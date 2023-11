Official 2024 Free Agent Tracker

The CFL’s Free Agency period opens on Feb. 13, 2024 at noon ET.

The following players will become free agents should they not sign extensions with their respective clubs.

The status column below indicates whether a player has signed a new deal with his team or is still bound for the open market. The lists below do not include retired nor suspended players.

MONTREAL ALOUETTES

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ANTWI Jeshrun N RB Calgary BEVERETTE Tyrice A LB Stony Brook BROWN David N OL Western CHAGNON Frederic N LB Montreal CIBASU Regis N WR Montreal DESJARDINS Vincent N DL Laval ELLINGSON Greg A WR Florida International ELLIS Avery A DL Temple EVANS Ciante A DB Nebraska FLETCHER Walter A RB Ball State GAGNE Alexandre N LB Sherbrooke GAGNON Philippe N OL Laval GIBBON Jesse N OL Waterloo HARTY Jake N WR Calgary LEMON Shawn A DL Akron LYON Nafees A DB Charlotte MATTE Kristian N OL Concordia MURRAY Najee A DB Kent State RICE Landon N OL Manitoba SANKEY Darnell A LB Sacramento State STANBACK William A RB Virginia Union TUCK James N RB York WILLIAMS Avery A LB Temple

OTTAWA REDBLACKS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ADDISON Bralon A WR Oregon ARBUCKLE Nick A QB Georgia State AUCLAIR Adam N LB Laval BAILEY Hakeem A DB West Virginia BALTIMORE Sherrod A DB Maine BASAMBOMBO Dan N LB Laval BROOKS Cariel A DB Adams State CARTER Bryce A DL James Madison COLEMAN III Douglas A LB Texas Tech CRANSTON Ty N DB Ottawa DANDRIDGE Brandin A DB Missouri Western State DOLL Tanner N LS Calgary DOMAGALA Michael N K Carleton EVANS Shaq A WR UCLA FRANCIS Kevin N LB North Carolina A&T GOSSELIN Anthony N RB Sherbrooke GRIFFIN Frankie A LB Texas State HARDY Justin A WR East Carolina HOWELL Justin N DB Carleton HUNTER Monshadrik A DB Arkansas-State JOHNSON JR. Gary A LB Texas KANNEH Abdul A DB New Mexico Highlands LEONE Richie A P Houston MARINER Siaosi A WR Utah State MAULDIN IV Lorenzo A DL Louisville MILANOVIC-LITRE Ante N RB Simon Fraser ROMICK Nigel N DL Saint Mary’s SMITH Tevaun N WR Iowa STEWARD Hunter N OL Liberty VREDE Tyron G LB North Dakota WAKEFIELD Michael A DL Florida International WEBB Damon A DB Ohio State WILLIAMS Devonte A RB Southeastern Louisiana

TORONTO ARGONAUTS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS BARLOW Brandon A DL Boston College BEDE Boris A K Laval BLADEK Dariusz N OL Bethune-Cookman BRISSETT Dejon N WR Virginia CAGE Isiah A OL Wisconsin Eau Claire CARNELL IV Maurice A DB North Alabama CASSAR Jack N LB Carleton CIRACO Darius N OL Calgary COXIE Damonte A WR Memphis DANIEL Robertson A DB BYU GIFFEN Dillan N OL Western HARELIMANA Brian N LB Montreal HARRIS Andrew N RB Nanaimo Raiders Jr. HARRY Jamie N DB Ottawa HENDRIX Dewayne A DL Pittsburgh HOYTE Trevor N LB Carleton JONES Jonathan A LB Toledo LEAKE Javon A RB Maryland MARION Benoit N DL Montreal MCMANIS Wynton A LB Memphis MUAMBA Henoc N LB St. Francis Xavier NIELD Tommy N WR McMaster OAKMAN Shawn A DL Baylor OUELLETTE AJ A RB Ohio PETERS Jamal A DB Mississippi State PHILLIPS Cameron A WR Virginia Tech PICKETT Adarius A LB UCLA PRIESTER Robert A DB Wyoming RICHARDS Shane N OL Oklahoma State SANKOH Tigie G DB London Warriors SINDANI Richie N WR Regina TATE Trevon A OL Memphis

HAMILTON TIGER-CATS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ADELEKE Tunde N DB Carleton BENNETT Mason N DL North Dakota CARNEY Malik A DL North Carolina CROSS Nic N LB UBC DAVIS Ja’Gared A DL SMU DAVIS II Jamal A DL Akron DEARBORN Jacob N DB Carleton EDWARDS Chris A LB Idaho FELTMATE Bailey N LB Acadia GARAND-GAUTHIER Felix N RB Laval GODWIN II Terry A WR Georgia KATSANTONIS Stavros N DB UBC KEMP Brandon A OL Valdosta State LAURENT Ted N DL Mississippi LAWRENCE Simoni A LB Minnesota LEONARD Richard A DB Florida International LIEGGHIO Marc N K Western LOCKSLEY Kai A QB Texas El Paso MAYALA Hergy N WR Connecticut MURRAY Jordan A OL North Texas OSEI-KUSI Chris N WR Queen’s PENNEY-LARYEA Enoch N LB McMaster REVENBERG Brandon N OL Valley State RILEY Tyrone A OL North Carolina State SAXELID Kyle N OL UNLV SHILTZ Matthew A QB Butler SOPIK Fraser N LB Western TERNOWSKI Tyler N WR Waterloo THOMAS ERLINGTON Sean N RB Montreal THURMAN Jameer A LB Indiana State VAN ZEYL Chris N OL McMaster VEDVIK Kaare G K Marshall WALKER Derel A WR Texas A&M WHITE Tim A WR Arizona State WILLIAMS D’haquille A WR Auburn WOODMANSEY Coulter N OL Guelph WYNN Dylan A DL Oregon State

WINNIPEG BLUE BOMBERS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ALEXANDER Brandon A DB Central Florida AUGUSTINE Johnny N RB Guelph BAILEY Rasheed A WR Delaware Valley BRIGGS Jesse N LB McGill BROWN Dru A QB Oklahoma State BRYANT Stanley A OL East Carolina CASTILLO Sergio A K West Texas A&M CLEMENTS Malik A LB Cincinnati COLE Brian A LB Mississippi State DARBY JR Alden A DB Arizona State EXUME Kerfalla N DB Montreal CADWALLADER Tanner N LB Wilfrid Laurier GAUTHIER Shayne N LB Laval GRANT Janarion A WR Rutgers GRAY Geoff N OL Manitoba HALLETT Nick N DB Toronto HANSEN Thiadric G DL Potsdam HARDRICK Jermarcus A OL Nebraska HOUSTON Demerio A DB Southern JEFFCOAT Jackson A DL Texas JEFFERSON Willie A DL Stephen F. Austin State KOLANKOWSKI Chris N OL York KRAMDI Redha N LB Montreal LAWSON Cameron N DL Queen’s MCCRAE Greg A RB Central Florida MILLER Mike N RB Acadia NEUFELD Patrick N OL Saskatchewan NICHOLS Deatrick A DB South Florida O’LEARY-ORANGE Brendan N WR Nevada OLIVEIRA Brady N RB North Dakota PRUKOP Dakota A QB Oregon ROSE Winston A DB New Mexico State SCHOEN Dalton A WR Kansas THOMAS Jake N DL Acadia WALKER Ricky A DL Virginia Tech WOLITARSKY Drew N WR Minnesota

SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ALFORD Mario A WR West Virginia AWACHIE Albert N RB Toronto BANE JR Shawn A WR Northwest Missouri State BLAKE Phillip N OL Baylor BRESCACIN Juwan N WR Northen Illinois BROWN Miles A DL Wofford College CHRISTMAS DeMarcus A DL Florida State CLARK Jeremy A DB Michigan DABIRE Charbel N DL Wagner College DEAN Larry A LB Valdosta State DOLEGALA Jake A QB Central Connecticut State FERLAND Logan N OL Regina Thunder FINE Mason A QB North Texas HENDERSON Amari A DB Wake Forest HERDMAN-REED Justin N LB Simon Fraser HICKSON Frankie A RB Liberty JOHNSON Evan N OL Saskatchewan JOHNSON Micah A DL Kentucky JONES Tevin A WR Memphis KELLY Colin A OL Oregon State LANIER II Anthony A DL Alabama A&M LAUTHER Brett N K Saint Mary’s LOFTON Eric A OL Temple LOKOMBO Nelson N DB Saskatchewan MONCRIEF Derrick A LB Oklahoma State MORROW Jamal A RB Washington State ONYEKA Godfrey N DB Wilfrid Laurier REAVIS C.J. A DB Marshall PETE Robertson A DL Texas Tech TEITZ Micah N LB Calgary

CALGARY STAMPEDERS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ADEYEMI-BERGLUND Isaac N DL Southeastern Louisiana AWE Micah A LB Texas Tech BELL Bryce N OL Wilfried Laurier CAMPBELL Jamal N OL York CAREY Ka’Deem A RB Arizona COKER Joshua A OL Rhodes College COWAN Brad N LB Wilfrid Laurier DOZIER Branden A DB Charlotte GRAHAM Elliot N DL UBC HAKUNAVANHU Luther N WR York HERDMAN-REED Jordan N LB Simon Fraser HOWSARE Julian A DL Clarion HUNCHAK Colton N WR York JAMERSON Natrell A DB Wisconsin LANGLAIS William N RB Sherbrooke LOGAN Peyton A RB Tennessee Martin MCCLAIN Terrell A DL South Florida MCEWEN Sean N OL Calgary MIDDLEMOST Tyson N WR McMaster MILLS Dedrick A RB Nebraska MOORE Charlie N LB Calgary MOORE Mike A DL Virginia MUHAMMAD Brad A DB Florida International PAREDES Rene N K Concordia RICHARDSON Shaq A DB Arizona ROSE Mike A DL North Carolina State SCEVIOUR Ryan N OL Calgary STATZ Nick N DB Calgary STEVENS Tommy A QB Mississippi State STEWART Silas A LB Incarnate World TAYLOR Nick A DB Florida International THOMPSON Malcolm N DB Wilfrid Laurier THORNTON Hugh A OL Illinois WALL Titus A LB Missouri State WIGGAN Derek N DL Queen’s WILLIAMS Darius A LB Colorado State-Pueblo WILLIAMS Kobe A DB Arizona State

EDMONTON ELKS

PLAYER A/N/G POS COLLEGE STATUS ACHEAMPONG Sam N DL Wilfrid Laurier ARCENEAUX Emmanuel A WR Alcorn State BOYKO Brett N OL UNLV GAINEY Ed A DB Appalachian State GREEN Tanner N RB Concordia GRYMES Aaron A DB Idaho JACK-KURDYLA Tomas N OL Buffalo JONES Tony A LB Texas Tech LEONARD A.C. A DL Tennessee State MOORE Kyran A WR Austin Peay NELSON Cole N DL Alberta OLUMBA Donovan A DB Portland State PURIFOY Loucheiz A DB Florida REAVES Jordan N LB Brandon University ROSS Daniel A DL Northeast Mississippi Jr CC SCHAKEL Josiah N LB Alberta ST. JOHN Josiah N OL Oklahoma THOMASSIN Samuel N OL Laval

BC LIONS