, Larry A LB Valdosta State FILER, Mike N OL Mount Allison FREY, Chris A LB Michigan State GIRARD , Mathieu N OL Montreal Retired GNAHOUA , Valentin G DL McGill GOLDING , Brett N OL Wilfrid Laurier HERDMAN-REED, Justin N LB Simon Fraser JACKSON, Don A RB Nevada JONES, Brian N WR Acadia LAWRENCE, Simoni A LB Minnesota LEVELS, Patrick A DB Baylor MARSHALL, Jalin A WR Ohio State MASOLI, Jeremiah A QB Mississippi MAULDIN, Lorenzo A DL Louisville MOORE, Hayden A QB Cincinnati MURRAY, Derico A LB Kent State NEWTON, Curtis N LB Guelph POSEY, DeVier A WR Ohio State REVENBERG, Brandon N OL Grand Valley State STEPHEN, Courtney N DB Northern Illinois THOMAS ERLINGTON, Sean N RB Montreal TUCKER, Marcus A WR Northern Michigan VAN ZEYL, Chris N OL McMaster WADE, Brett N DL Calgary WILLIAMS, Frankie A DB Purdue

WINNIPEG BLUE BOMBERS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ALEXANDER, Brandon A DB Central Florida ANTIGHA, Oluwatobi A DL Presbyterian College BAILEY, Rasheed A WR Delaware Valley BRIGGS, Jesse N LB McGill BRYANT, Stanley A OL East Carolina CALVER, Brandon N LB Wilfrid Laurier DEMSKI , Nic N WR Manitoba EXUME, Kerfalla-Emmanuel N DB Montreal FEOLI GUDINO, Julian N WR Laval GAUTHIER, Shayne N LB Laval GRAY, Geoff N OL Manitoba HARDRICK, Jermarcus A OL Nebraska HARRIS, Andrew N RB Nanaimo Raiders Jr. JEFFCOAT, Jackson A DL Texas JOHNSON, Josh A DB Purdue LATOUR, Maxime N LS Sherbrooke LYLES, Chris A DB Mississippi College MCGUIRE, Sean A QB Western Illinois MEDLOCK, Justin A K UCLA MILES, Thomas N LB Manitoba MILLER, Mike N FB Acadia NEUFELD, Patrick N OL Saskatchewan PETERMANN, Daniel N WR McMaster REMPEL, Chad N LS Saskatchewan RICHARDSON, Steven A DL Minnesota RUSH , John N LB Guelph SPELLER, Cody N OL McMaster TAYLOR, Nicholas A DB Florida International THOMAS, Jake N DL Acadia WHITEHEAD, Lucky A WR Florida Atlantic WILLIAMS, Darrell A OL South Florida Retired WILSON, Kyrie A LB Fresno State

SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS BRASSEA , Rene G OL Fundidores BROWN, Blace A DB Troy CHEVRIER , Alexandre N LB Sherbrooke DABIRE , Charbel N DL Wagner College EDEM, Mike N DB Calgary ELIMIMIAN, Solomon A LB Hawaii EVANS, Shaquelle A WR UCLA FAULK, Jeremy A DL Garden City College FOSTER, Otha A DB West Alabama FRANKLIN, James A QB Missouri GAINEY, Ed A DB Appalachian State HARTY, Jake N WR Calgary HENDERSON, Carlos A WR Louisiana Tech HUGHES, Charleston A DL Northwood University HUS , Jorgen N LS Regina LAVOIE, Patrick N FB Laval MARSHALL, Nick A DB Auburn MCCRAY, LJ A DB Catawba MOORE, Kyran A WR Austin Peay ONYEKA , Nakas N LB Wilfrid Laurier POWELL, William A RB Kansas State REAVES, Jordan N DL Brandon University SCHRAM , Braden N OL Calgary ST. JOHN, Josiah N OL Oklahoma STAFFORD, Kenny A WR Toledo TEITZ, Micah N LB Calgary VAUGHN, Terran A OL Stephen F. Austin State WILLIAMS-LAMBERT, Jordan A WR Ball State

CALGARY STAMPEDERS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS AMBLES, Markeith A WR Houston BERGMAN, Shane N OL Western University BROWN, David N OL Western University CARON, Pierre-Luc N LB Laval COZART, Montell A QB Boise State DANIEL, Robertson A DB Brigham Young ERDOS, Bradley N OL Simon Fraser GINGRAS-GAGNON, Simon N FB Laval HUNCHAK, Colton N WR York JOHNSON, Leon A OL Temple JONES , Riley N LB UBC JORDEN, Kamar A WR Bowling Green State KASITATI, Nila A OL Oklahoma KLUKAS , Michael N WR Calgary LANGLAIS, William N RB Sherbrooke LAW, Cordarro A DL Southern Mississippi LEONARD, Richard A DB Florida International METCHIE, Royce N DB Guelph MEZZALIRA, Eric N LB McMaster MIDDLETON, Chase A LB Georgia State MOXEY, Jonathan A DB Boise State ORIMOLADE, Folarin A DL Dartmouth PAREDES, Rene N K Concordia PECK, Aaron A WR Fresno State PFEFFER, Ronald N K Wilfrid Laurier POWER, Charlie N RB Saskatchewan PRUKOP, Dakota A QB Oregon ROBO, Asnnel G RB Montreal ROGERS, Eric A WR California Lutheran SALGADO , Andres G WR Condors CDMX SCEVIOUR , Ryan N OL Calgary SHEFFIELD, Sterling A DE Maine SINDANI, Richard N WR Regina SOPIK, Fraser N LB Western University WALL, Jamar A CB Texas Tech

EDMONTON FOOTBALL TEAM

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS BEAULIEU, Jordan N DB Western University BOATENG , Kwaku N DL Wilfrid Laurier BURKS, Brandon A RB Troy CHARETTE , Alexander N WR Guelph CHARLES, Stefan N DL Regina COOPER, Shaquille A RB Fort Hays State DIGGS, Vontae A LB Connecticut DRAHEIM, Tommie A OL San Diego State DUPUIS, Alexandre N FB Montreal ELLINGSON, Greg A WR Florida International ELLIOTT, Kevin A WR Florida A&M GABRIEL, Jermaine N DB Bishop’s GREEN, Tanner N RB Concordia HUTTER, Scott N DB Wilfrid Laurier JONES, Korey A LB Wyoming Retired KELLY, Colin A OL Oregon State KILGORE, Logan A QB Middle Tennessee State LOFTON, Eric A OL Temple MARSHALL, Korliss A RB Eastern Illinois MCMASTER, Harry N WR Western University O’DONNELL, Matthew N OL Queen’s O’NEILL, Hugh N P Alberta ONYEKA, Godfrey N DB Wilfrid Laurier PARKER, Anthony N WR Calgary PIPKIN, Antonio A QB Tiffin PITTMAN, Brandon A LB North Carolina State RALPH , Jimmy N WR Alberta RENFROW, Justin A OL Miami ROGERS, SirVincent A OL Houston ROSS, Shai N WR Manitoba ROUYER , Maxime G LB McGill ROY, Jean-Simon N OL Laval RYAN, Shakeir A WR Northwestern State SEWELL, Almondo A DL Akron SHAW, Kenny A WR Florida State SMITH, Rodney A WR Florida State SMITH , Blair N LB Angelo State SMITH , Tevaun N WR Iowa STANGBY, Joshua A WR Ottawa (Kansas) TAYLOR, Alex N RB Western University TUCK, James N FB York TUGGLE, Justin A DL Kansas State VANDERVOORT , Daniel N WR McMaster WALTON, Jonathan A LB South Carolina WASHINGTON, Trumaine A DB Louisville WHYTE, Sean N K South Fraser Rams Jr. WILLIAMS, Terry A RB Kutztown

BC LIONS