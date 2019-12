Official 2020 Free Agent Tracker

The 2020 CFL free agency period officially opens at 12:00pm ET on Tuesday, February 11, 2020. Below lists the active players who will become CFL free agents should they not re-sign with their current respective team. The status column indicates whether a player has re-signed with his team or is still bound for the open market.

Note: The list does not include players who were free agents or released by their clubs before the end of the regular season as the list is exclusively for pending free agents.

MONTREAL ALOUETTES

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ACKIE Chris N DB Wilfrid Laurier ALFORD Mario A WR West Virginia BANNER Bo N DL Central Washington BARON Woody A DT Virginia Tech BEDARD Martin N LS Connecticut BROWN Ryan A DL Mississippi State EVANS Ciante A DB Nebraska FAUBERT-LUSSIER Felix N WR Laval FOOTE Fabion N DL McMaster JAMIESON Sean N OL Western University JOHNSON Jeremiah A RB Oregon KNAPTON Gabriel A DL Wyoming KOZACHUK Paul N LB Toronto LALAMA DJ N LB Manitoba LEVELS Patrick A DB Baylor LEWIS Eugene A WR Oklahoma LOVE Glenn A LB UCLA MATTE Kristian N OL Concordia MATTHEWS Chris A WR Kentucky MOORE Spencer N FB McMaster MURRAY Najee A CB Kent State NORRIS Elijah A DL Shepherd College PLESIUS Frederic N LB Laval RICE Landon N OL Manitoba RYAN Shakeir A WR Northwestern State STANBACK William A RB Virginia Union STONE Ryder N RB Dartmouth TERMANSEN Dominique N DB UBC

OTTAWA REDBLACKS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS BALTIMORE Sherrod A DB Maine BEHAR Nathaniel N WR Carleton BENSON Mike N LS Acadia BOLDUC Jean-Philippe N DB Laval BOULAY Nicolas N LB Sherbrooke BOURASSA Louis-Philippe N LS Montreal BROWN Kevin A LB Cincinnati CIOFFI Anthony A DB Rutgers COATE Seth A WR St. Francis University ELLIS Avery A DL Temple EVANS Randall A DB Kansas State FRANCIS Kevin N DB North Carolina A&T GOSSELIN Anthony N FB Sherbrooke HARRIS RJ A WR New Hampshire HOLLEY Caleb A WR East Central C.C. HOWELL Justin N DB Carleton JENNINGS Jonathon A QB Saginaw Valley State KNOX JR. Jeff A LB California U. of PA LATTANZIO Ettore N DL Ottawa LEONE Richie A K Houston MACMILLAN Nolan N OL Iowa MADU Mossis A RB Oklahoma MASON Danny A DE Texas A&M Commerce MATIAS Josue A OL Florida State MORRIS Greg N RB New Mexico Military Institute RANDLE Chris A DB Utah State RHYMES Dominique A WR Murray State ROSE Jonathan A DB Nebraska SCARFONE Jacob N WR Guelph TAVAI JR A DE USC WAKEFIELD Michael A DL Florida International WALKER Cameron N DL Guelph WARD Lewis N K Ottawa WILLIAMS Avery A LB Temple WOODSON Blaine A DL Delaware

TORONTO ARGONAUTS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ANTIGHA Oluwatobi A DL Presbyterian College AWE Micah A LB Texas Tech BELTRE Frank A DE Towson University BETHEL-THOMPSON Mcleod A QB Sacramento State BISHOP Freddie III A DE Western Michigan CAMPBELL Jamal N OL York COLEMAN Davon A DL Arizona State EDWARDS Armanti A WR Appalachian State FOGG Kevin A DB Liberty FRANKLIN James A QB Missouri GABRIEL Jermaine N DB Bishop’s GREEN S.J. A WR South Florida HERDMAN-REED Justin N LB Simon Fraser HOLMES Tyler N OL Tulsa JOSEPH Roubbens A OL Buffalo Extended (12/12/19) KANNEH Abdul A DB New Mexico Highlands LAING Cleyon N DL Iowa State MCEWEN Sean N OL Calgary MEDEIROS Zackary N K Western University MINCY Jonathon A DB Auburn NOEL Llevi N WR Toronto PFEFFER Ronald N K Wilfrid Laurier PRUKOP Dakota A QB Oregon RAINEY Chris A RB Florida RALPH Jimmy N WR Alberta RICHARDSON Shaquille A DB Arizona SMITH Rodney A WR Florida State STRIKER Eric A LB Oklahoma WALKER Derel A WR Texas A&M WASHINGTON Trumaine A DB Louisville WILD Ian A LB Mercyhurst College WOODS Bear A LB Troy Extended (12/04/19) WORTHY Chandler A WR Troy Extended (12/02/19)

HAMILTON TIGER-CATS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ADDISON Bralon A WR Oregon ADELEKE Tunde N DB Carleton BUREN Justin N WR Simon Fraser COOMBS Anthony N RB Manitoba DALY Michael N DB McMaster DAVIS Ja’Gared A DL Southern Methodist FILER Mike N OL Mount Allison HOWSARE Julian A DE Clarion JONES Brian N WR Acadia JONES Mike N WR Southern LANGA Jonathan N DB Saint Mary’s LAURENT Ted N DL Mississippi LEONARD Richard A DB Florida International MARSHALL Cameron A RB Arizona State MASOLI Jeremiah A QB Mississippi MATHEWS Ryker A OL Brigham Young MCGOUGH Connor N DL Calgary MURRAY Derico A LB Kent State NEWTON Curtis N LB Guelph OKAFOR Kay N OL St. Francis Xavier RICHARDSON Bobby A DL Indiana ROLLE Jumal A DB Catawba SHORTILL Nicholas N LB McMaster SUTTON Tyrell A RB Northwestern TASKER Luke A WR Cornell TRACY Adrian A DL William & Mary TUGGLE Justin A LB Kansas State WATFORD David A QB Hampton WESTERMAN Jamaal N DL Rutgers WILLIAMS Frankie A DB Purdue WYNN Dylan A DL Oregon State

WINNIPEG BLUE BOMBERS

NAME A/N/G POS COLLEGE STATUS ADAMS Darvin A WR Auburn AUGUSTINE Johnny N RB Guelph BRYANT Stanley A OL East Carolina COLLAROS Zach A QB Cincinnati COUTURE Michael N OL Simon Fraser FENNER Chandler A DB Holy Cross FOKETI Manase A OL West Texas A&M HARDRICK Jermarcus A OL Nebraska Extended (12/14/19) HECHT Jeff N DB Saint Mary’s JEFFERSON Willie A DL Stephen F. Austin State JONES Derek N DB Simon Fraser JONES Korey A LB Wyoming MASTON Mercy A DB Boise State Extended (12/09/19) MILES Thomas N LB Manitoba NELSON Charles A WR Oregon NEUFELD Patrick N OL Saskatchewan Extended (12/10/19) NEVIS Drake A DL Louisiana State NICHOLS, Matt A QB Eastern Washington ROH Craig A DE Michigan ROSE Winston A DB New Mexico State SAYLES Marcus A DB West Georgia STREVELER Chris A QB South Dakota TAYLOR Nicholas A DB Florida International THOMAS Jake N DL Acadia WOLITARSKY Drew N WR Minnesota Extended (12/15/19)

SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ARCENEAUX Emmanuel A WR Alcorn State AWACHIE Albert N WR Toronto BARTLETT Brandyn N LB Tusculum College BLADEK Dariusz N OL Bethune-Cookman BLAKE Philip N OL Baylor BOUKA Elie N DB Calgary CLARK Dan N OL Regina Jrs. COFIELD Takoby A OL Duke COLEMAN Thaddeus A OL Mississippi Valley State DAVIS DyShawn A LB Syracuse EDWARDS Lavar A DL Louisiana State ELIMIMIAN Solomon A LB Hawaii EVANS Shaquelle A WR UCLA GAGNE Alexandre N LB Sherbrooke GAINEY Ed A DB Appalachian State GETER Chad A LB Gardner-Webb HENRY Makana N DL Burlington Jrs. Extended (11/29/19) HURL Sam N LB Calgary HUS Jorgen N LS Regina JOHNSON Micah A DL Kentucky JUDGE Cameron N LB UCLA LAFRANCE Kienan N RB Manitoba Extended (12/16/19) LEONARD AC A DL Tennessee State MARSHALL Nick A DB Auburn MONCRIEF Derrick A LB Oklahoma State RADFORD Denzel N WR Calgary REAVES Jordan N DB Brandon University ROOSEVELT Naaman A WR Buffalo RYAN Jonathan N P Regina THIGPEN Marcus A RB Indiana WATSON Cory N WR Concordia ZVER Jeremy N OL Regina

CALGARY STAMPEDERS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS AMOS DaShaun A DB East Carolina ARBUCKLE Nick A QB Georgia State BALL Marcus A LB Memphis BEGELTON Reggie A WR Lamar BERGER Adam N DB Simon Fraser BRESCACIN Juwan N WR Northern Illinois CASHER Chris A DL Faulkner University COZART Montell A QB Boise State DENNIS Derek A OL Temple GREENWOOD Cory N LB Concordia HARTLEY Austen N WR Calgary JACKSON Don A RB Nevada KASITATI Nila A OL Oklahoma LAW Cordarro A DL Southern Mississippi Extended (12/12/19) LAWRENCE Justin N OL Alberta Extended (12/05/19) MCLENNAN Ivan A DL Washington State MILANOVIC-LITRE Ante N LB Simon Fraser Extended (12/09/19) MORRIS Romar A RB North Carolina MRABURE Ese N DL Wilfrid Laurier ORIMOLADE Folarin A DL Dartmouth ROSE Mike A DL North Carolina State SIMPSON Juwan A LB Alabama Retired (10/10/19) SMITH Brandon A DB Sacramento State STEPHEN Courtney N DB Northern Illinois TURNER Junior N DL Bishop’s WALL Jamar A CB Texas Tech Extended (12/06/19) WESTERMAN Jabar N DL Eastern Michigan WIGGAN Derek N DL Queen’s Extended (12/03/19) WILLIAMS Terry A RB Kutztown WILLIAMS Ucambre A OL South Alabama

EDMONTON ESKIMOS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ADAMS Johnny A DB Michigan State BATISTE D’Anthony A OL Louisiana At Lafayette BAZZIE Alex A DL Marshall BEARD David N OL Alberta BOND Travis A OL North Carolina BOWERS Da’Quan A DL Clemson COLQUHOUN Arjen N DB Michigan State COOPER Shaquille A RB Fort Hays State DANIELS DaVaris A WR Notre Dame DEAN Larry A LB Valdosta State DRAHEIM Tommie A OL San Diego State GABLE CJ A RB USC GLASS Tyquwan A DB Fresno State HOOVER Jordan N DB Waterloo HUNTER Monshadrik A DB Arkansas State JACKSON Martese A RB Florida Atlantic JOHNSON Josh A DB Purdue JONES Christion A RB Alabama JOSEPH Jesse N DL Connecticut KILGORE Logan A QB Middle Tennessee State MACKIE Mark N DL McMaster MARSHALL Andrew N DL Simon Fraser MCCARTY Calvin N FB Western Washington MCKNIGHT Maurice A DB San Jose State MOORE Mike A DL Virginia MULUMBA-TSHIMANGA, Christophe N LB Maine PARKER Anthony N WR Calgary ROTTIER Simeon N OL Alberta RUBY Jacob N OL Richmond SANTOS-KNOX Jovan A LB Massachusetts SMITH Jamill A WR Ball State ST. JOHN Josiah N OL Oklahoma TUCK James N FB York UNAMBA Don A DB Southern Arkansas USHER Nick A DL Texas El Paso WALKER Brian A DB Fayetteville State

BC LIONS