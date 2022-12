Official 2023 Free Agent Tracker

The CFL’s free agency period opens on Feb. 14, 2023 at noon ET.

The following players will become free agents should they not re-sign with their respective clubs.

The status column below indicates whether a player has re-signed with his team or is still bound for the open market. The lists below do not include retired nor suspended players.

MONTREAL ALOUETTES

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS AWE Micah A LB Texas Tech BEVERETTE Tyrice A LB Stony Brook BIERRIA Keishawn A LB Washington CARON Pierre-Luc N LS Laval CHAGNON Frederic N LB Montreal CIBASU Regis N WR Montreal COSTIGAN Thomas A DL Bryant University DAVIS Dominique A QB East Carolina DESJARDINS Vincent N DL Laval EXUME Kerfalla-Emmanuel N DB Montreal FLETCHER Walter A RB Ball State HARRIS Trevor A QB Edinboro JONES Mike A DB Temple JONES Mike N WR Southern JULIEN-GRANT Kaion N WR St. Francis Xavier LEWIS Eugene A WR Oklahoma LYON Nafees A DB UNC Charlotte MAYALA Hergy N WR Connecticut PICKETT Adarius A LB UCLA REID Greg A DB Florida State SCHLEUGER Chris A OL Alabama Birmingham SUTTON Wes A DB Northern Arizona THOMAS Ahmad A DB Oklahoma WAKEFIELD Michael A DL Florida International WHITE JR. Reggie A WR Monmouth WIENEKE Jake A WR South Dakota State WILSON Raheem A DB Southeastern Oklahoma State WORTHY Chandler A WR Troy

OTTAWA REDBLACKS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ADAMS Darvin A WR Auburn ARBUCKLE Nick A QB Georgia State BALTIMORE Sherrod A DB Maine BEHAR Nathaniel N WR Carleton BENNETT Jackson N RB Ottawa BOATENG Kwaku N DL Wilfrid Laurier BOURASSA Louis-Philippe N LS Montreal BOYD Dino A OL Cincinnati CIRACO Darius N OL Calgary COLEMAN Davon A DL Arizona State CRANSTON Ty N DB Ottawa DANDRIDGE Brandin A DB Missouri Western State DAVIS Ryan A WR Auburn DEDMON Devonte A WR William & Mary DUBOIS Marco N WR Laval EVANS Caleb A QB Louisiana At Monroe (NE) GILLANDERS Brendan N RB Ottawa GOSSELIN Anthony N RB Sherbrooke GRIFFIN Frankie A LB Texas State (San Marcos) HARRIS RJ A WR New Hampshire HOWELL Justin N DB Carleton HUNTER Monshadrik A DB Arkansas State JOHNSON Shaquille N WR London Beefeaters KANNEH Abdul A DB New Mexico Highlands LAING Cleyon N DL Iowa State LEONE Richie A K Houston MARTIN-OGUIKE Praise A DL Temple MAULDIN Lorenzo A DL Louisville ONYEKA Kene N DL Carleton POWELL William A RB Kansas State PRUNEAU Antoine N DB Montreal RICHARDS Randy A OL Missouri State ROMICK Nigel N DL Saint Mary’s SALMON Shaheed A LB Samford SMITH Tevaun N WR Iowa STEWARD Hunter N OL Liberty WARD Lewis N K Ottawa WEBB Damon A DB Ohio State WILLIAMS Avery A LB Temple WILLIAMS Ucambre A OL South Alabama

TORONTO ARGONAUTS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS AMBLES Markeith A WR Houston AMOS DaShaun A DB East Carolina BEDE Boris A K Laval BETHEL-THOMPSON McLeod A QB Sacramento State BLAKE Philip N OL Baylor BRESCACIN Juwan N DL Northern Iowa CAGE Isiah A LB Carleton CALVER Brandon N RB McMaster DANIEL Robertson A DB Brigham Young DANIELS DaVaris A WR Notre Dame DAVIS Ja’Gared A DL Southern Methodist EDWARDS Chris A LB Idaho FOOTE Fabion N DL McMaster GITTENS JR. Kurleigh N WR Wilfrid Laurier HARRIS Andrew N RB Nanaimo Raiders Jr. LATOUR Maxime N LS Sherbrooke LAWRENCE Justin N OL Alberta MCMANIS Wynton A LB Memphis METCHIE Royce N DB Guelph MUAMBA Henoc N LB St. Francis Xavier OUELLETTE A.J. A RB Ohio RAY Shane A DL Missouri RICHARDSON Shaquille A LB Arizona ROGERS Eric A WR California Lutheran SMITH Robbie N DL Wilfrid Laurier TATE Trevon A OL Memphis

HAMILTON TIGER-CATS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS CARNEY Malik A DL North Carolina DOMAGALA Michael N K Carleton DUNBAR Steven A WR Houston DURANT Lemar N WR Simon Fraser EVANS Ciante A DB Nebraska GNAHOUA Valentin G DL McGill HILLS Wes A RB Slippery Rock HOWSARE Julian A DL Clarion JOHNSON Micah A DL Kentucky KELLY Colin A OL Oregon State KELLY Kameron A LB San Diego State LAURENT Ted N DL Mississippi LAWRENCE Simoni A LB Minnesota MANALO Myles N RB Western University MITCHELL Bo Levi A QB Eastern Washington NEWTON Curtis N LB Guelph OKAFOR Kay N OL St. Francis Xavier ROLLE Jumal A DB Catawba SANTOS-KNOX Jovan A LB Massachusetts SHILTZ Matt A QB Butler THOMAS ERLINGTON Sean N RB Montreal UNGERER David N WR Idaho WHITE Tim A WR Arizona State

WINNIPEG BLUE BOMBERS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ADAMS Keion A DL Western Michigan BAILEY Rasheed A WR Delaware Valley BENSON Mike N LS Acadia BRIGGS Jesse N LB McGill BRYANT Stanley A OL East Carolina COUTURE Michael N OL Simon Fraser DARBY Alden A LB Arizona State DEMSKI Nic N WR Manitoba ELLINGSON Greg A WR Florida International GAUTHIER Shayne N LB Laval GRANT Janarion A WR Rutgers HARDRICK Jermarcus A OL Nebraska JEFFCOAT Jackson A DL Texas LAWRENCE Desmond A DB North Carolina MARUO Les G LB Texas at San Antonio MASTON Mercy A DB Boise State MILLER Mike N RB Acadia PRUKOP Dakota A QB Oregon ROSE Winston A DB New Mexico State SAYLES Casey A DL Ohio TAYLOR Nicholas A DB Florida International THOMAS Jake N DL Acadia WILSON Kyrie A LB Fresno State

SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS BEAULIEU Jordan N DB Western University BROWN Blace A DB Troy CAMPBELL Jamal N OL York CLARK Dan N OL Regina Jrs. CLARK Jeremy A DB Michigan COOPER Shaquille A RB Fort Hays State DABIRE Charbel N DL Wagner College DEAN Larry A LB Valdosta State EDEM Mike N DB Calgary EVANS Shaq A WR UCLA FAJARDO Cody A QB Nevada HARRIS Nigel A LB South Florida HARTY Jake N WR Calgary HERDMAN-REED Jordan N LB Simon Fraser HERDMAN-REED Justin N LB Simon Fraser HUGHES Charleston A DL Northwood University JOHNSON Jr. Gary A LB Texas LANIER II Anthony A DL Alabama A&M LEWIS Wesley N WR Houston Baptist MARSHALL Nick A DB Auburn MCINNIS Justin N WR Arkansas State MILLIGAN Rolan A DB Toledo MOORE Kyran A WR Austin Peay MORROW Jamal A RB Washington State ONYEKA Godfrey N DB Wilfrid Laurier PICTON Mitchell N WR Regina ROBERTSON Pete A DL Texas Tech SANKEY Darnell A LB Sacramento State ST. JOHN Josiah N OL Oklahoma TUCK James N RB York VAUGHN Terran A OL Stephen F. Austin State WILLIAMS D’haquille A WR Auburn

CALGARY STAMPEDERS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS BANE Shawn A WR Northwest Missouri State BANKS Stefen A DL Savannah State BEGELTON Reggie A WR Lamar BOUKA Elie N DB Calgary BRANCH Marcelis A DB Robert Morris College CRAWFORD Aaron N LS Saint Mary’s DENNIS Derek A OL Temple DOZIER Branden A DB UNC Charlotte ELLIOTT Javien A DB Florida State HUNCHAK Colton N WR York JORDEN Kamar A WR Bowling Green State JUDGE Cameron N LB UCLA LANGLAIS William N RB Sherbrooke LEMON Shawn A DL Akron MOXEY Jonathan A DB Boise State MUHAMMAD Brad A DB Florida International ORIMOLADE Folarin A DL Dartmouth POWER Charlie N RB Saskatchewan SINDANI Richard N WR Regina SOPIK Fraser N LB Western University STATZ Nicholas N DB Calgary STEWART Silas A LB Incarnate Word THURMAN Jameer A LB Indiana State WASHINGTON Trumaine A DB Louisville WILLIAMS Zack N OL Manitoba

EDMONTON ELKS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ANTIGHA Tobi A LB Presbyterian College ARCENEAUX Emmanuel A WR Alcorn State BONNER Tim A DL Florida Atlantic CARTER Duron A DB Florida Atlantic CERESNA Jake A DL Cortland State DECOUD Treston A DB Oregon State DUBUISSON Mike N LB Windsor GAINEY Ed A DB Appalachian State HARRY Jamie N DB Ottawa HENRY Makana N DL Burlington Jrs. LACEY Deon A LB West Alabama LAWLER Kenny A WR California MARSHALL Jalin A WR Ohio State MILANOVIC-LITRE Ante N RB Simon Fraser MRABURE Ese N DL Wilfrid Laurier NOEL Llevi N WR Toronto OSEI-KUSI Chris N WR Queen’s REAVES Jordan N LB Brandon University RECTOR Christian A DL Southern California RICHARDS Jeff A DB Emporia State RYAN Jonathan N K Regina VANDERVOORT Daniel N WR McMaster WALKER Derel A WR Texas A&M WASHINGTON Tony A OL Abilene Christian

BC LIONS